Mayilaa, una producción cinematográfica de Newton, anuncia su estreno mundial en el 55º Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR)

ROTTERDAM, Países Bajos, 29 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Newton Cinema anuncia que su largometraje Mayilaa ha sido seleccionado oficialmente para la sección Bright Future del Festival Internacional de Cine de Róterdam (IFFR). Esta selección destaca el enfoque del festival en descubrir nuevas voces de todo el mundo.

Dirigida por Semmalar Annam, Mayilaa explora las vidas y experiencias de las mujeres trabajadoras, retratando sus desafíos y perspectivas con claridad.

El cineasta Pa. Ranjith, quien presenta la película, comentó: "Mayilaa captura la realidad y el mundo interior de las mujeres trabajadoras. Con un lenguaje cinematográfico honesto, Semmalar Annam retrata el mundo de una mujer con matices naturales. Los actores Melody y Sudar ofrecen actuaciones contundentes. Mayilaa me conmovió profundamente, como un poema".

Partiendo de esta representación, Mayilaa demuestra cómo la narrativa puede reflejar experiencias cotidianas y destacar perspectivas subrepresentadas. Su narrativa enfatiza la importancia de las voces originales y el cine con conciencia social, en consonancia con la misión de Newton Cinema de apoyar a cineastas cuyo trabajo conecta con el público más allá de los contextos locales.

"Mayilaa es una película con un gran contenido que captura las experiencias y la resiliencia de las mujeres a través de la narrativa de Semmalar Annam. Apoyar las voces originales y el cine socialmente relevante sigue siendo fundamental para la visión de Newton Cinema, y su selección en el IFFR es alentadora", afirmó Anto Chittilappilly, fundador y consejero delegado de Newton Cinema.

El elenco y el equipo de la película incluyen a Melody, Sudar, Vinoth Janakiraman para la fotografía, A. Sreekar Prasad para la edición y Anand Krishnamoorthi para el diseño de sonido, contribuyendo a la experiencia inmersiva de la película.

Mayilaa aborda temas relevantes para diversas culturas y comunidades, ofreciendo una perspectiva de vidas a menudo invisibles. La película refleja la visión del director y el enfoque colaborativo de la productora, demostrando que las historias centradas en los personajes pueden conectar con el público internacional.

Con Mayilaa, Newton Cinema continúa apoyando películas socialmente relevantes y apoyando a cineastas que buscan una mayor visibilidad para su trabajo.

Acerca de Newton Cinema

Newton Cinema es una productora internacional que promueve la narración con significado. Centrada en cineastas emergentes, produce películas que conectan globalmente y reflejan las realidades locales.

Para obtener más información, visite https://www.newtoncinema.com, @Newton_Cinema (Instagram), @Newtoncinema (Twitter) y Newton Cinema (Facebook)

