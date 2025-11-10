Lanzamiento del reproductor HiFi portátil ultra insignia HiBy RS8 II

(Información remitida por la empresa firmante)

LEWES, Del., 10 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- HiBy ha lanzado oficialmente su nuevo reproductor HiFi portátil insignia, RS8 II, el 30 de octubre de 2025. El RS8 II integra las tecnologías avanzadas de HiBy en audio portátil con un profundo conocimiento de las tendencias del mercado, redefiniendo los reproductores de música portátiles de alta gama. Cuenta con un procesador de alto rendimiento, una arquitectura de audio mejorada y múltiples opciones de conectividad, compatible con formatos de audio de alta resolución y una salida versátil, brindando a los usuarios una experiencia de audio digital completa y una conectividad flexible.

"HIBY RS8 II : la evolución de la serie RS"

El reproductor incorpora el procesador Qualcomm Dragonwing QCS8550 (plataforma 8Gen2) y la arquitectura de audio DARWIN de tercera generación mejorada, junto con AdaptiveAMP, que ofrece amplificación dinámica de clase A/B con 64 niveles de ajuste y THD+N de tan solo el 0,0008 %. Su potente conjunto de CPU+GPU+NPU+FPGA+DSP, combinado con una red de resistencias R2R de precisión, garantiza una reproducción de audio de alta resolución fiel. La simulación de tonalidad Sankofa AI permite disfrutar de firmas sonoras modeladas a partir de fuentes de audio clásicas como reproductores de MD, CD, casete y cinta de carrete abierto, con actualizaciones gratuitas para una experiencia HiFi personalizada.

En cuanto al diseño, el RS8 II presenta un chasis unibody de aluminio con parte trasera de cristal, líneas geométricas y cortes tridimensionales que le confieren una apariencia distintiva. El panel trasero luce grabado RS y "DISEÑADO POR HIBY", los botones laterales hexagonales simbolizan la arquitectura Darwin y el mando giratorio multifacético refleja la luz como un diamante. Con 425 g, este reproductor ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento de gama alta y portabilidad.

El RS8 II cuenta con una pantalla HD de 5,5 pulgadas con resolución 10801920 y una batería de 46,8 Wh compatible con carga rápida PD3.0 de hasta 80 W. Ofrece conectividad inalámbrica mediante Wi-Fi 7 MIMO y Bluetooth 5.3 (compatible con AptX Adaptive y AptX Lossless). El rendimiento de audio se optimiza gracias a los osciladores de femtosegundo NDK de 45,1584 MHz y 49,152 MHz, compatibles con DSD1024, PCM de 1536 kHz/32 bits y MQA 16X, además de la tecnología Direct Transport Audio (DTA), que permite la reproducción de audio en alta resolución desde aplicaciones de terceros sin la conversión SRC del sistema Android. Las opciones de salida incluyen un combo 3.5mm PO/LO, una salida de auriculares BAL de 4,4 mm, una salida de línea BAL de 4,4 mm, audio digital USB-C compatible con SPDIF coaxial, entrada/salida de audio USB y, por primera vez en un reproductor portátil, una interfaz IS que amplía enormemente las posibilidades de conectividad.

Gracias a su avanzada simulación de tonalidad, distorsión ultrabaja y gestión eficiente de la energía, el RS8 II ofrece una experiencia auditiva de alta fidelidad sin precedentes, estableciendo un nuevo estándar para el audio Hi-Fi portátil.

Acerca de HiBy

Fundada en 2011, HiBy es una autoridad líder en audio portátil, especializada en el desarrollo, diseño y venta de productos de audio portátiles de alta gama a través de sus filiales HiBy Music y HiBy Digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2815825/HiBy_RS8_II_products_showcase.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lanzamiento-del-reproductor-hifi-portatil-ultra-insignia-hiby-rs8-ii-302610394.html