COMUNICADO: Lifescan anuncia una innovación futura en la EASD: el glucómetro OneTouch Verio Reflect(TM) con Blood Sugar Mentor(TM) (

Expertos en diabetes recalcan la importancia de la automonitorización de glucemia capilar (SMBG) y el mayor potencial para los profesionales sanitarios y sus pacientes con diabetes

BERLÍN, 4 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Lifescan, Inc., líder mundial en monitorización de glucemia capilar, ha dado a conocer hoy su última innovación, el glucómetro OneTouch Verio Reflect(TM), como parte de un simposio sobre el futuro de la automonitorización de glucemia capilar conectada en el encuentro anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) de 2018.

El sistema OneTouch Verio Reflect(TM) incorpora Blood Sugar Mentor(TM)(1), que ha sido diseñado para analizar patrones, informar a los pacientes sobre las tendencias glucémicas y ofrecerles orientación personalizada para ayudarles a detectar cuándo sus niveles de glucosa en sangre están dentro o fuera de rango. También incluye el indicador de rango dinámico ColorSure® (ColorSure® PLUS), que es una ampliación de la tecnología ColorSure® de la marca OneTouch®. La tecnología ColorSure® PLUS está concebida para ayudar a los pacientes a comprender cuándo los resultados glucémicos se acercan al límite superior o inferior. El glucómetro OneTouch Verio Reflect(TM) también disponibilizará funciones inspiradas en el usuario dentro de la aplicación móvil OneTouch Reveal®, que sigue siendo una de las aplicaciones para diabetes más descargadas a nivel mundial(2).

"El sistema OneTouch Verio Reflect(TM) sirve de orientación y apoyo de forma personalizada y en tiempo real en base a los resultados de glucosa en sangre de un paciente. Este nuevo sistema puede personalizarse en función de cada paciente y sus necesidades a lo largo del tiempo", afirma David DeJonghe, director de Estrategia de Cartera de Lifescan, Inc., quien ha anunciado los planes para el nuevo producto durante el simposio. "Lifescan, Inc. cuenta con un rico legado de innovación en el ámbito de la monitorización de glucemia capilar. Continuaremos innovando para los pacientes e imprimiendo velocidad a los avances con soluciones como OneTouch Verio Reflect(TM) y nuestra aplicación para el control de la diabetes: OneTouch Reveal®".

El nuevo sistema es la culminación de un simposio patrocinado por Lifescan en el que los principales expertos internacionales en atención para la diabetes han declarado la importancia continuada de la automonitorización de glucemia capilar (SMBG, por sus siglas en inglés) y las posibilidades de los sistemas SMBG conectados que utilizan los teléfonos inteligentes como herramienta, además de reconocer la necesidad aún no satisfecha de prestar apoyo e interaccionar de forma constante con los pacientes.

"Muchas personas que viven con diabetes tipo 2 realmente no quieren dar visibilidad a su diabetes, sino que desean más bien discreción y poder elegir, por lo que usar un dispositivo a tiempo completo no sería la solución de su preferencia. Los glucómetros siguen siendo el medio más preciso de realizar pruebas con un coste menor", ha dicho la doctora Katharine Barnard, profesora visitante de Psicología de la Salud tanto de la Universidad de Bournemouth como de la Universidad de Southampton, y quien además es psicóloga de la salud colegiada en el Reino Unido y está especializada en el impacto psicosocial y la gestión de la diabetes. "El desarrollo de herramientas SMBG conectadas de última generación minimizará el tiempo que las personas tienen que dedicar a pensar en sus tareas de cuidado de la diabetes, a la vez que ayuda a su autogestión, reduciendo la carga que supone la diabetes. Eso representará todo un éxito".

El simposio, presidido por el doctor en medicina Steven Edelman, quien es además profesor clínico de Medicina en el Centro de Investigación Metabólica y fundador de Taking Control of Your Diabetes (Tomar el Control de tu Diabetes o TCOYD), una organización de educación sobre la diabetes sin ánimo de lucro, también ha anunciado la finalización de un documento de consenso titulado "Bridging to the Future: SMBG is Not Dead, it's Under-Appreciated" (Tendiendo puentes al futuro: la SMBG no está muerta, sino minusvalorada). Este documento de consenso es la conclusión de múltiples sesiones celebradas con diferentes líderes en diabetes y partes interesadas durante el pasado año sobre la importancia continuada de la SMBG y las oportunidades de ampliar su potencial. Los autores tienen planeado publicar este documento en una revista sometida a arbitraje científico a finales de este año.

El glucómetro OneTouch Verio Reflect(TM) está a la espera de la concesión del marcado CE, y se prevé su lanzamiento comercial en Francia para el cuarto trimestre de 2018 y en otros mercados de EMEA en 2019. El producto también ha sido presentado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para la obtención de la acreditación 510(k), así como al Ministerio de Salud de Canadá para la concesión de una licencia de dispositivos médicos. Asimismo, el glucómetro OneTouch Ultra Plus Reflect(TM), un glucómetro con las mismas características que el OneTouch Verio Reflect(TM) que utiliza tiras reactivas OneTouch Ultra Plus® en lugar de las tiras reactivas OneTouch Verio®, también está a la espera de obtención del marcado CE con un lanzamiento comercial en Alemania y Bélgica previsto para el cuarto trimestre de 2018, y en otros mercados de EMEA en 2019.

La aplicación móvil OneTouch Reveal® está disponible para descargarla gratuitamente para dispositivos Apple® en la App Store® y para dispositivos Android(TM) en Google Play(TM) en 20 países de todo el mundo, incluidos Alemania, Argentina, Argelia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Irlanda, México, Portugal, Qatar, Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.

Acerca de Lifescan, Inc.Lifescan, Inc. es un líder mundial en monitorización de glucemia capilar. En todo el mundo, hay más de 20 millones de personas que dependen de los productos de la marca OneTouch® para ayudarles a gestionar su diabetes, mientras que la plataforma OneTouch Verio® ha demostrado una elevada precisión durante siete años a través de más de 70.000 puntos de datos clínicos(3). En los Estados Unidos, Lifescan, Inc. es la empresa líder de monitorización de glucemia capilar y los productos de su marca OneTouch® son los más recomendados por endocrinos, médicos de atención primaria y farmacéuticos en comparación con cualquier otra marca. El nuevo sistema OneTouch Verio Reflect® y el glucómetro OneTouch Verio Flex® cuentan con la tecnología ColorSure® que muestra instantáneamente cuándo los resultados de glucosa en sangre de los pacientes están dentro o fuera de rango, además de incorporar la tecnología Bluetooth®(i) Smart que permite que ambos glucómetros se conecten de forma inalámbrica y se sincronicen a la perfección con la aplicación móvil OneTouch Reveal®, la cual sigue siendo una de las 10 aplicaciones para el control de la diabetes más descargadas del mundo(4). Tanto el sistema OneTouch Verio® Reflect como el glucómetro OneTouch Verio Flex® funcionan con la aplicación móvil OneTouch Reveal® para ayudar a las personas con diabetes y a sus equipos de atención médica a aprovechar el poder de la información para dar un paso al frente en el control de su diabetes. Para obtener más información, visite: www.OneTouch.com [http://www.onetouch.com/].

