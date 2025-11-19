El mercado de pagos Pix de Brasil está al alcance de las empresas gracias a la solución BS2

(Información remitida por la empresa firmante)

- El banco permite la integración de instituciones financieras internacionales al sistema brasileño de pagos instantáneos

SÃO PAULO, 19 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- El banco brasileño BS2 reafirma su liderazgo en soluciones de pago transfronterizas con el lanzamiento de una tecnología innovadora que conecta a empresas globales con el ecosistema financiero de Brasil. La nueva API, integrada con la plataforma Easy Pay —desarrollada por BS2 en 2023— permite a las empresas extranjeras ofrecer pagos mediante el código QR Pix a brasileños no residentes y visitantes internacionales en el país. Este público —que antes no tenía acceso a Pix por no contar con una cuenta bancaria local— podrá utilizar esta herramienta para pagar sus gastos de consumo en Brasil.

Con esta solución, las remesas internacionales se pueden procesar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, garantizando agilidad, seguridad y una experiencia de pago sin fronteras.

La evolución de Easy Pay también beneficia a los empresarios extranjeros que vienen a Brasil a hacer negocios y necesitan un medio de pago más práctico y rápido. "Con nuestra oferta, facilitamos una experiencia local para los extranjeros, incluso si no tienen una cuenta corriente en Brasil ni un CPF", explicó Carlos Eduardo de Andrade, director ejecutivo de divisas de BS2.

La solución está disponible para instituciones financieras internacionales, reguladas y supervisadas. "Solo necesitas estar conectado a la plataforma Easy Pay para poder ofrecer esta forma de pago", destacó Andrade. "El usuario final no tendrá que realizar ninguna conversión. Su cuenta puede estar en libras, por ejemplo, y el pago se realizará en reales".

La modalidad creada por BS2 sirve tanto a empresas que operan bajo el modelo B2B como a aquellas que operan bajo el modelo B2B2C. "De esta manera, continuamos con la misión de brindar soluciones financieras para que las empresas puedan dar servicio a sus ecosistemas, ya sean conformados por personas o por otras empresas", declaró el ejecutivo.

Acerca de BS2

BS2 es un ecosistema financiero brasileño dirigido a empresas. Con más de 30 años en el mercado y una agenda de innovación continua, combina robustez tecnológica con experiencia en los mercados de crédito, pagos, divisas y seguros. Nuestras soluciones financieras están listas para conectarse con ecosistemas de terceros a través de nuestra oferta Infratech, en formato de servicio (As a Service), ya sea de forma combinada o individualizada. Somos reconocidos como la primera institución financiera brasileña en firmar el pacto de tolerancia cero de la ONU contra la corrupción. Contamos con una calificación A.br de Moody's.

