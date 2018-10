COMUNICADO: La marca de tecnología de belleza sueca FOREO lanza el "Beauty Coach" LUNA fofo de IA

Publicado 04/09/2018 9:02:16 CET

- El dispositivo de belleza de IA da un salto gigante para el cuidado de la piel personalizado

Hoy, la marca sueca de tecnología de belleza, FOREO [http://www.foreo.com ], dio a conocer el entrenador de belleza más inteligente y más pequeño del mundo en la forma del dispositivo de limpieza facial inteligente de IA - el LUNA fofo [https://www.foreo.com/LUNAFOFO ].

Una incorporación a la popular familia de celebridad y favorito de los medios [https://www.today.com/popculture/make-it-spa-night-bobbie-thomas-shows-how-turn-your-t134383 ] LUNA [https://www.foreo.com/luna-2 ], el LUNA fofo acomoda cuidado de la piel personalizado accesible con sólo tocar un botón. Como su nombre y diseño sugiere, el LUNA fofo es como tener un entrenador de belleza personal para atender a las necesidades de la piel de los consumidores todos los días.

Desde su versión Beta lanzada en julio de este año en los Estados Unidos, donde FOREO envió 900.000 LUNA fofos a los fans de belleza de Estados Unidos en asociación con el sitio de suscripción de belleza FabFitFun, el algoritmo de cuidado de la piel de LUNA fofo ha sido cada vez más inteligente por el día - sincronizando 700 años de impresionante inteligencia [https://www.foreo.com/mysa/incredible-story-behind-worlds-smallest-beauty-coach ] en los últimos dos meses solo y casi 1 millón de consultas de cuidado de la piel hasta la fecha.

El fundador y consejero delegado de FOREO, Filip Sedic, que creó el premiado LUNA [https://www.foreo.com/mysa/founder-filip-sedic-foreo-brings-vision-beauty ] con su esposa en 2012, dice que esta es una nueva y audaz frontera para la marca sueca de tecnología de belleza. "Este dispositivo FOREO es capaz de auto-aprendizaje y se diferencia de otros productos de cuidado de la piel por su capacidad de avanzar día tras día." Actualmente los equilibrios del tratamiento de la piel de LUNA fofo mezclan los niveles de humedad con información de un cuestionario de cuidado de la FOREO For You app [https://www.foreo.com/mysa/foreo-luna-fofo-how-to-use-the-smart-cleansing-device-without-the-app ] para personalizar la frecuencia, potencia y duración de las pulsaciones T-sónicas en la piel. Esto asegura un tratamiento optimizado para cada individuo que se actualizará de acuerdo a la condición de su piel.

Sedic continuó: "Nuestros productos futuros planean detectar calidad del aire y la condición de piel del usuario en tiempo real. Basándose en todos los datos, el dispositivo podría llegar a un modo de tratamiento que es más adecuado en ese mismo momento. El dispositivo pronto será capaz de predecir qué tipo de tratamiento, productos o herramientas son los más necesarios para los días venideros."

LUNA fofo es el último dispositivo de belleza de FOREO de la industria con la incorporación de la máquina de aprendizaje y características de personalización. Está habilitado para dar a los usuarios su edad de la piel, la tasa de su piel de 100, informe sobre los porcentajes de hidratación y, a continuación, con estos datos personales, se personalizará completamente la rutina de limpieza para mejorar los resultados. Se recomienda a los propietarios utilizar los sensores de análisis una vez cada dos semanas para comprobar el progreso, pero una vez que la rutina se guarda, simplemente encienden el LUNA fofo y lo dejan trabajar. El objetivo final es ver su piel a lo largo del tiempo y alcanzar esa codiciada puntuación de 100/100.

LUNA fofo está disponible en foreo.com/lunafofo [http://www.foreo.com/lunafofo ], al precio de 89 USD / 89 EUR / 79 GBP.

La FOREO For You app se puede descargar gratis de la App Store for IOS [https://itunes.apple.com/us/app/foreo-ufo-beauty-tech/id1362085228?ls=1&mt=8 ] / Google Play Store for Android [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foreo.foreoapp&hl=en ] y el kit completo de prensa y el comunicado de medios en foreo.com/fofomedia [http://www.foreo.com/fofomedia ].

Para entrevistas de medios o comentarios el consejero delegado de FOREO, Filip Sedic, contactar en pr@foreo.com.

