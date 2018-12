Malta recauda 26 millones de dólares y establece una nueva empresa que creará el futuro del almacenamiento de energía (1

Publicado 20/12/2018 16:35:56 CET

- Malta recauda 26 millones de dólares y establece una nueva empresa comprometida a crear el futuro del almacenamiento de energía a escala de red

El sistema de almacenamiento de energía electrotérmica incubado en X, la fábrica de proyectos ambiciosos de Alphabet, acumula y almacena energía barata y abundante de la red y la despacha como electricidad bajo demanda.

BOSTON, 20 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Malta Inc, una empresa pionera en almacenamiento de energía electrotérmica, ha anunciado hoy que ha recaudado 26 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A dirigida por Breakthrough Energy Ventures con la participación de otros inversores, como Concord New Energy Group y Alfa Laval. Malta, que comenzó como "Project Malta" en X, la fábrica de proyectos ambiciosos de Alphabet [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2331636-1&h=1002685528&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2331636-1%26h%3D901095787%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fx.company%2F%26a%3DX%2C%2BAlphabet%2527s%2BMoonshot%2BFactory&a=X%2C+la+f%C3%A1brica+de+proyectos+ambiciosos+de+Alphabet], es ahora una empresa independiente que no pertenece a Alphabet, llamada "Malta Inc".

"Nuestros inversores comparten nuestra visión de crear una solución escalable de almacenamiento que facilite una mayor expansión de la energía renovable a la par que mejore la estabilidad y la resiliencia de la red en todo el mundo. Más allá de la inversión de capital, están colaborando verdaderamente con nosotros para crear un producto pionero. Apreciamos su confianza en nuestra estrategia y en la capacidad de nuestro equipo para ponerla en práctica", afirmó Ramya Swaminathan, consejera delegada de Malta Inc.

El sistema de almacenamiento de energía de Malta almacena energía en forma de diferencial térmica entre soportes de almacenamiento calientes y fríos. Se basa en principios [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2331636-1&h=3373776315&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2331636-1%26h%3D1233839846%26u%3Dhttps%3A%2F%2Faip.scitation.org%2Fdoi%2F10.1063%2F1.4994054%26a%3Dprinciples&a=principios] consolidados de termodinámica para un sistema que almacena electricidad en forma de calor en sales fundidas a altas temperaturas y de frío en un líquido anticongelante a bajas temperaturas. Mientras se incubó en X, la fábrica de proyectos ambiciosos de Alphabet, el proyecto estuvo sometido a una rigurosa evaluación, así como a un proceso de reducción de riesgos.

Malta Inc trabajará conjuntamente con socios del sector para convertir los detallados diseños desarrollados y refinados en X en maquinaria de calidad industrial para su primer sistema piloto. El sistema de Malta puede almacenar electricidad durante días o incluso semanas, hasta que resulte necesaria. La electricidad puede proceder de cualquier fuente (es decir, del viento, el sol o de combustibles fósiles) y de cualquier lugar. Malta tiene el potencial de hacer más productivas las inversiones de capital tanto en la generación a partir de combustibles fósiles como de energías renovables, a la par que mejora drásticamente la estabilidad y la resiliencia de la red eléctrica.

"El hecho de que no exista un almacenamiento de energía a escala de red asequible y fiable está limitando actualmente el cambio a la energía renovable. La tecnología de Malta nos ofrece la oportunidad de almacenar, de manera barata y fiable, toda la energía renovable que creemos. Después de que X hiciera lo que nos correspondía en cuanto a llevar la tecnología de Malta lo más lejos posible, nos emociona cederle el testigo al equipo de Malta para la siguiente fase de desarrollo y despliegue del producto", afirmó el Dr. Raj Apte, asesor científico de X, la fábrica de proyectos ambiciosos.

"Resolver el problema de la intermitencia de la energía renovable es una parte fundamental para el suministro de energía limpia, barata y fiable, motivo por el cual el almacenamiento supone una importante área de inversión para BEV", manifestó Carmichael Roberts de Breakthrough Energy Ventures. "El sistema de almacenamiento de energía de Malta constituye un enfoque diferente y prometedor al de las baterías convencionales que utiliza elementos ya existentes, además de recursos baratos para almacenar energía en forma de calor; y eso es lo que hace que el sistema sea rentable a escala. También estamos emocionados con este grupo de inversores, agrupando nuestros recursos únicos para introducir esta tecnología en el mercado".

"Al generar más electricidad a partir de fuentes renovables, ha aumentado la demanda de almacenamiento de energía, y la innovación en tecnología de almacenamiento de energía será fundamental para utilizar la energía limpia de forma efectiva. La tecnología de almacenamiento de energía de Malta puede aplicarse ampliamente y con un considerable potencial de desarrollo a varios mercados de almacenamiento de energía, como el de cambio de carga máxima de red, los servicios auxiliares, los recursos energéticos distribuidos y los parques empresariales e industriales, entre otros. Nuestra inversión en Malta Inc. reviste una importancia estratégica de cara a un mayor desarrollo de nuestras operaciones de inversión para proyectos de energía y a la línea de negocios de servicios técnicos, y va en favor de los intereses de nuestra empresa y de nuestros accionistas en su conjunto", afirmó el Sr. Liu Shunxing, presidente de Concord New Energy Group.

"Creemos que Malta supone una iniciativa muy interesante y con un gran potencial", observa Susanne Pahlén Aklundh, presidenta de la División de Energía de Alfa Laval. "Sumaremos nuestros genuinos conocimientos en materia de tecnología de transferencia del calor, como los conocimientos en torno al diseño y a la producción de intercambiadores de calor, al inestimable conocimiento y a los recursos del grupo de inversores de Malta Inc. Nos emocionar colaborar con ellos para introducir en el mercado este enfoque nuevo e innovador en materia de almacenamiento de energía".

Acerca de Malta IncMalta es un proveedor de soluciones de almacenamiento de energía a escala de red de calidad industrial. El sistema de Malta acumula y almacena energía renovable y fósil barata y abundante, y la despacha a la red en el momento oportuno para posibilitar un suministro asequible y fiable de electricidad bajo demanda. Incubada en X, la fábrica de proyectos ambiciosos (anteriormente, Google [x]), y financiada por empresas de capital de riesgo y empresas mercantiles eléctricas, Malta tiene su sede en Cambridge (Massachusetts). Visite www.maltainc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2331636-1&h=1016165267&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2331636-1%26h%3D1259330757%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.maltainc.com%2F%26a%3Dwww.maltainc.com&a=www.maltainc.com].

(CONTINUA)