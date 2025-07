Lycored celebra 30 años presentando una cartera ampliada de colores basados en la naturaleza en IFT

(Información remitida por la empresa firmante)

-Lycored celebra 30 años de hermosos descubrimientos, presentando una cartera ampliada de colores basados en la naturaleza en IFT

BRANCHBURG, N.J., 14 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Lycored, el líder mundial en carotenoides de origen natural para alimentos, bebidas y suplementos dietéticos, celebra su 30.º aniversario con el lanzamiento de tres emulsiones de color superestables de origen natural en el evento y exposición anual IFT FIRST de Chicago (stand n° 1437). Este lanzamiento amplía la gama estelar de colores de origen natural de Lycored, conocidos por su rendimiento y estabilidad inigualables en las aplicaciones más exigentes.

Durante más de tres décadas, Lycored se ha forjado una reputación por aprovechar las bondades de la naturaleza en soluciones que permiten a las marcas crear productos innovadores de alimentos, bebidas y nutracéuticos, con especial relevancia en ofertas con base científica, de origen vegetal y de etiqueta limpia. Dentro de su amplia cartera, Lycored se encuentra a la vanguardia de las innovaciones en colorantes de origen natural, la próxima frontera para satisfacer la demanda de los consumidores de alimentos y bebidas más saludables en un contexto regulatorio en constante evolución en materia de colorantes sintéticos.

Como parte de su 30.º aniversario, Lycored destaca su campaña "Time to Shine" ampliando su oferta de colorantes naturales de sabor neutro con tres nuevos tonos que ofrecen un rendimiento fiable y una larga vida útil en una amplia gama de aplicaciones. Ideales para bebidas, como lácteos UHT y UHT de origen vegetal, gominolas, suplementos, salsas y preparaciones de frutas, estos vibrantes nuevos colores destacan como sustitutos naturales del Amarillo 5 y 6. StellarYellow A brilla en zumos y concentrados, mientras que StellarYellow C Clear aporta un toque brillante a bebidas transparentes y gominolas. OrangeOvation C Clear ofrece una larga vida útil y una transparencia cristalina en una variedad de aplicaciones para bebidas y gominolas. Estas nuevas ofertas se basan en una consolidada cartera de soluciones de color rojo a base de licopeno que son un sustituto ideal del Rojo 3 y el Rojo 40.

Megan Dunn, gerente sénior de Marketing global, declaró: "En los últimos 30 años, Lycored se ha convertido en un líder mundial de confianza en colorantes naturales. En un momento en que los fabricantes de alimentos y bebidas recurren cada vez más a soluciones naturales, nuestra cartera de productos satisface la demanda de ingredientes de alta calidad y etiquetado limpio que ofrecen un rendimiento y una estabilidad superiores a los de las alternativas sintéticas. Con el lanzamiento de tres nuevas emulsiones de color de origen natural, líderes en su clase, ahora es el momento de que Lycored brille".

Lycored celebrará 30 años de hermosos descubrimientos en el stand n° 1437 durante el evento y exposición anual IFT FIRST. Los asistentes podrán descubrir la gama de aplicaciones de color de Lycored, incluidas las tres nuevas emulsiones de color, a través de demostraciones y experiencias sensoriales.

Acerca de Lycored Lycored es una empresa internacional pionera en el descubrimiento de la belleza interior, combinando las bondades de la naturaleza con la ciencia de vanguardia para ofrecer una experiencia sensorial que impacta el bienestar. Fundada en 1995, Lycored es líder mundial en carotenoides de origen natural para alimentos, bebidas y suplementos dietéticos. Para más información, visite www.lycored.com.

Contacto Kim JoyceFoodMinds+1 804 675 8109kjoyce@foodminds.com

