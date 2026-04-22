METZ anunciada como patrocinador oficial de televisores para la Semana del Diseño de Milán -- Exposición de Artesanía de

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En la Semana del Diseño de Milán 2026, METZ presentó "Narrar el arte de los maestros a través del arte", una exposición inmersiva que reinterpreta el patrimonio cultural inmaterial chino mediante un lenguaje visual contemporáneo. Celebrada en la Universidad de Milán, un lugar de gran relevancia histórica, el proyecto transformó el antiguo complejo médico en un espacio cultural donde convergen el cuidado, el conocimiento y la práctica creativa.

La exposición se compone de 22 "lienzos" curados, con los televisores METZ como medio visual. Cinco maestros artesanos de distintas disciplinas crearon cuatro obras cada uno. Sus procesos creativos fueron capturados en películas en blanco y negro de 60 segundos, mientras que las piezas finales se presentaron en color. Este contraste deliberado resalta la evolución del proceso al resultado, situando la artesanía como narrativa central. Cada detalle —cada trazo, tejido y textura— se convierte en un reflejo del tiempo, la destreza y la continuidad cultural.

En este proyecto, METZ no es simplemente un proveedor de tecnología de visualización, sino un facilitador de la expresión artística. El televisor MUE7800 actúa como un "lienzo", preservando fielmente las texturas más finas, la profundidad de los materiales y las variaciones sutiles. Al mantener la integridad visual sin sobreinterpretaciones, la tecnología permite al público conectar de forma más directa con la esencia de la artesanía, transformando la percepción de la simple observación a la experiencia.

Como marca alemana, METZ se apoya en más de 88 años de tradición manufacturera y décadas de experiencia tecnológica. Con raíces en Metz Classic, el legado de la marca se refleja no solo en tecnologías de visualización maduras y un rendimiento estable, sino también en un compromiso duradero con estrictos estándares de calidad artesanal.

Esta filosofía de ingeniería alemana se traduce además en el desarrollo de productos, donde METZ integra excelencia visual con una experiencia de uso práctica. A través de sistemas inteligentes en continua optimización y un diseño de interacción intuitivo, la marca ofrece experiencias de entretenimiento en el hogar de alta calidad a un público global cada vez más amplio, destacando la fiabilidad y la accesibilidad.

A un nivel más profundo, esta filosofía de "artesanía alemana" se expresa mediante la sobriedad y la precisión, evitando la ornamentación excesiva o la exageración, y permitiendo que la calidad se perciba de forma natural en el uso y la interacción cotidianos.

Al situar la tecnología en segundo plano y el arte en primer plano, METZ redefine la manera en que el patrimonio cultural puede experimentarse en contextos contemporáneos. En el marco de la Semana del Diseño de Milán, la marca demuestra cómo la innovación puede apoyar discretamente la expresión artística, transformando la visualización cotidiana en un momento de reflexión, presencia y percepción.

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