Medit Link Express para iPad debuta mientras Medit i900 Mobility entra en distribución

SEOUL, Corea del Sur, 15 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- Medit (www.medit.com), líder mundial en odontología digital, anunció hoy dos hitos para la industria. La compañía lanzó oficialmente Medit Link Express, su primera aplicación nativa para iPad para escaneo intraoral, ya disponible en la App Store de Apple, y al mismo tiempo comenzó a distribuir el Medit i900 Mobility, disponible para reservas desde el 1 de agosto.

Con el Medit i900 Mobility, disponible ahora en regiones seleccionadas, los profesionales dentales pueden experimentar un nuevo nivel de movilidad en el escaneo. Diseñado para el entorno clínico actual, el i900 Mobility funciona en conjunto con Medit Link Express para ofrecer una experiencia de escaneo digital compacta, intuitiva y fácil de aprender, que se siente natural desde el primer uso.

Una nueva forma de simplicidad con Medit Link Express

Medit Link Express es la primera aplicación de Medit diseñada íntegramente para iPad. Transforma el escaneo intraoral en una experiencia más ligera, rápida e intuitiva, diseñada para integrarse de forma natural en la vida clínica diaria. Los profesionales dentales pueden escanear y compartir directamente desde un iPad sin necesidad de un ordenador de sobremesa, lo que reduce el tiempo de preparación y ofrece mayor libertad.

Entre lo más destacado de Medit Link Express:

Nativo para iPad: diseñado para la movilidad, brindando a los profesionales clínicos la libertad de moverse con facilidad.

Modo de Escaneo Exprés: escaneos instantáneos sin registro de la información del paciente, simplificando las consultas.

Modo de Escaneo de Tratamiento: proporciona datos de escaneo para diversas aplicaciones, incluyendo la fabricación de prótesis y usos clínicos.

Curva de aprendizaje sencilla: diseño simple e intuitivo que cualquier persona puede adoptar rápidamente.

Comunicación instantánea con el paciente: escaneos mostrados en tiempo real para mayor claridad y confianza.

Siempre actualizado: las actualizaciones automáticas y la sincronización en la nube garantizan la disponibilidad de las herramientas más recientes.

Experiencias conectadas: transferencia de casos sin problemas entre iPad y ordenador.

Mejores resultados juntos: creación de casos y colaboración con socios habilitadas directamente en la aplicación.

Con la combinación de Medit Link Express y el Medit i900 Mobility, los dentistas y sus equipos ahora pueden trabajar con una libertad sin precedentes, creando una experiencia para el paciente más compacta, intuitiva y agradable que nunca.

Al mismo tiempo, Medit continúa ofreciendo innovaciones que simplifican la odontología digital. Mediante actualizaciones constantes de software y firmware, la compañía mejora constantemente la velocidad de escaneo, la facilidad de uso y la compatibilidad de sus soluciones. El software Medit Link más reciente permite una integración completa con el nuevo escáner i900M, a la vez que mejora la claridad en el escaneo de metales, ofreciendo a los profesionales clínicos resultados más precisos y una experiencia aún más fluida.

La disponibilidad del producto, el estado de aprobación regulatoria y los plazos de lanzamiento pueden variar según el país. Para obtener información precisa y actualizada, contacte con su representante de ventas autorizado local.

Para obtener más información sobre Medit Link Express y Medit i900 Mobility, visite www.medit.com.

Acerca de Medit

Medit es un proveedor global de escáneres intraorales 3D y soluciones de odontología digital basadas en tecnología propia. La compañía facilita la atención colaborativa entre clínicas y laboratorios dentales mediante hardware y software innovadores. Con sede en Seúl, Corea del Sur, desde el año 2000, Medit cuenta con una sólida presencia global a través de sus oficinas en América y Europa y una red de distribuidores que abarca más de 100 países.

