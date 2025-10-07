(Información remitida por la empresa firmante)

-LILYSILK renueva su asociación con NBCF y amplía su Colección Caring para apoyar la concienciación sobre el cáncer de mama

NUEVA YORK, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En este Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama, LILYSILK refuerza su compromiso continuo con la salud femenina al anunciar la expansión de su colaboración con la National Breast Cancer Foundation (NBCF). La Colección Caring de la marca, lanzada por primera vez en marzo de 2024, ahora incluye cuatro nuevos estilos de pijamas en un característico tono rosa rubí. Del 1 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2026, el 20 % de las ventas minoristas brutas de toda la Colección Caring se donará a la NBCF para financiar la detección temprana, la educación y los servicios de apoyo a las pacientes.

Esta iniciativa se basa en la larga relación entre LILYSILK y NBCF, que comenzó en 2022 . Las contribuciones de LILYSILK han sido fundamentales para impulsar la misión de NBCF de " Helping Women Now ." La marca ha aportado un total de 18.265,37 dólares, incluyendo 5.000 dólares en donaciones directas y 13.265,37 dólares provenientes de las ventas de la Colección Caring.

Estas contribuciones han ayudado a financiar la educación sobre salud mamaria de 32 mujeres, realizar 23 mamografías, apoyar a 75 guías de pacientes capacitadas y brindar servicios de guía personalizados a 123 pacientes. Los fondos también financiaron 204 eventos de HOPE Kit Packing Party en la sede de NBCF, permitieron que 1.558 voluntarios participaran en diversas funciones del programa y entregaron 11 kits HOPE a mujeres en tratamiento. Estos resultados reflejan el impacto tangible y vital detrás de cada compra de la Colección Caring, reforzando la creencia de LILYSILK de que la elegancia puede empoderar y que las elecciones cotidianas pueden conducir a un cambio extraordinario.

Los nuevos estilos de ropa de dormir incluyen Hope's Midi Strap Nightgown , Short Silk Camisole Set , Comfort Mid Silk Robe y Tailored Silk Nightdress . Cada pieza está confeccionada con la exclusiva tela Charmeuse de seda de LILYSILK, una lujosa tela con un brillo perlado por un lado y un acabado mate por el otro. Tejida responsablemente con una técnica única, es transpirable, hipoalergénica, retiene la humedad y ofrece una caída perfecta en todas las estaciones. Cada prenda lleva un logotipo de lazo rosa bordado para ofrecer comodidad e inspirar a las personas afectadas por el cáncer de mama.

"En LILYSILK, creemos que empoderar a las mujeres significa acompañarlas en cada etapa de sus vidas", dijo David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "Desde 2022, nuestra colaboración con la National Breast Cancer Foundation nos ha permitido proporcionar no solo donaciones, sino también esperanza y fortaleza a las mujeres que se enfrentan al cáncer de mama. Al comenzar nuestro cuarto año juntos, seguimos comprometidos a apoyar la misión de NBCF y a marcar una diferencia significativa para las mujeres y sus familias.

