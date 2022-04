Maria Luisa y Lady Monika Bacardi critican duramente el comportamiento de BACARDI LTD

MONACO, 25 de abril de 2022/ News Aktuell.

BACARDI LTD ha sido citada a la audiencia que se celebrará el 5 de mayo de 2022 en Mónaco al respecto de la nulidad e invalidez del Fondo Bastille y su carencia de títulos de las acciones de BACARDI LTD.

Maria Luisa y Lady Monika Bacardi, hija y viuda del fallecido Lord Luis Bacardi, son extremadamente críticas con la conducta que está exhibiendo la gerencia de BACARDI LTD antes de la Junta General Anual (JGA) de BACARDI LTD, que tendrá lugar el 16 de junio de 2022. Esta situación se produce tras el envío de los formularios de postulación, que permitirán elegir por votación entre los distintos candidatos en la JGA, y que parecen presentar graves deficiencias en una serie de aspectos, además de dejar un amplio margen para impugnar las decisiones que se tomen en la JGA.

De nuevo, la convocatoria a la JGA se volvió a enviar a los fideicomisarios en Liechtenstein de BASTILLE TRUST en calidad de directores de los dos vehículos subyacentes, Rantex Anstalt y Arateo Anstalt, puesto que la gerencia de BACARDI LTD afirma que son quienes están en posesión de los paquetes de acciones de BACARDI LTD y, por ende, inscritos en el registro de acciones.

¿Se convoca a la junta general a una figura jurídica vacía y sin títulos de las acciones?

Según las herederas de Lord Luis Bacardi, BASTILLE TRUST es una figura jurídica nula y sin títulos de las acciones de BACARDI LTD. Esta nulidad y falta de títulos de las acciones de BACARDI LTD es lo que actualmente se está intentando probar en los tribunales.

Además, también hay otros procesos pendientes para esclarecer si la propiedad de los paquetes de acciones de Lord Luis Bacardi se transfirió legalmente a BASTILLE TRUST y sus vehículos subyacentes y si esas dos entidades son, de hecho, las propietarias de las acciones de BACARDI LTD. Mientras, el fideicomitente oficial de BASTILLE TRUST ha realizado un AFFIDAVIT en las que confirma la nulidad del fondo y las flagrantes deficiencias en las transferencias de la propiedad de las acciones. La aclaración judicial de la propiedad tendrá lugar en Mónaco, entre otras jurisdicciones. BACARDI LTD ha sido citada a la audiencia que se celebrará el 5 de mayo de 2022 y tiene pleno conocimiento de todos los procesos.

Facundo Bacardi, candidato a CEO, tiene un conflicto de intereses irresoluble con BASTILLE TRUST

Asimismo, Facundo Bacardi, el actual CEO de BACARDI LTD, ha vuelto a ser nominado por su dirección para presidente de la junta directiva en la JGA. El señor Bacardi lleva años enredado en un enorme e irremediable conflicto de intereses relacionado con BASTILLE TRUST. En 2004 se le nombró fideicomisario familiar en BASTILLE TRUST en contra de los deseos del fallecido Lord Luis Bacardi. Este, y luego su viuda, solo lograron revocar el nombramiento después de varios años de procesos judiciales.

La empresa a la que representa no transfirió los paquetes de acciones registrados a nombre de Rantex Anstalt y Arateo Anstalt, controlados por BASTILLE TRUST, a otro vehículo privado regido por Lord Luis Bacardi, y antes de eso a su hija, a pesar de que Lord Luis Bacardi le ordenó que lo hiciera justo antes de morir. Así pues, Facundo Bacardi sigue siendo el beneficiario último de BASTILLE TRUST, en contra de la última voluntad de Lord Luis Bacardi, que dejó claramente redactada en un MEMORANDUM OF WISHES el 30 de noviembre de 2004.

Resultan abrumadores tanto el empeño sin precedentes con el que BACARDI LTD está intentando ignorar la situación como la gran cantidad de problemas legales relacionados con la nulidad de BASTILLE TRUST, por no mencionar el hecho de que Arateo Anstalt y Rantex Anstalt no se encuentran en posesión de los títulos de las acciones de BACARDI LTD. Al conflicto de intereses irresoluble del CEO en relación a un paquete de acciones que representa aproximadamente un 6 % del capital social se suma que este comportamiento evidencia notables deficiencias de gobernanza en el grupo. Se sospecha que Facundo Bacardi cuenta con la ayuda de facilitadores para ser reelegido presidente de la junta. Por nuestra parte, no cabe duda de que vamos a revisar los resultados de la Junta General Anual y nos reservamos el derecho a impugnar todas sus resoluciones.

Consultas de prensa

Oficina Internacional de Prensa

Lady Monika y Maria Luisa Bacardi

Email press@bacardi-family.com

Phone: +442038355020

EMISOR: LADY MONIKA Y MARIA LUISA BACARDI.