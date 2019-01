Líderes europeos en la lista de OTC Markets Group OTCQX Best 50 de 2019 (2)

Publicado 24/01/2019 13:11:19 CET

Puesto Empresa Símbolo --- 1 Largo Resources Ltd.

(OTCQX: LGORF) --- 2 CannaRoyalty Corp. (OTCQX: ORHOF) (CSE: OH) --- 3 iAnthus Capital Holdings, Inc. (OTCQX: ITHUF) (CSE: IAN) --- 4 Organigram Holdings, Inc. (OTCQX: OGRMF) --- 5 Freedom Holding Corp. (OTCQX: FRHC) --- 6 Patriot One Technologies Inc. (OTCQX: PTOTF) --- 7 Avita Medical Ltd. (OTCQX: AVMXY) --- 8 Western Uranium & Vanadium Corp. (OTCQX: WSTRF) (CSE: WUC) --- 9 TFI International Inc. (OTCQX: TFIFF) --- 10 Midas Gold Corp (OTCQX: MDRPF) --- 11 Corvus Gold, Inc. (OTCQX: CORVF) --- 12 Repro Med Systems, Inc. (OTCQX: REPR) --- 13 Fentura Financial, Inc. (OTCQX: FETM) --- 14 Lyons Bancorp, Inc. (OTCQX: LYBC) --- 15 GreenPower Motor Company Inc. (OTCQX: GPVRF) --- 16 Computer Services, Inc. (OTCQX: CSVI) --- 17 Gazprom Neft PJSC (OTCQX: GZPFY) (MOEX: GAZP) --- 18 First Advantage Bancorp. (OTCQX: FABK) --- 19 Dacotah Banks, Inc. (OTCQX: DBIN) --- 20 Croghan Bancshares, Inc. (OTCQX: CHBH) --- 21 Localiza Rent A Car SA (OTCQX: LZRFY) (B3: RENT3) --- 22 Communities First Financial Corporation (OTCQX: CFST) --- 23 Marquette National Corp. (OTCQX: MNAT) --- 24 Teranga Gold Corporation (OTCQX: TGCDF) --- 25 Stereotaxis, Inc. (OTCQX: STXS) --- 26 Anglo American plc (OTCQX: AAUKF, NGLOY) --- 27 Mountain Commerce Bancorp Inc. (OTCQX: MCBI) --- 28 K92 Mining Inc (OTCQX: KNTNF) --- 29 Zurich Insurance Group Ltd (OTCQX: ZURVY, ZFSVF) (SIX: ZURN) --- 30 Sono-Tek Corp. (OTCQX: SOTK) --- 31 NASB Financial, Inc. (OTCQX: NASB) --- 32 J Sainsbury plc (OTCQX: JSAIY, JSNSF) --- 33 Sturgis Bancorp, Inc. (OTCQX: STBI) --- 34 Experian plc (OTCQX: EXPGY, EXPGF) --- 35 Farmers & Merchants Bancorp (OTCQX: FMCB) --- 36 Dyadic International, Inc. (OTCQX: DYAI) --- 37 Blue Dolphin Energy Co. (OTCQX: BDCO) --- 38 Citba Financial Corp. (OTCQX: CBAF) --- 39 Wal-Mart De Mexico S.A.B. de C.V. (OTCQX: WMMVY) --- 40 Wayne Savings Bancshares, Inc. (OTCQX: WAYN) --- 41 adidas AG (OTCQX: ADDYY, ADDDF) (FRA: ADS) --- 42 GrandSouth Bancorporation (OTCQX: GRRB) --- 43 Roche Holding Ltd (OTCQX: RHHBY, RHHBF, RHHVF) (SIX: ROG, RO) --- 44 Mars Bancorp, Inc. (OTCQX: MNBP) --- 45 Harleysville Financial Corp. (OTCQX: HARL) --- 46 Deutsche Telekom AG (OTCQX: DTEGY, DTEGF) (FRA: DTE) --- 47 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (OTCQX: ADRNY, AHODF) (Euronext Amsterdam: AD --- 48 Capital Properties, Inc. (OTCQX: CPTP) --- 49 JBS S.A. (OTCQX: JBSAY) (JBSS3.SA) --- 50 Smith-Midland Corp. (OTCQX: SMID) ---

OTC Markets Group aplicó los siguientes criterios a las 410 empresas que cotizaban en OTCQX a fecha de 31 de diciembre de 2018 para determinar qué empresas cumplían los requisitos para la lista OTCQX Best 50 de 2019:

-- cotizar en OTCQX a 31 de diciembre de 2018 -- precio de cierre de las acciones de 0,25 dólares o superior a 31 de diciembre de 2018 -- rendimiento anual total positivo en el 2018 -- volumen de negociación igual o superior a 500.000 dólares en el 2018 -- no ser acciones a centavo a 31 de diciembre de 2018, como se define en la disposición 3a51-1 de la SEC de la Ley de Mercado de Valores de 1934 -- no ser miembros del índice compuesto OTCQX a 31 de diciembre de 2018

Para obtener más información sobre la clasificación OTCQX Best 50 de 2019, visite: https://www.otcmarkets.com/files/2019_OTCQX_Best_50.pdf [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=3942244436&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D1752015564%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Ffiles%252F2019_OTCQX_Best_50.pdf%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Ffiles%252F2019_OTCQX_Best_50.pdf&a=https%3A%2F%2Fwww.otcmarkets.com%2Ffiles%2F2019_OTCQX_Best_50.pdf]

Las acciones de OTC Markets Group Inc. cotizan en el OTCQX Best Market, sin embargo, la empresa se retiró de la clasificación.OTC Markets Group se reserva el derecho de omitir empresas de la clasificación que ya no muestren los estándares de transparencia de OTCQX, amplia difusión de noticias y divulgación financiera.

La lista OTCQX Best 50 tiene efectos meramente informativos. Ni OTC Markets Group Inc. ni sus afiliados hacen ninguna recomendación para comprar o vender valores ni ninguna declaración sobre la condición financiera de ninguna de las empresas Los inversores deberán realizar las comprobaciones debidas y evaluar cuidadosamente las empresas antes de invertir.

Acerca de OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=2879485684&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D144169906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252Fstock%252FOTCM%252Foverview%2523utm_source%253Dpress%252520release%2526utm_medium%253Dpress%252520release%2526utm_campaign%253DBest%25252050%26a%3DOTC%2BMarkets%2BGroup%2BInc.&a=OTC+Markets+Group+Inc.] (OTCQX: OTCM) gestiona OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market y Pink® Open Market para un total 10.000 valores estadounidenses e internacionales. A través de OTC Link® ATS y OTC Link ECN, conectamos una red diversa de intermediarios que ofrecen servicios de liquidez y ejecución. Permitimos a los inversores que puedan operar fácilmente a través del intermediario de su elección y capacitamos a las empresas para que mejoren la calidad de la información disponible para los inversores.

Para obtener más información acerca de cómo creamos mercados mejor informados y más eficientes, visite www.otcmarkets.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2355074-1&h=1840071506&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2355074-1%26h%3D361335693%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.otcmarkets.com%252F%2523utm_source%253Dpress%252520release%2526utm_medium%253Dpress%252520release%2526utm_campaign%253DBest%25252050%26a%3Dwww.otcmarkets.com&a=www.otcmarkets.com].

OTC Link ATS y OTC Link ECN están gestionadas por OTC Link LLC, miembro de FINRA (Autoridad Reguladora de la Industria Financiera)/SIPC (Corporación para la Protección de los Inversores en Valores) y son un sistema alternativo de intermediación bursátil (ATS, por sus siglas en inglés) regulado por la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos).

