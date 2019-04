Mallinckrodt estudia la eficacia de la inmunomodulación por FEC en pacientes con trasplante de pulmón con SBO (1)

Publicado 05/04/2019 21:21:40 CET

- Mallinckrodt anuncia un estudio que demuestra la eficacia de la inmunomodulación por FEC como complemento al tratamiento habitual local en el tratamiento de pacientes con trasplante de pulmón con síndrome de bronquiolitis obliterante (SBO)

-- Un estudio retrospectivo muestra que la FEC añadida al tratamiento habitual local mejora la probabilidad de supervivencia en aproximadamente un 30% en pacientes con trasplante de pulmón con diagnóstico de SBO en comparación con los testigos emparejados --

-- El tratamiento con FEC complementaria también demostró reducir los gastos hospitalarios en pacientes con SBO --

STAINES-UPON-THAMES, Reino Unido, 5 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc , empresa líder en especialidades farmacéuticas, anuncia la presentación de un estudio retrospectivo que demuestra la eficacia de la fotoaféresis extracorpórea (FEC) como complemento al tratamiento habitual local en pacientes con trasplante de pulmón con síndrome de bronquiolitis obliterante (SBO)(1).

El estudio, que dirige el Dr. Christian Joukhadar de J&P Medical Study Ltd., se anunciará en una presentación oral que tendrá lugar el viernes 5 de abril de 2019 en la 39.ª edición de la Reunión anual y Sesiones científicas de la International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) en Orlando, Florida (EE. UU.). Mallinckrodt respaldó la publicación del estudio.

El trabajo del Dr. Joukhadar abordó el uso de la FEC en la Universidad Médica de Viena como opción de tratamiento empírica para los pacientes con trasplante de pulmón y SBO. El objetivo del estudio era evaluar los costes hospitalarios y el valor clínico de la FEC aplicada como complemento al tratamiento habitual local para el SBO en comparación con el tratamiento habitual solo. La tecnología de FEC utilizada en este estudio fue UVAR XTS((TM).)

El estudio retrospectivo revela que, en comparación con los tratamientos habituales para el SBO usados solos, añadir la FEC mejora de forma considerable la probabilidad de supervivencia en pacientes con trasplante doble de pulmón con diagnóstico de SBO. Durante el periodo de observación de 15,5 años, la probabilidad de supervivencia mejoró en aproximadamente un 30% en los pacientes tratados con FEC en comparación con los testigos emparejados(2).

Además, se averiguó que añadir FEC al tratamiento habitual ejerce un impacto positivo considerable sobre el número de reingresos totales en el hospital, el número total de días de atención y el total de días de ingreso, en comparación con el tratamiento habitual solo. El estudio llega a la conclusión de que "la FEC ha demostrado una elevada eficacia y ahorro en el tratamiento de pacientes con trasplante de pulmón y SBO"(3).

"Mallinckrodt, pionera en el desarrollo y administración de inmunomodulación por FEC, se complace al ver las pruebas de este estudio sobre la eficacia clínica en pacientes con trasplante de pulmón y SBO, así como la notable reducción de costes que este tratamiento puede ofrecer a los hospitales", afirmó el Dr. Steven Romano, vicepresidente ejecutivo y director científico de Mallinckrodt. "Estamos muy orgullosos de apoyar los esfuerzos por evaluar la FEC en esta área vital de la atención al paciente".

La reseña de la presentación se puede consultar aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2425686-1&h=1021376482&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2425686-1%26h%3D2635961569%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fabstractsonline.com%252Fpp8%252F%2523!%252F5770%252Fpresentation%252F14875%26a%3Dhere&a=aqu%C3%AD].

Mallinckrodt es el único proveedor del mundo de sistemas aprobados e integrados para la administración de inmunomodulación por FEC. Sus plataformas terapéuticas Therakos, incluido el sistema de fotoaféresis de última generación THERAKOS((TM)) CELLEX((TM)), se usan en centros médicos académicos, hospitales y centros de tratamiento en más de 40 países y han administrado más de un millón de tratamientos en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.therakos.co.uk [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2425686-1&h=4282118357&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2425686-1%26h%3D34174159%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.therakos.co.uk%252F%26a%3Dwww.therakos.co.uk&a=www.therakos.co.uk].

Los sistemas de fotoaféresis UVAR XTS y THERAKOS CELLEX ya cuentan con las aprobaciones normativas en diferentes mercados internacionales, incluido Europa, para la administración del tratamiento de fotoaféresis. Consulte el local etiquetado aprobado para obtener más información sobre los usos aprobados en áreas terapéuticas específicas.

Información de seguridad importante sobre el procedimiento de fotoaféresis THERAKOS(TM)

IndicacionesLos sistemas de fotoaféresis THERAKOS UVAR XTS y THERAKOS CELLEX están indicados para la administración de fotoaféresis. Consulte el etiquetado del producto correspondiente para ver la lista completa de avisos y advertencias.

ContraindicacionesLa fotoaféresis THERAKOS está contraindicada en pacientes con un historial específico de enfermedad fotosensible. La fotoaféresis THERAKOS está contraindicada en pacientes que no puedan tolerar la pérdida de volumen extracorpórea o que tengan una cifra de leucocitos superior a 25.000 mm(3). La fotoaféresis THERAKOS está contraindicada en pacientes con trastornos de la coagulación o que se hayan sometido a una esplenectomía.

Advertencias y precaucionesLos tratamientos con fotoaféresis THERAKOS deben realizarse siempre en centros con equipos estándar para urgencias médicas. Durante todo el procedimiento, deberá haber líquidos para la reposición de la volemia o expansores de volemia disponibles. No se ha establecido la seguridad en niños.

Tanto hombres como mujeres deberán tomar precauciones anticonceptivas adecuadas durante y después de la finalización del tratamiento con fotoaféresis.

Acontecimientos adversos

-- Todo tratamiento que incluya circulación extracorpórea puede producir hipotensión. Deberá vigilarse al paciente de cerca al respecto durante todo el tratamiento. -- Se han observado reacciones piréticas transitorias de 37,7-38,9 °C (100-102 °F) en algunos pacientes pasadas de seis a ocho horas de la reinfusión de la sangre enriquecida con leucocitos fotoactivados. La reacción pirética puede ir acompañada de un aumento temporal de la eritrodermia. -- Si la frecuencia del tratamiento supera las recomendaciones de la etiqueta podría derivar en anemia. -- Existe un reducido riesgo de infección y dolor en el punto de acceso a la vena.

Consulte el etiquetado del producto correspondiente para ver la lista completa de avisos y advertencias.

1. Joukhadar C, Knobler R, Cho A, et al. Extracorporeal Photopheresis Improves Survival Probability and Lowers Hospital-Related Expenses In Lung Transplant Recipients With Bronchiolitis Obliterans Syndrome, The Journal of Heart and Lung Transplantation (La fotoaféresis extracorporal mejora la probabilidad de supervivencia y disminuye los gastos hospitalarios en receptores de trasplantes pulmonares con síndrome de bronquiolitis obliterante) en Journal of Heart and Lung Transplantation. Volumen 38, 4.ª edición, S1-S526. doi: 10.1016/j.healun.2019.01.287

2. ibid3. ibid

