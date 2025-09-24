(Información remitida por la empresa firmante)

- Foco en la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery: LEPAS liberará todo su potencial e invitará a usuarios de todo el mundo a un viaje de elegante cocreación

WUHU, China, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 17 al 21 de octubre de 2025, la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery, con el tema CO-CREATE•CO-DEFINE, debutará como una plataforma global para la co-creación de productos, comunicación y ecosistemas. En el centro se encuentra LEPAS, la nueva marca global de energía nueva de Chery Group, que presenta su visión del Ecosistema 2.0 a través de exhibiciones de productos, lanzamientos de tecnología, demostraciones de seguridad y participación de los usuarios. La marca también impulsará el Programa Global Elegance Lifestyle Partner para construir conjuntamente un ecosistema de movilidad elegante con usuarios de todo el mundo.

Posicionada como la "marca preferida para una vida de movilidad elegante", LEPAS defiende la filosofía "Conduce tu Elegancia". Con el respaldo de los 22 años consecutivos de Chery como el principal exportador de vehículos de pasajeros de China y 17,44 millones de usuarios globales, LEPAS se perfila rápidamente en el panorama internacional. Su línea de debut, encabezada por el SUV L8, despertó un gran interés en el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia, elogiado por su diseño "Estética Leopardo", sus funciones inteligentes y su practicidad. La cumbre de 2025 ofrece un momento clave para que LEPAS sumerja a los usuarios globales en sus valores.

Durante el evento, LEPAS organizará una Jornada Global de Conducción de Elegancia - China Stop, que permitirá a los medios de comunicación y usuarios probar el rendimiento todoterreno inteligente del L8 en diferentes ciudades, experimentando su integración entre personas, vehículo y entorno. LEPAS también abrirá su primera Tienda Boutique Global de Co-Creación Ecológica, ofreciendo un espacio de marca participativo y orientado al estilo de vida. Mientras tanto, LEPAS DAY presentará tecnologías innovadoras, complementadas con talleres, pruebas de conducción y experimentos de seguridad abiertos que resaltan la fiabilidad de la marca.

Estrechamente vinculado a la cumbre, el Programa Global Elegance Lifestyle Partner invita a usuarios y creadores interesados en el estilo de vida de cinco ámbitos —viajes al aire libre, vida en el hogar, moda, gastronomía y fitness— a crear conjuntamente 100 escenarios de estilo de vida elegantes. Esta iniciativa cambia el enfoque de LEPAS, que pasa de la difusión oficial a la auténtica creación conjunta con los usuarios. El reclutamiento comenzó en septiembre, y los socios seleccionados obtuvieron acceso anticipado a pruebas de conducción, invitaciones a sesiones exclusivas y entrada a la red KOC (Key Opinion Consumer) de LEPAS para ayudar a definir productos, escenarios y contenidos.

Esta cumbre marca la transición de LEPAS de la fase de lanzamiento a una nueva era de creación y definición conjunta con los usuarios. Al conectar la tecnología, los productos y los estilos de vida, LEPAS pretende inyectar al nuevo mercado de la movilidad energética un valor renovado basado en la tecnología elegante.

