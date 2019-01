Líderes europeos en la lista de OTC Markets Group OTCQX Best 50 de 2019 (1)

Publicado 24/01/2019 13:11:15 CET

NUEVA YORK, 24 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=2879485684&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D144169906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FOTCM%252Foverview%2523utm_source%253Dpress%252520release%2526utm_medium%253Dpress%252520release%2526utm_campaign%253DBest%25252050%26a%3DOTC%2BMarkets%2BGroup%2BInc.&a=OTC+Markets+Group+Inc.] (OTCQX: OTCM), operador de los mercados financieros OTCQX®, OTCQB® y Pink® para un total de 10.000 valores estadounidenses e internacionales, ha anunciado hoy la lista OTCQX® Best 50 de 2019, una clasificación de las empresas OTCQX de mayor rendimiento en el año anterior.

La lista OTCQX Best 50 es una clasificación anual de las 50 principales empresas estadounidenses e internacionales que cotizan en el OTCQX Best Market, que se basa en una ponderación equitativa del rendimiento total de un año y el crecimiento del volumen medio diario en dólares. Las empresas de la lista OTCQX Best 50 de 2019 se clasificaron en función de su rendimiento durante el año 2018.

"OTC Markets Group felicita a nuestros emisores europeos por haber sido nombrados para la respetada lista OTCQX Best 50 de este año. Las operaciones cruzadas en el OTCQX Best Market refuerzan el compromiso de proporcionar los más altos niveles de transparencia para fortalecer su visibilidad en los EE. UU. y dirigirse eficazmente a los inversores estadounidenses", dijo Jason Paltrowitz, director de OTC Markets Group International Ltd. y vicepresidente ejecutivo de Servicios Corporativos. "Con la reciente apertura de nuestra oficina en Londres, esperamos continuar colaborando con estos líderes del sector a medida que ampliamos nuestra presencia internacional y las capacidades de servicios corporativos en la región".

OTC Markets se enorgullece de otorgar su reconocimiento a los siguientes líderes europeos que muestran la envergadura y el alcance global de nuestro prestigioso mercado OTCQX. La lista OTCQX Best 50 está formada por 26 empresas extranjeras que cotizan en bolsa con operaciones cruzadas en 11 mercados extranjeros que representan a 9 países, incluidas las siguientes empresas europeas:

-- Anglo American plc (OTCQX: AAUKF [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=3601353867&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D145423 6055%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FAAUKF%25 2Fquote%26a%3DAAUKF&a=AAUKF], NGLOY [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=2995306101&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D737434 29%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FNGLOY%252F quote%26a%3DNGLOY&a=NGLOY]) -- Zurich Insurance Group Ltd (OTCQX: ZURVY [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=1151113183&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D344618 6864%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FZURVY%25 2Fquote%26a%3DZURVY&a=ZURVY], ZFSVF [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=2840595712&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D240109 8732%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FZFSVF%25 2Fquote%26a%3DZFSVF&a=ZFSVF]) (SIX: ZURN) -- J Sainsbury plc (OTCQX: JSAIY [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=3251795664&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D372270 6860%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FJSAIY%25 2Fquote%26a%3DJSAIY&a=JSAIY], JSNSF [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=231873867&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D2360418 948%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FJSNSF%252 Fquote%26a%3DJSNSF&a=JSNSF]) -- Experian plc (OTCQX: EXPGY [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=50972428&u=https%3A%2F% 2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D13549513 47%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FEXPGY%252F quote%26a%3DEXPGY&a=EXPGY], EXPGF [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=3755568658&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D971522 924%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FEXPGF%252 Fquote%26a%3DEXPGF&a=EXPGF]) -- adidas AG (OTCQX: ADDYY [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=369374215&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D7527156 86%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FADDYY%252F quote%26a%3DADDYY&a=ADDYY], ADDDF [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=535700626&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D5287281 77%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FADDDF%252F quote%26a%3DADDDF&a=ADDDF]) (FRA: ADS) -- Roche Holding Ltd (OTCQX: RHHBY [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=3148709161&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D337043 9115%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FRHHBY%25 2Fquote%26a%3DRHHBY&a=RHHBY], RHHBF [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=1610854896&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D271466 2932%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FRHHBF%25 2Fquote%26a%3DRHHBF&a=RHHBF], RHHVF [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=2326904084&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D926366 271%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FRHHVF%252 Fquote%26a%3DRHHVF&a=RHHVF]) (SIX: ROG, RO) -- Deutsche Telekom AG (OTCQX: DTEGY [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=2088535004&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D766178 536%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FDTEGY%252 Fquote%26a%3DDTEGY&a=DTEGY], DTEGF [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=3753166923&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D114926 3159%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FDTEGF%25 2Fquote%26a%3DDTEGF&a=DTEGF]) (FRA: DTE) -- Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (OTCQX: ADRNY [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=1868945742&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D368129 5603%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FADRNY%25 2Fquote%26a%3DADRNY&a=ADRNY], AHODF [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=1643191932&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D108020 8673%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FAHODF%25 2Fquote%26a%3DAHODF&a=AHODF])

Lista completa de las empresas OTCQX Best 50 de 2019:

