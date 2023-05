(Información remitida por la empresa firmante)

- L&F de Corea obtiene la licencia de CAMX Power para su plataforma de material de cátodo avanzado GEMX® para baterías de iones de litio

LEXINGTON, Mass., 3 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- L&F Co., Ltd. (L&F) de Corea y CAMX Power LLC (CAMX) de Lexington, Massachusetts, EE. UU. anuncian que después de LG Energy Solution Ltd. y Samsung SDI de Corea, L&F obtuvo una licencia por primera vez como empresa de materiales de cátodos con sede en Corea bajo la propiedad intelectual de CAMX relacionada con la plataforma GEMX® de materiales de cátodos de alta potencia y alta energía a base de níquel para su uso en baterías de iones de litio, especialmente para vehículos eléctricos (VE).

La plataforma GEMX® se basa en inventos fundamentales de CAMX para los cuales se han otorgado patentes clave en todo el mundo, incluidos EE. UU., la UE, Corea, Japón y China. Las invenciones de GEMX, a través de la ingeniería molecular, colocan cobalto, aluminio, etc. en los lugares críticos de las partículas del cátodo, lo que resulta en el uso de menos cobalto, pero con mayor estabilidad, mayor rendimiento y menor costo para todas las clases de materiales con alto contenido de níquel. GEMX permite una amplia clase de materiales de cátodo, al mejorar las químicas con alto contenido de níquel NMC, NCA, NMCA y LNO que se utilizan actualmente y se espera que se utilicen en los próximos 10 años o más, en baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. Sus productos derivados han sido marcados como gNMC®, gNMCA®, gNCA® y gLNO®.

"El material del cátodo es el habilitador clave de las baterías de iones de litio y representa más del 50 % del coste de la celda. En menos de 10 años, se espera que la demanda mundial alcance los tres millones de toneladas métricas anuales y luego aumente, con tasas anuales las ventas superan con creces los 60.000 millones de dólares estadounidenses. Solo un puñado de empresas en todo el mundo puede y proporciona este material crítico. L&F es una de las pocas y se ha posicionado bien para aumentar su participación de mercado. CAMX tiene el privilegio de que L&F haya agregado la plataforma GEMX a sus opciones de materiales de cátodo para usar en sus ofertas, especialmente para vehículos eléctricos", dijo el doctor Sahin, fundador y director general de CAMX, y concluyó: "En lugar de intentar la producción nosotros mismos, al trabajar con empresas eminentes y establecidas como L&F, CAMX puede ver que sus inventos llegan rápida y ampliamente al mercado en beneficio de la sociedad, especialmente en los vehículos eléctricos conectados y conscientes de sí mismos, beneficiosos para el medio ambiente, que están a punto de dominar el transporte y convertirse en una industria multimillonaria en sí misma. Sin duda, L&F como una de las empresas clave en este espacio, al combinar GEMX con sus otras opciones de cátodos, ayudará a que los vehículos eléctricos sean mejores, más asequibles y tengan un alcance mucho más largo para el mayor beneficio de los consumidores y el medio ambiente".

Acerca de L&F

L&F Co., Ltd (KRX: 066970) es una empresa líder en el mundo que ofrece materiales activos de cátodo innovadores para baterías secundarias de iones de litio. L&F cuenta con una amplia gama de productos que integran tecnología sobresaliente y avanzada, y el principal producto es NCMA con el contenido de Ni más alto del mundo. L&F continúa asegurando su posición como desarrollador de varios productos de próxima generación que tienen más del 95 % de contenido de Ni y materiales activos de cátodo monocristalino y un proveedor rentable al mantener una alta productividad con una tecnología de procesamiento excepcional.

A través de sistemas de cooperación global directos e indirectos, el alcance de su red ha abarcado América, Europa y Asia. L&F también se compromete a innovar para ofrecer una gestión ESG completa y marcar el comienzo de un futuro sostenible. INNOVAMOS materiales para energía verde.

Para más información, visite www.landf.co.kr

Acerca de CAMX Power

CAMX Power LLC, con sede cerca de Boston, Massachusetts, fundada por el doctor Kenan E. Sahin, quien continúa en el cargo de presidente, es una de las entidades independientes de diseño y materiales de baterías de iones de litio más grandes de EE. UU.

Desarrollamos tecnologías en etapa temprana para eliminar riesgos, protegerlas con IP y ampliarlas o listas para ampliarlas; luego licenciarlos, con una profunda transferencia de tecnología, a grandes socios de fabricación para que los extiendan, fabriquen, hagan fabricar y vendan, logrando un impacto mayor y más rápido para la mejora de la sociedad y el medio ambiente.

GEMX y su oferta anterior, CAM-7®, son la culminación de dos décadas de desarrollo con varios cientos de millones de dólares de inversión. GEMX como plataforma mejora todos los cátodos a base de níquel, lo que mejora significativamente las ofertas de almacenamiento de energía emobility™ y eportability™ de los principales fabricantes de células y materiales. En 2020, GEMX obtuvo la licencia de Samsung SDI y ahora lo practica ampliamente. En 2022, LG Energy Solution, que controla casi una cuarta parte del mercado celular mundial, obtuvo la licencia de GEMX.

CAMX opera una instalación de síntesis de material de batería de iones de litio con fines de desarrollo junto con una planta piloto de producción de cátodos para demostración de escalabilidad e instalaciones de fabricación de celdas avanzadas con fines de diseño.

Para obtener más información, visite: www.camxpower.com

