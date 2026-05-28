Mews presenta el sistema operativo para la hostelería

(Información remitida por la empresa firmante)

Cinco lanzamientos —gestión de ingresos, distribución, mensajería para huéspedes, automatización y gestión financiera— convergen en un sistema operativo nativo de IA, diseñado para el sector hotelero, sin tecnicismos.

AMSTERDAM, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Un hotel promedio utiliza entre ocho y diez proveedores de software diferentes: un sistema de gestión hotelera (PMS) para reservas, un sistema de gestión de ingresos (RMS) para precios, un gestor de canales para distribución, una bandeja de entrada independiente para mensajería, un quiosco independiente para el registro de entrada, un punto de venta (POS) independiente para alimentos y bebidas, y una herramienta de gestión de cobros independiente para reclamar los pagos pendientes. Cada una de estas herramientas resolvía un problema. En conjunto, creaban uno mayor.

Los hoteleros dedican sus días a conciliar sistemas que ya deberían estar sincronizados. Cada transferencia de datos supone una pérdida de ingresos. Cada actualización no mapeada representa un riesgo para el soporte y la seguridad. Cada categoría añade un coste a la factura. En una encuesta de Mews de 2026 realizada a 500 hoteleros de cinco países, el resultado más citado por los hoteleros respecto a las nuevas inversiones en IA no es más IA, sino una mejor integración de sus sistemas existentes.

Catorce años trabajando para encontrar una solución

Durante catorce años, Mews ha anticipado la dirección que tomaría esta industria antes que nadie. En 2014, Mews lanzó el primer registro de entrada en línea para el sector hotelero. En 2015, la primera API abierta en software hotelero, la primera mensajería nativa para huéspedes integrada en un PMS y los primeros pagos integrados en PMS. En 2018, el primer registro de salida en línea. En 2025, la primera llave digital móvil integrada. Y, subyacente a todo esto, SpaceTime (2021): el único modelo de datos para el sector hotelero que trata el tiempo y el espacio como recursos continuos, y no como las abstracciones de habitación y noche que el software hotelero ha manejado desde la década de 1980. Cada uno de estos logros fue una apuesta a que las fronteras entre los sistemas hoteleros eran artificiales. Hoy, esa apuesta ha dado sus frutos.

"La industria hotelera se ha basado en un modelo de categorías trazado hace cuarenta años. PMS, RMS, CRS, CRM, POS: no son conceptos reales. Son acrónimos inventados por empresas de software para vender más software. En Mews, esas categorías no existen como sistemas separados. Son un único flujo de trabajo, con un único modelo de datos y con IA presente en cada capa. Este es el momento iPhone de la hostelería, y hoy les mostramos su aspecto", dijo Richard Valtr, fundador de Mews.

Una sola plataforma

En Mews Unfold, Mews lanza cinco productos que completan el Sistema Operativo Mews, basado en IA, como la primera plataforma unificada y capa de datos para el sector hotelero.

Mews RMS integra precios dinámicos en la plataforma, realizando 150 millones de cálculos de precios al día y aplicando cambios de tarifas en función de la demanda en tiempo real sin intervención manual, lo que incrementa los ingresos totales por metro cuadrado un 13,7 % de media en comparación con los hoteles que no utilizan RMS.

Mews Channel Manager, con tecnología de SiteMinder, integra la distribución de forma nativa en la plataforma mediante una alianza técnica única en el sector, conectando a los hoteles con más de 400 agencias de viajes online (OTA) a través de un único contrato, una única factura y una única línea de atención al cliente.

Guest Messaging es una bandeja de entrada para huéspedes que unifica WhatsApp, SMS, mensajes de OTA y correo electrónico, operando con información completa sobre la reserva, el perfil del huésped y la habitación. Además, puede gestionar de forma autónoma la conversación e incluso realizar tareas a través de nuestro agente nativo Mews.

Las automatizaciones convierten automáticamente la información sobre los huéspedes en acciones concretas, mejorando la experiencia de los huéspedes recurrentes, añadiendo servicios y asignando tareas al equipo adecuado mediante flujos de trabajo que pueden crearse a partir de plantillas, personalizarse visualmente o describirse en lenguaje natural.

Cuentas por Cobrar integra todo el flujo de trabajo B2B, desde la facturación hasta el cobro, dentro de la plataforma, reemplazando el retraso de siete a ocho días en la facturación, típico del sector, con la emisión automática al cierre de la cuenta, lo que permite una conciliación 100% automatizada.

"Nuestro trabajo no consiste en reconstruir lo que ya existe, sino en reunir en un solo lugar todo lo que los hoteles necesitan. Un estudio independiente de IDC publicado el mes pasado demuestra los resultados: los hoteles que utilizan el Sistema Operativo Mews logran un crecimiento de ingresos del 8,7%, un beneficio anual de 350.000 € por cada 100 habitaciones y un retorno de la inversión del 476% en tres años, con un periodo de recuperación de la inversión de cuatro meses. Una plataforma, un modelo de datos, una factura", afirmó Matthijs Welle, consejero delegado de Mews.

Diseñado para el hotel

Los precios se aplican a la distribución. La distribución a la reserva. La reserva a la conversación. La conversación al registro de entrada. El registro de entrada al folio. El folio a la factura. La factura al banco. Una plataforma. Un modelo de datos. Una factura. La plataforma ya está aquí. Lo que se ejecuta sobre ella es lo que viene después.

Mews H1 2026 Hotelier Survey, diciembre de 2025–marzo de 2026, n=500 hoteleros de EE.UU., Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania.

Basado en una metodología de inferencia causal en propiedades de Mews RMS con recomendaciones automáticas activas durante nueve meses o más, en comparación con un grupo de control emparejado de clientes de Mews sin un sistema de gestión de ingresos.

IDC Business Value of Mews, abril de 2026, n=8 clientes del sector hotelero.

Acerca de Mews

Mews es el sistema operativo para la industria hotelera, que unifica los flujos de trabajo en ingresos, operaciones y la experiencia del huésped, permitiendo a los equipos automatizar las tareas rutinarias y centrarse en experiencias memorables para los huéspedes. La plataforma Mews abarca PMS, POS, RMS, limpieza y pagos, ayudando a los hoteleros a pasar de la gestión de propiedades a la gestión de beneficios. Con 15.000 clientes en 85 países, la empresa fue nombrada Mejor PMS (2024, 2025, 2026), Mejor POS (2026) y figuró entre los Mejores Lugares para Trabajar en Tecnología Hotelera durante seis años consecutivos según Hotel Tech Report

Contacto para medios: press@mews.com

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