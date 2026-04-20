(Información remitida por la empresa firmante)

-Lexar amplía la serie SILVER PLUS con una nueva tarjeta microSDXC UHS-I de 2 TB que ofrece velocidades de lectura líderes en la industria y mayor capacidad

Basándose en el éxito previo de la serie SILVER PLUS como tarjetas microSD recomendadas por DJI, la nueva versión ofrece mayor capacidad y mejor velocidad, además de más opciones de uso con los modelos DJI.

SAN JOSE, Calif., 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, líder mundial en soluciones de memoria y almacenamiento, anuncia hoy la ampliación de su popular gama Lexar Professional SILVER PLUS con la incorporación de la tarjeta microSDXC UHS-I de 2 TB, ofreciendo así una nueva opción de alta capacidad líder en su clase para los usuarios de SILVER PLUS. La tarjeta microSDXC UHS-I Lexar Professional SILVER PLUS está disponible en capacidades de 64 GB, 128 GB, 256 GB, 521 GB, 1 TB y la nueva versión de 2 TB desde 20,23 € en Amazon.

Aprovechando el éxito de la gama como tarjetas microSD recomendadas por DJI, la nueva tarjeta de 2 TB ofrece a los creadores mayor flexibilidad con una gama más amplia de capacidades para adaptarse a diferentes necesidades de grabación, desde capturas ocasionales hasta flujos de trabajo profesionales. Con velocidad y fiabilidad, el nuevo modelo de 2 TB ofrece las velocidades de lectura más rápidas de su clase, con un rendimiento hasta un 245 % superior al de las tarjetas microSD UHS-I estándares.

Dado que los dispositivos dependen cada vez más de la memoria flash rápida, Lexar ha diseñado la última incorporación de 2 TB a la gama SILVER PLUS con la velocidad como prioridad. Convirtiéndola en la tarjeta microSD UHS-I de 2 TB más rápida del sector, ofrece impresionantes velocidades de lectura/escritura de hasta 255 MB/s y 180 MB/s. Este rendimiento permite la grabación fluida de vídeo Full HD y 4K, garantizando una captura sin interrupciones tanto para videógrafos como para jugadores. Lexar seguirá colaborando estrechamente con las principales marcas de dispositivos para ofrecer un rendimiento aún mayor y opciones de almacenamiento ampliadas.

La tarjeta Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC UHS-I está disponible en capacidades desde 64 GB hasta 2 TB, ofreciendo opciones de almacenamiento escalables para usuarios de DJI y creadores que utilizan dispositivos de grabación de alta resolución similares. La versión de 1 TB ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 205 MB/s y 150 MB/s, mientras que la versión de 64 GB ofrece velocidades de lectura de hasta 205 MB/s y de escritura de hasta 100 MB/s. Al combinarse con el lector Lexar RW360 (para 2 TB) y RW310 (para 64 GB-1 TB), los usuarios pueden aprovechar al máximo las velocidades de lectura ultrarrápidas, reduciendo drásticamente los tiempos de transferencia de archivos grandes.

Con certificación V30, la tarjeta está diseñada para admitir fotografía en modo ráfaga sin pérdida de fotogramas y para ofrecer grabación de vídeo fluida hasta 4K a 60 FPS Ultra HD, lo que la convierte en la opción ideal para flujos de trabajo móviles de alto rendimiento.

Con una capacidad de almacenamiento rápido, fiable y duradero de hasta 2 TB (la opción de mayor capacidad), esta tarjeta es ideal para drones, cámaras de acción, consolas portátiles y una amplia gama de dispositivos móviles. Como tarjeta microSD recomendada oficialmente por DJI, es el complemento perfecto para los últimos modelos lanzados recientemente. También es compatible con modelos populares de Insta360, GoPro, Nintendo Switch y Steam Deck. Con opciones para todos los gustos y una capacidad de hasta 2 TB, los usuarios pueden descargar los juegos más grandes, grabar vídeos en 4K y almacenar bibliotecas completas de fotos en ráfaga de forma rápida y sencilla.

Diseñada para la durabilidad, la tarjeta cuenta con certificación de resistencia al agua IPX7 y está fabricada para soportar las exigencias del uso diario. Es resistente al desgaste, a las temperaturas extremas, a los rayos X, a las vibraciones, a los campos magnéticos, a los golpes y a las caídas, lo que permite a los usuarios llevarla a cualquier lugar para fotografía, juegos y creación de contenido sin preocupaciones. La herramienta de recuperación Lexar, disponible para descargar en lexar.com, ayuda a recuperar archivos que se hayan borrado accidentalmente, y la tarjeta cuenta con una garantía limitada de por vida para mayor tranquilidad.

La tarjeta Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC UHS-I está disponible en capacidades de 64 GB, 128 GB, 256 GB, 521 GB y 1 TB desde 20,23 € en Amazon.

*Basado en pruebas internas. Velocidad de lectura máxima de 255 MB/s cuando se utiliza con el lector de tarjetas RW360 (se vende por separado).

Acerca de Lexar

Fundada en California en 1996, Lexar lleva 30 años desarrollando soluciones de memoria fiables y de alto rendimiento, y actualmente opera más de 100.000 canales de venta en seis continentes, atendiendo a más de 100 millones de usuarios en más de 70 países. Su galardonada gama de productos, que abarca desde tarjetas de memoria y SSD hasta DRAM y almacenamiento móvil, sigue impulsando a creadores, profesionales y usuarios cotidianos en todo el mundo.

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