Macinley Butson, de Australia, gana el Stockholm Junior Water Prize 2019

ESTOCOLMO, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Macinley Butson, de Australia, ha sido anunciada como la ganadora del prestigioso premio 2019 Stockholm Junior Water Prize. Su Alteza Real, la Princesa de la Corona Victoria de Suecia fue la encargada de presentar el premio en una ceremonia de premios celebrada durante la World Water Week de Estocolmo.

El proyecto de Macinley Butson se encargó del desarrollo de una etiqueta ultravioleta nueva e innovadora para evaluar las grandes exposiciones UV para la desinfección solar del agua. La etiqueta SODIS mide la exposición solar UV con el fin de desinfectar el agua potable por medio de dos productos innovadores construidos de forma conjunta.

Una exultante Macinley recibió el premio la tarde del martes, y afirmó: "No tengo palabras para describir cómo me siento, ya que no he podido procesar lo que ha pasado. Ha habido gente increíble que me ha inspirado mucho este año, aunque nunca esperé conseguir este resultado. Todo el mundo que está aquí ha hecho cosas impresionantes, por lo que siento que el futuro está en buenas manos y que nunca olvidaremos las conexiones creadas aquí en Estocolmo".

En su citación, el jurado destacó: "El proyecto ganador de este año se ocupa de la salud pública por medio de la energía renovable y el agua. El proyecto integra la sencillez y coste contenido, sin dejar atrás a nadie. Agua para la sociedad: incluyendo a todos. Esta invención es práctica, está preparada y es desplegable a nivel mundial. El proyecto demuestra experiencia y conocimiento por medio de científicos jóvenes, dedicados y creativos".

Torgny Holmgren, director ejecutivo del SIWI, se mostró muy impresionado: "Este proyecto inspiracional cuenta con un potencial enorme para las comunidades locales y mundiales. Mi esperanza es que este proyecto actúe como catalizador para inspirar a otros, jóvenes y mayores, a innovar y encontrar formas nuevas y sostenibles de acceder al agua limpia y potable".

Diana Virgovicova, de Reino Unido, recibió un Diploma de Excelencia, por su descubrimiento de una nueva fotocatálisis para resolver el tema de la contaminación del agua. En su citación, el jurado declaró que Diana Virgovicova "había resuelto un reto que duraba mucho tiempo al conseguir abrir nuevas ventanas destinadas al uso de la ciencia fundamental, combinadas con las técnicas más recientes dentro de la química, que formulan una nueva molécula con un elevado potencial con un tratamiento de agua futuro prometedor".

El Stockholm Junior Water Prize reúne a estudiantes procedentes de 35 países. Durante la celebración de la World Water Week, principal evento de agua anual celebrado a nivel mundial, los ganadores nacionales se reunieron en Estocolmo para competir por el título internacional. El premio está patrocinado por Xylem, la Raincoat Foundation y Stockholm Vatten & Avfall.

Foto: Jonas Borg

