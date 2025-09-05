(Información remitida por la empresa firmante)

-Lefant presenta el robot aspirador M5 en IFA 2025: combina un diseño compacto con tecnología de fregado instantáneo con rodillos autolimpiables

BERLIN, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lefant, líder mundial en soluciones de limpieza para el hogar, presentó hoy en IFA 2025 de Berlín su robot aspirador y friegasuelos insignia de nueva generación, el Lefant M5. El M5 combina una aspiración avanzada con un sistema de fregado instantáneo con autolimpieza en un diseño compacto impresionante, ideal para hogares europeos con espacio limitado y diseños complejos. (Lefant Booth: 187, Hall 2.2).

"Lefant no se limita a acumular especificaciones técnicas. En Lefant, cada innovación tiene como objetivo mejorar la experiencia de limpieza diaria y hacer que la tecnología de limpieza de vanguardia sea asequible para todas las familias. Con el M5, llevamos esta filosofía a un nivel superior", afirmó el Dr. Sean Song, vicepresidente de Lefant.

Menor tamaño, mayor cobertura

La serie Lefant M210 ha vendido millones de unidades en toda Europa, ganándose la confianza de los hogares por su tamaño compacto y su excepcional relación calidad-precio. El M5 conserva las ventajas de M210, con un cuerpo de 320 mm (el más pequeño de su clase) que maximiza la cobertura, se adapta a espacios reducidos y proporciona una limpieza más completa para los hogares.

Innovador sistema de fregado con rodillos y agua

La base del M5 es el sistema de fregado con agua Roller Live Water de Lefant, que permite que las aspiradoras robóticas igualen la potencia de limpieza de las fregadoras profesionales. A diferencia de las fregonas planas tradicionales que atrapan y distribuyen la suciedad, el rodillo del M5 se refresca con agua limpia circulante, garantizando una superficie de limpieza higiénica en cada pasada. El exclusivo contacto lineal del rodillo con el suelo aumenta la presión y la fricción hacia abajo, mejorando significativamente su capacidad para eliminar manchas difíciles en superficies duras.

Sin enredos ni complicaciones

Los enredos de pelo son un gran reto en la limpieza del hogar, especialmente para familias con mascotas. El M5 soluciona este problema con un cepillo principal en forma de V y un cepillo lateral en forma de arco, que concentran el pelo y el polvo hacia el puerto de succión, mientras que los dientes de doble peine evitan que el pelo se enrede y ofrecen una limpieza óptima sin intervención manual. Combinado con una potencia de succión de 12.000 Pa, el M5 elimina eficazmente el pelo de las mascotas, el polvo y la suciedad cotidiana en múltiples superficies.

Navegación avanzada para evitar obstáculos de forma superior

El M5 está equipado con navegación láser dToF, sensores PSD de gran angular de 190° y tecnología Freemove™ para un mapeo preciso y evitar obstáculos. Este sistema avanzado permite al robot moverse con fluidez en entornos desordenados, con menos colisiones y zonas sin cubrir.

Mantenimiento sencillo con la estación base todo en uno

La estación base todo en uno ofrece mayor comodidad gracias a la recolección automática de polvo, los tanques de agua limpia y sucia, el lavado de rodillos y el secado con aire a temperatura ambiente. Este sistema optimizado mantiene el M5 limpio y listo para el siguiente ciclo, lo que reduce el esfuerzo de mantenimiento y garantiza un rendimiento constante.

Disponibilidad

El Lefant M5 estará disponible para su compra en todo el mundo en el cuarto trimestre de 2025. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: https://www.lefant.com/ .

Acerca de Lefant

Lefant, marca líder en soluciones de limpieza para el hogar, ha vendido más de 10 millones de aspiradoras robóticas a nivel mundial, y varios de sus modelos se encuentran entre los más vendidos en los mercados globales. Con su diseño compacto, facilidad de uso y excelente relación calidad-precio, Lefant busca mejorar la experiencia de limpieza diaria con cada innovación y hacer que la tecnología de limpieza de vanguardia sea asequible para todos los hogares.

