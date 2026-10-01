(Información remitida por la empresa firmante)

- Leads To Development se une a Clarenta Group, reforzando su experiencia en el desarrollo de fármacos en fases iniciales

LONDRES, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Clarenta ha anunciado hoy que Leads To Development (L2D) se ha unido a Clarenta Group tras una inversión mayoritaria, lo que refuerza la capacidad de Clarenta para apoyar a patrocinadores de los sectores biotecnológico y farmacéutico, desde la estrategia de desarrollo preclínico de fármacos hasta los ensayos clínicos de primera administración en humanos y etapas posteriores.

La colaboración aporta experiencia especializada en desarrollo no clínico, fabricación y estrategia regulatoria durante las etapas iniciales críticas del desarrollo de fármacos.

Con sede en Francia, L2D presta apoyo a empresas biotecnológicas y farmacéuticas innovadoras mediante la definición de vías de desarrollo, la recopilación y evaluación de evidencia preclínica, la puesta en marcha y resolución de problemas de fabricación, y la creación de estrategias regulatorias que ayudan a las nuevas terapias a avanzar hacia la fase clínica y a progresar a través de ella de la manera más eficiente posible.

Junto con la experiencia existente de Clarenta en consultoría de desarrollo temprano y su Unidad de Fase Temprana, las capacidades de L2D refuerzan la conexión entre la estrategia científica inicial y la investigación clínica de primera administración en humanos.

L2D se une a Clarenta Group poco después del lanzamiento de su nueva identidad de marca, lo que supone un nuevo paso importante en la estrategia del grupo de consolidarse como un socio integral en fases tempranas de desarrollo para patrocinadores de los sectores biotecnológico y farmacéutico. Seguirán operando desde su sede de París como un equipo especializado, prestando servicio tanto a clientes actuales como nuevos, al tiempo que se ven reforzados por las capacidades más amplias de Clarenta Group.

Comentarios de la directiva

"La incorporación de L2D a Clarenta Group supone un paso importante en la construcción de la empresa que queremos que sea Clarenta", afirmó el doctor Chris Smyth, consejero delegado de Clarenta. "Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a gestionar la complejidad desde las primeras etapas del desarrollo. L2D aporta una profunda experiencia en aspectos no clínicos, de fabricación y regulatorios, lo que complementa nuestras fortalezas actuales y ayuda a los promotores a vincular las decisiones tomadas antes de la fase clínica con la realidad del desarrollo clínico temprano".

"Esta emocionante colaboración permite a L2D mantener su enfoque en la experiencia especializada en desarrollo no clínico que nos define, al tiempo que nos beneficiamos de la vasta experiencia clínica de Clarenta Group", explicó Jonathan Kearsey, director general y cofundador de Leads To Development. "Nuestros clientes confían en nosotros para resolver cuestiones científicas y regulatorias complejas en las fases iniciales del desarrollo; trabajar junto a Clarenta nos permite vincular esas decisiones preclínicas con estrategias clínicas que dan lugar a programas óptimos, con riesgos mitigados y exitosos".

"L2D encaja estratégicamente a la perfección con Clarenta y con la dirección que estamos dando al grupo", declaró Christopher Backes, cofundador de EdgeCap Partners, el inversor mayoritario de Clarenta. "Esta alianza aporta experiencia especializada en la fase inicial del proceso de desarrollo —donde una mejor toma de decisiones puede generar un valor significativo para los clientes—, al tiempo que preserva el enfoque y la experiencia que han llevado a L2D al éxito".

Acerca de Clarenta

Clarenta, anteriormente Comac Medical Group, es un socio europeo de desarrollo clínico que ayuda a empresas biotecnológicas y farmacéuticas a gestionar procesos complejos de desarrollo clínico con claridad, previsión y confianza. Clarenta integra la estrategia de desarrollo temprano, la experiencia regulatoria y la ejecución clínica, abarcando desde los estudios en su unidad de Fase I hasta la implementación de ensayos clínicos en toda Europa.

www.clarenta.com

Acerca de Leads To Development

Con sede en París (Francia), Leads To Development (L2D) ofrece servicios especializados de consultoría en desarrollo no clínico y asuntos regulatorios, así como apoyo operativo práctico. Durante más de 15 años, han ayudado a empresas biotecnológicas y farmacéuticas a alcanzar la excelencia en las fases iniciales del desarrollo de fármacos.

www.leadstodevelopment.com

marketing@clarenta.com

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