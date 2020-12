Largo Resources lanza Largo Clean Energy (2)

Creemos que la formación de Largo Clean Energy aprovecha la posición única de Largo como uno de los productores de vanadio de más alta calidad del mundo. Para crear una empresa de VRFB, Largo se mueve de manera descendente para diversificar su producto y base de clientes, y aumentar su flexibilidad en cualquier entorno de precio de vanadio.

Sistema VCHARGE±: Tecnología VRFB avanzada con rendimiento sin igual

Largo Clean Energy utilizará la tecnología de pila de batería de flujo patentada y tecnología de procesamiento de electrolito de vanadio patentada que tiene ahora a su disposición para desarrollar y desplegar sus sistemas de batería VCHARGE± con vistas a ofrecer almacenamiento de energía seguro y continuo en un ciclo de vida de más de 20 años con degradación nominal.

-- El sistema de batería VCHARGE± puede estar formado por opciones de almacenamiento de energía modular de alta calidad de 4, 6, 8, 10 y 20 megavatios/ hora ("MWh"). -- Densidad de potencia de pila sin precedentes: El sistema de batería VCHARGE± se basa en un sistema de procesamiento de electrolito de vanadio patentado combinado con tecnología de pila de batería de flujo patentado, que permite una densidad de potencial tres veces mayor que la mayoría de los competidores. -- Ventaja de competitividad del coste: El sistema de batería VCHARGE± puede ofrecer Levelized Cost of Storage sin precedentes en duraciones de descarga superiores a cuatro horas debido a los bajos costes de capital y operación, y desde una vida de producto de más de 20 años prácticamente sin degradación del desempeño. -- Una de las soluciones de batería más seguras: La tecnología del sistema de batería VCHARGE± ha demostrado ser segura para el uso en aplicaciones urbanas en proximidad a estructuras adyacentes y áreas densamente pobladas debido a su no inflamabilidad inherente. -- Sostenibilidad: El electrolito contenido en una VRFB tiene un 100% de profundidad de descarga sin ningún daño al sistema de batería. También está la capacidad de reutilizar electrolito de vanadio al final de la vida de la batería, que resulta en una opción de batería más sostenible en comparación con los competidores. -- IP de batería disruptiva y exclusiva: Largo Clean Energy ha adquirido la tecnología de batería desarrollada por VionX Energy que ofrece una ventaja competitiva. -- Durabilidad demostrada: La durabilidad del producto VCHARGE± se ha demostrado y la validación del diseño comercial se ha completado. -- Larga vida: El sistema de batería VCHARGE± empleará una arquitectura modular basada en potencia de un megavatio ("MW") y bloques de construcción de energía de 2 MWh que se han diseñado para cumplir los estándares de fiabilidad de la red y han pasado por una importante prueba de durabilidad que demuestra hasta 40 años de vida de la pila.

Resumen de la transacción - Condiciones clave

Largo Clean Energy entró en un acuerdo de compra de activos con fecha de efectividad el 25 de noviembre de 2020 (el "Acuerdo de compra") conforme al cual ahora ha adquirido varios activos de VionX Energy, incluyendo 12 familias de patentes (los "Activos") de una asignación para el beneficio de acreedores bajo la legislación de Massachusetts. El cierre de la compra de los Activos fue condicional a que Largo Clean Energy entrase en el Acuerdo de licencia (como se define a continuación), que se produjo hoy. Los Activos se adquirieron para una consideración neta considerada igual a 3.862.000 dólares estadounidenses que se satisficieron mediante la emisión de 2.518.453 acciones comunes de Largo (a un precio considerado por acción común de 1,035 dólares canadienses, siendo el VWAP de cinco días anterior a la ejecución del Acuerdo de compra) y garantía de compra de 3.622.007 acciones de Largo, que tienen un precio de ejercicio de 0,67 dólares canadienses y un plazo de cinco años. En conexión con la transacción, Largo Clean Energy también ha entrado un acuerdo de licencia no exclusivo (el "Acuerdo de licencia") con Raytheon Technologies Corporation en relación a determinada tecnología utilizada por Largo Clean Energy.

Baterías de flujo de reducción de oxígeno de vanadio: Críticas para aprovechar la generación de energía limpia

Largo cree que la VRFB supera a otros competidores en baterías por ser la más adecuada para aplicaciones de almacenamiento de energía renovable a gran escala de servicios, comerciales e industriales. La VRFB contiene una solución líquida de electrolito de vanadio que almacena y libera grandes cantidades de energía -y en muchos casos simultáneamente- durante largos periodos de tiempo. A diferencia de la batería convencional, una VRFB utiliza un electrolito de vanadio para almacenar energía en tanques de almacenamiento separados, no en la célula de energía de la batería. Durante la operación estos electrolitos se bombean a través de la pila de células de energía, o membranas, donde tiene lugar una reacción electroquímica y se produce la electricidad.

Los puntos fuertes de VRFB residen dentro de su longevidad, falta de degradación en el rendimiento a lo largo del tiempo (incluso después de muchos miles de ciclos), no inflamabilidad, 100% de profundidad de descarga sin daño al sistema de batería y la capacidad de reutilizar el electrolito de vanadio al final de la vida de la batería. La solución de electrolito empleada en la VRFB no es volátil, ni inflamable, ni explosiva, como resultado de su alto contenido en agua y tiene muy poco o no tiene corriente de autodescarga, lo que ofrece un alto grado de seguridad operacional en comparación con otros sistemas de almacenamiento de energía de batería. Esta no inflamabilidad inherente del electrolito de agua utilizado en los mercados de VRFB los hace ideales para el despliegue en áreas densamente pobladas, aeropuertos, escuelas y áreas boscosas donde es fundamental mitigar el riesgo de seguridad causado por los incendios y el humo.

Adecuada tanto para la red como para aplicaciones de energía descentralizadas, la VRFB es una de las tecnologías de almacenamiento de energía de batería preferidas que ofrece una solución efectiva para abordar los retos asociados con la modernización y estabilización de la red, así como la integración de energía renovable. Las VRFB también pueden emplearse en proyectos de almacenamiento de energía de escala servicios, microrredes, integración de generación de energía renovable, regulación de red, potencia de seguridad y en aplicaciones de energía remotas y fuera de la red.

Para más información sobre las baterías de flujo de reducción de oxígeno de vanadio, y el creciente mercado de almacenamiento de energía global, visite la sección Acerca del vanadio de nuestro sitio web en www.largoresources.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3005174-1&h=2118941738&u...].

Webcast y conferencia telefónica

La dirección de Largo Resources celebrará un webcast y conferencia telefónica el miércoles, 9 de diciembre de 2020 a las 10:00 a.m. ET, para discutir los puntos destacados de la transacción de tecnología de batería Largo Clean Energy y VCHARGE±.

Detalles de la conferencia telefónica:

