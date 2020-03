LONGi se une a la iniciativa mundial RE100 y se compromete a llegar al 100% de energía renovable para 2028

- LONGi se une a la iniciativa mundial RE100; se compromete a llegar al 100% de energía renovable en todas sus operaciones mundiales para 2028

XI'AN, China, 17 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- LONGi Green Energy Technology Co., Ltd (en adelante "LONGi"), la principal compañía de tecnología solar del mundo, anunció que el 12 de marzo de 2020 se unió oficialmente a la iniciativa mundial RE100 liderada por The Climate Group en asociación con CDP. LONGi se compromete a abastecerse de electricidad 100% renovable en todas sus operaciones mundiales para 2028 con un objetivo provisional del 70% para 2027.

La iniciativa mundial RE100 tiene como objetivo unir a las empresas de la lista Global Fortune 500 como Apple, Google, Facebook, Coca-Cola, Microsoft, Philips y Goldman Sachs, con la meta de alcanzar el objetivo de 100% en energías renovables en el menor tiempo posible. Para lograr este objetivo climático, cada empresa de la RE100 se comprometerá a obtener el 100% de la electricidad utilizada en sus operaciones mundiales a partir de energías renovables.

Al sumarse a la iniciativa RE100, LONGi asumirá una mayor responsabilidad en el desarrollo mundial de la economía con bajas emisiones de carbono y en la consecución de los objetivos climáticos.

Desde 2006 hasta el presente, la estrategia energética de LONGi se ha dividido en tres grandes etapas:

Etapa 1: 2006-2015, se utiliza energía tradicional para producir energía limpia.

Etapa 2: 2016-presente, se utiliza energía limpia para producir energía limpia.

LONGi fabrica productos fotovoltaicos en Yunnan (China) y Kuching (Malasia), regiones ricas en energía hidroeléctrica. Los productos terminados se exportan a clientes de todas partes del mundo, con lo que se convierten en "amplificadores y portadores de energía limpia".

Etapa 3: En el futuro, LONGi hará realidad su concepto "Solar por Solar" de fabricación de productos con energía limpia al usar un 100% de energías limpias para lograr una Tierra con emisiones negativas de carbono.

En los últimos años, LONGi ha instalado sistemas solares fotovoltaicos en los tejados de sus instalaciones de producción para fomentar el uso de energías limpias. Al mismo tiempo, LONGi también ha desarrollado activamente centrales de energía solar fotovoltaica con proyectos que suman más de 2 GW en centrales terrestres y 1,5 GW en centrales comerciales e industriales. LONGi es una de las primeras empresas fotovoltaicas en adquirir "Certificados de Electricidad Ecológica" y ha sido incluida en la lista de empresas de fabricación ecológica por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de la República Popular China muchas veces.

Helen Clarkson, consejera delegada de The Climate Group afirmó: "LONGi es una empresa líder mundial en tecnología solar. The Climate Group y LONGi coinciden plenamente en el concepto de desarrollo sostenible. Esperamos trabajar con LONGi para promover conjuntamente el rápido desarrollo de las energías renovables a nivel mundial".

Li Zhenguo, fundador y presidente de LONGi comentó: "Unirse a la iniciativa mundial RE100 es el compromiso de LONGi con el futuro sostenible del mundo. Tomaremos medidas concretas para asegurar que alcanzamos aquello con lo que nos comprometemos. LONGi está dispuesta a trabajar con socios internacionales para impulsar la transformación de la energía mundial, y creemos firmemente que el objetivo del 100% de energía renovable en todo el mundo para 2050 se puede conseguir, e incluso que es posible que se pueda alcanzar antes".

