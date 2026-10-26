Lei Zhang, nombrado pionero en sostenibilidad en los premios Reuters Global Sustainability Awards 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Lei Zhang, fundador y consejero delegado de Envision, fue nombrado pionero en sostenibilidad en los premios Reuters Global Sustainability Awards 2026

LONDRES, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Lei Zhang, fundador y consejero delegado de Envision, ha sido nombrado Pionero de la Sostenibilidad durante la celebración de los Premios Globales de Sostenibilidad Reuters 2026, como reconocimiento a su liderazgo en el avance de la innovación en sistemas energéticos que conectan la energía renovable, la inteligencia y la industria para impulsar la transformación industrial y la prosperidad compartida.

En su decimoséptima edición, estos premios sirven como reconocimiento de cara a las organizaciones y líderes que transforman sus compromisos de sostenibilidad en acciones concretas y generan un impacto tangible. Este año, los premios recibieron más de 700 candidaturas, siendo evaluadas por un panel independiente de 25 jueces. El Premio Pionero en Sostenibilidad honra a los líderes empresariales que desafían el statu quo a través de ideas y acciones innovadoras, demuestran un liderazgo inspirador y están comprometidos con la creación de un impacto duradero.

A medida que la IA transforma la economía global, Lei sostiene que la energía, y no solo los chips, será una limitación fundamental de cara al crecimiento de la IA. Aboga por un futuro sistema energético infinito, inteligente y económico, donde la IA impulse el crecimiento de las energías limpias en lugar de competir con hogares, hospitales e industria por la electricidad. Para Lei, la sostenibilidad no es solo una responsabilidad, sino que también se trata de un camino hacia una nueva prosperidad.

En 2026, Lei lanzó la Misión GOBI, cuyo objetivo es disponer de 5 GW de infraestructura de IA con energía renovable para el año 2030. En agosto, el Galaxy Campus de Envision comenzó a operar en Ulanqab como el primer proyecto emblemático de la iniciativa, que presenta el edificio de centro de datos de IA más grande del mundo. Alimentado de forma directa por medio de la electricidad renovable y respaldado por el sistema de energía AI patentado de Envision, el campus reúne computación a gran escala, energía renovable y gestión inteligente de la energía dentro de una arquitectura de infraestructura integrada. En su desarrollo completo, está diseñado para admitir computación de IA a escala de gigavatios, con hasta un millón de PFLOPS de capacidad informática. Al alinear la informática de IA con regiones ricas en recursos eólicos y solares, la iniciativa tiene como objetivo poder utilizar la creciente demanda de informática para catalizar la inversión en energía limpia: Dejar que la informática siga a la energía limpia, y no al revés.

Estas iniciativas son un reflejo entorno a la visión de Envision, formalizada en 2026 como "Crear una nueva prosperidad para la civilización". Abarcando desde energías renovables hasta infraestructura de IA, Lei trabaja para transformar la innovación tecnológica en valor económico, industrial y social duradero.

A principios de este año, Lei pasó a ser el primer emprendedor y líder empresarial del sector privado en recibir el Premio del Presidente del Instituto de Energía. El premio de Reuters, además, es un reconocimiento sobre su papel dedicado al avance de un nuevo modelo de infraestructura energética, uno que va más allá de los avances tecnológicos individuales hacia soluciones escalables a nivel de sistema que generan valor ambiental y económico, al tiempo que amplían los beneficios de la IA.

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