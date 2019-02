Ledman mostrará sus pantallas avanzadas COB en la exposición ISLE 2019 en Guangzhou

Publicado 22/02/2019 15:30:27 CET

GUANGZHOU, China, 22 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Ledman, el principal fabricante LED de China, llevará sus últimos productos de visualización LED a la exposición internacional de LED y señalización 2019 (International Signs and LED Exhibition o ISLE), que se celebrará del 3 al 6 de marzo en el Complejo de la Feria de Cantón en Guangzhou (China).

Ledman presentará en el estand 11.2B01 su nueva y más avanzada tecnología de pantallas chip-on-board (COB), además de una serie de soluciones de visualización que satisfacen las necesidades de una amplia variedad de situaciones.

"Estamos muy contentos de presentar nuestras últimas soluciones de visualización LED en ISLE 2019", dijo Li Mantie, presidente de Ledman. Los productos de Ledman ya están presentes en más de 100 países, y contamos con valoraciones muy positivas de nuestros clientes acerca de su fiabilidad y rendimiento. Nos estamos esforzando para desarrollar productos de optoelectrónica que tienen un profundo impacto en la vida cotidiana de las personas con la misión de proteger el medio ambiente y ahorrar energía".

Ledman, la primera empresa de visualización LED que cotiza en el mercado chino de acciones de clase A, es líder en el desarrollo y fabricación de componentes LED de alta calidad, productos de iluminación LED de bajo consumo y pantallas LED de interior y exterior. La innovadora tecnología COB de esta empresa puede incluir múltiples chips en un mismo soporte, lo que les permite colocar y fijar un chip de LED sin protección directamente en la placa de circuito impreso (PCB), lo cual mejora la fiabilidad y durabilidad de las pantallas.

A diferencia de las pantallas LED tradicionales que pueden dañarse durante el transporte, las pantallas COB son más resistentes (resistentes a los impactos, a prueba de colisiones, de humedad, de polvo y agua), más fiables, con una mayor relación de contraste, mejor calidad de imagen, más flexibles y rápidas de instalar. Se utilizan principalmente como pantallas de gran tamaño de alta definición en interiores de más de 2,0 metros.

Las pantallas COB de Ledman se han utilizado en entornos profesionales como estudios, centros de control de seguridad, centros de control de tráfico y grandes salas de videoconferencia. Ledman también ha proporcionado servicios de visualización para proyectos escénicos en Montreal (Canadá) y para el museo del automóvil en Stuttgart (Alemania).

Recientemente se completó una instalación de pantallas COB de Ledman en el centro de mando del transporte de Shanghái, que supervisa más de 500 rutas de autobuses en las que circulan casi 8000 vehículos, una cifra que representa más del 50% de los autobuses públicos de la ciudad. Las pantallas COB satisfacen las necesidades del centro de control, ya que son pantallas de gran tamaño y adecuadas para la visualización prolongada para el personal encargado del control.

Acerca de Ledman

Con sede en Shenzhen, Ledman Optoelectronic Co., Ltd. (Ledman) (SHE: 300162) es un fabricante líder en el sector de los LED. Fundada en 1993, la actividad principal de Ledman se centra en visualización, iluminación y componentes LED, así como en productos de ahorro energético. Ledman es líder en el desarrollo y fabricación de paneles de visualización de tipo chip-on-board (COB), con casi 300 patentes relacionadas.

Acerca de ISLE

La exposición internacional de LED y señalización (International Signs & LED Exhibition o ISLE) es una plataforma de negocios de la máxima categoría para el sector de la señalización y los LED, que se celebra todos los años en la provincia de Guangdong (China). Con la mayor superficie de exposición de Asia, ISLE se extiende por más de 100.000 metros cuadrados, con más de 1800 expositores. Durante la exposición ISLE también se llevan a cabo una serie de talleres y seminarios sobre la aplicación de la tecnología de visualización y señalización.http://www.isle.org.cn/ [http://www.isle.org.cn/]

