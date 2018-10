COMUNICADO: LONGi Solar bate su propio récord mundial de mayor eficiencia en células solares PERC monocristalinas con un 23,6%

Publicado 28/02/2018 15:47:17 CET

- Con un 23,6%, la compañía china fabricante de productos solares LONGi Solar bate su propio récord mundial de mayor eficiencia en células solares PERC monocristalinas

TOKIO, 28 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- El fabricante de productos solares chino LONGi Solar Technology Co., Ltd. ("LONGi Solar") celebró una conferencia de prensa en Japón el 28 de febrero de 2018, en la cual la compañía anunció haber logrado una eficiencia de conversión del 23,6% en sus células solares posteriores de emisor pasivado (PERC), según certificó el Centro Nacional de Supervisión e Inspección de Calidad de Productos Solares Fotovoltaicos de China (CPVT). El fabricante de células solares no solo ha batido su propio récord, sino que continúa siendo el principal líder de células solares monocristalinas con la mayor eficiencia.

https://mma.prnewswire.com/media/646695/world_record.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/646695/world_record.jpg]

Durante los últimos 2 años, la tecnología monocristalina, con sus claras ventajas en términos de rendimiento y costes, se ha promovido y reconocido cada vez más en el sector de las células solares, un sector en el que existen unos mayores requisitos de eficiencia como resultado de la lucha de los productores de energía solar por reducir el coste del kilovatio por hora de la energía solar y lograr la paridad de red. Como resultado, un número cada vez mayor de fabricantes de células solares ha comenzado a producir células PERC monocristalinas.

"LONGi Solar se ha centrado en el I+D de las células y módulos solares monocristalinos como parte de su objetivo por lograr avances en las tecnologías monocristalinas. Desde octubre de 2017, LONGi Solar ha batido el récord tres veces en términos de eficiencia de conversión de células solares monocristalinas", afirmó el Dr. Li Hua vicepresidente de Investigación y Desarrollo Solar en LONGi Solar. "La compañía alcanzó un nuevo récord mundial con un 23,6% de eficiencia a comienzos de 2018, tras anunciar el 27 de octubre de 2017 haber logrado un récord con el 23,26%, superando la mayor eficiencia que podían alcanzar las células PERC según los analistas del sector. Este logro supone otra demostración de la tecnología líder de LONGi Solar en células monocristalinas".

"LONGi Solar tiene previsto continuar realizando grandes inversiones en células PERC monocristalinas para ampliar la producción rápidamente con el fin de dar respuesta a la creciente demanda de células de alta eficiencia y lograr la producción en masa de células con una eficiencia de conversión que supere el 22% para así proporcionar un mayor valor a sus clientes", señaló el presidente de LONGi Solar, Li Wenxue.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/646695/world_record.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/646695/world_record.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Amy Ma, +86-18392131832, mayy@longi-silicon.com