Lupulin Exchange y Yakima Chief Hops colaboran para lanzar una plataforma de mercado en Europa

YAKIMA, Wash., 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- The Lupulin Exchange (LEx) se asocia con Yakima Chief Hops (YCH) para aumentar la flexibilidad del mercado al contado en el mercado cervecero europeo. Lupulin Exchange es una plataforma de mercado impulsada por la comunidad que permite a los cerveceros comerciales equilibrar su inventario de lúpulo y ofrece una plataforma abierta para que todos los cerveceros, comerciantes y productores compren y vendan lúpulo. Tras el gran éxito del lanzamiento del mercado en línea en EE.UU. en 2014, Lupulin Exchange abrirá el acceso a los cerveceros comerciales de toda Europa por primera vez gracias al apoyo y la colaboración de Yakima Chief Hops.

Los cerveceros, productores y comerciantes europeos pronto podrán comprar lúpulo al contado, publicar inventario disponible para la compra, acceder a las condiciones del mercado, crear alertas de lúpulo y realizar transacciones seguras y convenientes a través de la plataforma Lupulin Exchange. Gracias a la red global consolidada y la infraestructura internacional de Yakima Chief Hops, Lupulin Exchange podrá facilitar el equilibrio en el nuevo mercado y aumentar la eficiencia de los cerveceros europeos.

Yakima Chief Hops se esfuerza por agregar valor a sus clientes cerveceros y apoya nuevos canales de negocio para las cervecerías. La asociación con Lupulin Exchange representa el compromiso de la organización con la transparencia y la conexión entre productores y cerveceros de lúpulo. Esta plataforma de mercado abierto es un recurso valioso tanto para comerciantes, productores como para cervecerías, a la hora de gestionar la cambiante oferta y demanda de un ingrediente crucial en el proceso cervecero.

"Apoyar a los cerveceros europeos siempre ha sido un sueño en LEx, pero no teníamos los recursos para hacerlo por nuestra cuenta. Tras colaborar con mis amigos de YCH en varios proyectos pequeños, se hizo evidente que compartimos los mismos valores y contamos con la combinación perfecta de sinergias necesarias para extender la plataforma a Europa", afirmó John Bryce, fundador y consejero delegado de Lupulin Exchange.

Se prevé que Lupulin Exchange se lance en Europa a finales de 2025. Los asistentes a Drinktec 2025 podrán contactar con John Bryce en el stand 410 de Yakima Chief Hops, en el pabellón C3. Para explorar las oportunidades con Lupulin Exchange en Europa, visite lupulinexchange.com/drinktec.

Yakima Chief Hops

YCH es un proveedor global de lúpulo, 100% propiedad de los productores, cuya misión es conectar a los mejores cerveceros del mundo con las granjas familiares de lúpulo. Con más de 30 años de experiencia, nos hemos convertido en líderes en innovación, calidad y servicio al cliente. Somos un recurso para los cerveceros, ofreciendo investigación y productos líderes en la industria. Defendemos la sostenibilidad y las causas sociales significativas, trabajando para apoyar a las comunidades que nos rodean. https://www.yakimachief.com/

Lupulin Exchange

Lupulin Exchange es un mercado digital de lúpulo y una comunidad comprometida con mejorar la transparencia y la eficiencia del mercado global del lúpulo. Al conectar a productores, comerciantes y cerveceros de lúpulo, LEx ayuda a equilibrar la oferta, promover precios justos y mejorar el acceso a lúpulo de calidad.

