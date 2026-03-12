Lucid anuncia nuevas fuentes de ingresos recurrentes (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Lucid detalla su próxima plataforma de tamaño mediano y anuncia nuevas fuentes de ingresos recurrentes, delineando un camino disciplinado hacia una escala rentable

La estrategia multifacética para lograr la rentabilidad incluye: la expansión de los flujos de ingresos por software y movilidad, la escala de fabricación, una rigurosa asignación de capital y la reducción de los costes de materiales.

Se revelaron los detalles técnicos y estratégicos clave de su próxima plataforma Midsize, que ofrece características líderes en su segmento con una mayor eficiencia y costes de fabricación.

La plataforma incluye tres modelos: los dos primeros son Lucid Cosmos y Lucid Earth.

Se destacaron las conversaciones avanzadas con Uber para finalizar un acuerdo para implementar los vehículos de la plataforma Lucid Midsize a una escala similar a la del programa de robotaxi Gravity, con la intención de aumentarla con el tiempo.

Se presentó Lunar, un concepto de robotaxi diseñado específicamente para la plataforma Midsize.

La nueva unidad motriz Atlas amplía el liderazgo de Lucid en eficiencia y reduce los costes.

NEWARK, California, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricante de los vehículos y tecnologías definidos por software más avanzados del mundo, anunció hoy una estrategia financiera y de producto integral diseñada para escalar su negocio, acelerar su camino hacia la rentabilidad y el flujo de caja libre positivo, y extender su liderazgo tecnológico a segmentos premium de mayor volumen del mercado automotriz global.

En el día del inversor de Lucid en Nueva York, la compañía describió los elementos técnicos y estratégicos clave de su próxima plataforma Midsize y presentó su unidad de propulsión eléctrica Atlas de próxima generación. Lucid también presentó un avance de las actualizaciones de software y tecnología planificadas, incluyendo un asistente de inteligencia artificial para vehículos y su hoja de ruta de autonomía, y reforzó su estrategia para monetizar software y servicios a medida que escala.

Lucid también destacó el continuo avance de su relación estratégica con Uber, ya que las compañías finalizan un acuerdo para implementar vehículos de plataforma Lucid Midsize a una escala similar al programa robotaxi Gravity, con la intención de aumentar con el tiempo.

En conjunto, estos anuncios marcan una evolución fundamental para Lucid, ya que la empresa aprovecha su liderazgo tecnológico y su enfoque de eficiencia radical para fortalecer la ejecución a corto plazo y acelerar su camino hacia la rentabilidad y la generación de flujo de caja libre.

"Lucid ya ha demostrado su capacidad gracias a su liderazgo en tecnología y productos", afirmó Marc Winterhoff, consejero delegado interino de Lucid. "Hoy, mantenemos intacto el ADN de productos y tecnología de Lucid, a la vez que aplicamos mayor escalabilidad, eficiencia de capital y disciplina de costes, además de una reducción significativa de los mismos, para lograr un gran negocio con un camino claro y creíble hacia la rentabilidad y el flujo de caja libre, respaldado por lo que estamos ejecutando ahora y lo que estamos construyendo para el futuro".

"Consideramos a Lucid como un socio estratégico clave a medida que continuamos implementando rápidamente vehículos autónomos en todo el mundo", afirmó Dara Khosrowshahi, consejero delegado de Uber. "La eficiencia inigualable de Lucid, sus arquitecturas de vehículos preparadas para la autonomía y su enfoque centrado en el cliente nos inspiran confianza en nuestra capacidad para ofrecer movilidad autónoma juntos a escala global".

Lucid también presentó Lunar, un concepto de robotaxi biplaza diseñado específicamente para maximizar la eficiencia, la utilización y la rentabilidad operativa durante su vida útil. Aunque aún se encuentra en fase conceptual, Lunar destaca el potencial de la plataforma Midsize de la compañía para futuras aplicaciones autónomas y comerciales.

Delineando un camino hacia la rentabilidad: basado en la ejecución a corto plazo y el crecimiento escalable

Lucid enfatizó que su estrategia se basa en la ejecución a corto plazo. En 2026, la compañía se centra en seguir escalando Lucid Gravity, expandir su alcance comercial global, impulsar la oferta y los servicios de software, acelerar las iniciativas de reducción de costes de materiales y eficiencia de fabricación, manteniendo al mismo tiempo una estricta disciplina de asignación de capital para acortar el camino hacia un flujo de caja libre positivo.

Lucid describió las palancas clave que sustentan esta transición: i) escala de plataforma de tamaño mediano para aumentar significativamente el mercado direccionable y la absorción de costes fijos; ii) eficiencia radical en ingeniería y fabricación para reducir la lista de materiales, incluida la batería, la mano de obra y la intensidad de capital; iii) ingresos diversificados, incluidos software, servicios, licencias de plataforma, asociaciones de robotaxis y autonomía; y (iv) asociaciones eficientes en términos de capital, particularmente en robotaxis y licencias de plataforma.

"El liderazgo tecnológico de Lucid ahora está plenamente alineado con un modelo de negocio diseñado para escalar", afirmó Taoufiq Boussaid, director financiero de Lucid. "Si bien la plataforma Midsize mejora significativamente la rentabilidad de las unidades a medio plazo, el progreso a corto plazo se ve impulsado por el escalamiento de Gravity, una inversión de capital disciplinada y flujos de ingresos diversificados que aceleran nuestro camino hacia la rentabilidad sostenible y un flujo de caja libre positivo".

Lucid Cosmos y Lucid Earth amplían su estrategia "Sin compromisos" a segmentos premium de alto volumen

La nueva plataforma Midsize de Lucid ha sido diseñada desde cero para ofrecer vehículos líderes en su segmento a un precio más accesible, desde menos de 50.000 dólares, manteniendo la autonomía, la eficiencia, el rendimiento y el placer de conducción que definen a la marca Lucid.

Lucid Cosmos es un SUV diseñado para clientes que buscan eficiencia, espacio y rendimiento excepcionales. Lucid Earth es un SUV que extiende la dinámica y la eficiencia de conducción características de la compañía a un producto que atrae a quienes tienen un espíritu aún más aventurero. Lucid compartirá más detalles sobre un tercer modelo Midsize para el consumidor más adelante.

"Con Midsize, no sacrificamos lo que hace especial a un Lucid, lo diseñamos a escala", dijo Derek Jenkins, vicepresidente Sénior de Diseño y Marca de Lucid. "Estos vehículos ofrecen el diseño y las características de conducción inconfundibles de Lucid, a la vez que adoptan un enfoque radicalmente más simple y eficiente en cuanto a fabricación y costes".

La plataforma de mediano tamaño amplía su liderazgo en eficiencia y reduce costes

Lucid enfatizó que la eficiencia sigue siendo el principal diferenciador de la compañía, no solo como beneficio para el cliente, sino como una ventaja comercial estructural. La eficiencia líder en la industria permite alcanzar la autonomía requerida con baterías significativamente más pequeñas, una ventaja crucial, ya que representan aproximadamente entre el 30 % y el 40 % del coste de un vehículo eléctrico.

"Nuestro liderazgo en eficiencia se traduce directamente en liderazgo en costes con nuestra plataforma de tamaño mediano", afirmó Emad Dlala, vicepresidente sénior de Ingeniería y Software de Lucid. "Baterías más pequeñas, menos piezas y una integración más estrecha se traducen en menores costes, mejor rendimiento y una experiencia de cliente superior, todo al mismo tiempo".

En el corazón de la plataforma Midsize se encuentra Atlas, la nueva unidad de propulsión eléctrica de Lucid. Atlas impulsa el enfoque de eficiencia integrada de Lucid mediante un diseño más pequeño, ligero y sencillo, con carcasas y soportes delanteros y traseros idénticos para optimizar la escala de fabricación y la rentabilidad.

Lucid también destacó su filosofía de diseño para la fabricación radicalmente simplificada, incluyendo, como ejemplo, la eliminación de las molduras tradicionales para cinturones en las puertas, reduciendo el número de piezas, el tiempo de ensamblaje y el coste, al tiempo que creaba un diseño exterior más limpio y elegante.

"Al diseñar todo el vehículo como un sistema integrado, Lucid ha elevado el listón de los vehículos eléctricos", afirmó Winterhoff. "Con Midsize, ese mismo enfoque ofrece productos de primera clase y un modelo de negocio escalable y rentable que posiciona a nuestros vehículos para competir y ganar frente a las alternativas de combustión a gran escala".

