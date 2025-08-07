Mews reconocido líder en IDC MarketScape 2025: sistemas de gestión de propiedades hoteleras a nivel mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

-Mews reconocido como líder en el IDC MarketScape 2025 para sistemas de gestión de propiedades hoteleras a nivel mundial

AMSTERDAM y NUEVA YORK, 7 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Mews, el sistema operativo líder para hotelería, ha sido nombrado líder en el IDC MarketScape: Sistemas de gestión de propiedades hoteleras a nivel mundial (PMS) 2025 Vendor Assessment (doc #US52038025, Agosto 2025 ) .

"Las marcas y propiedades hoteleras con tecnología de vanguardia que buscan una plataforma unificada para impulsar la eficiencia y generar nuevas fuentes de ingresos deberían considerar Mews", señaló IDC MarketScape.

Mews opera más de 12.500 propiedades preparadas para el futuro, con 620.000 habitaciones en todo el mundo, elegidas por marcas ambiciosas como Choice Hotels International y Design Hotels. Desde sus inicios como pionera en la nube, Mews continúa liderando la transformación de la tecnología hotelera con una plataforma diseñada para que los hoteles sean más eficientes, adaptables y centrados en el huésped.

"Es notable cuánto ha cambiado en tan solo unos años: lo que comenzó como un competidor en tecnología hotelera se ha convertido en la plataforma líder para hoteles europeos y se está expandiendo rápidamente en Norteamérica. Creemos que ser reconocidos como Líderes en IDC MarketScape 2025 marca un hito importante para nosotros como la plataforma predilecta de los hoteleros con visión de futuro", afirmó Richard Valtr, fundador de Mews. "Aun así, el trabajo no termina ahí. Nos comprometemos a innovar continuamente para que la mayoría de los hoteles a nivel mundial puedan construir negocios más rentables y con visión de futuro, con Mews como eje central. Esa misión y promesa siguen siendo la esencia de todo lo que hacemos."

Matt Welle, consejero delegado de Mews, añadió, "Para liderar hoy, se necesita visión, agilidad y tecnología que se adapte a la ambición. Creemos que el reconocimiento de IDC MarketScape confirma que no solo seguimos el ritmo de una industria en constante evolución, sino que marcamos el ritmo. Nos enorgullece ser una plataforma de confianza para algunas de las marcas hoteleras más innovadoras del mundo, y esto es solo el comienzo."

De pioneros en la nube a plataforma global

Fundada en 2012 por Richard Valtr y dirigida por su consejero delegado, Matt Welle, Mews ha trascendido con creces sus orígenes como empresaemergente. Actualmente, la compañía emplea a más de 1.250 personas en más de 20 países, con más de 500 dedicadas a I+D y desarrollo de productos. Su plataforma en la nube unifica la gestión principal de propiedades, la experiencia de los huéspedes, la gestión de ingresos, los pagos, la inteligencia empresarial y un sólido mercado hotelero, todo lo cual impulsa el ecosistema hotelero moderno.

Innovación impulsada por IA y tecnología centrada en el huésped

Mews es líder en innovación centrada en el huésped e IA de última generación, lo que garantiza que los hoteles puedan crecer, adaptarse y prosperar. Funciones mejoradas, como la gestión automatizada de datos de huéspedes, las Sugerencias Inteligentes con IA y la flexibilidad de reservas con Mews Spaces, siguen marcando la pauta en agilidad operativa y generación de ingresos.

Dorothy Creamer comentó: "Desde el principio, Mews ha impulsado a las marcas hoteleras a innovar y crecer con actualizaciones fluidas y tecnología disruptiva. El enfoque de Mews, centrado en el huésped y centrado en el producto, sienta unas bases sólidas para seguir construyendo el futuro de la hostelería."

Vea por qué IDC MarketScape nombró a Mews como líder PMS.

Acerca de Mews

Mews es la plataforma líder para la nueva era de la hostelería. Con 12.500 clientes en más de 85 países, Mews Hospitality Cloud está diseñada para optimizar las operaciones de los hoteleros modernos, transformar la experiencia del huésped y crear negocios más rentables. Entre sus clientes se incluyen BWH Hotels, Strawberry, The Social Hub y Airelles Collection. Mews fue nombrado Mejor PMS (2024, 2025) y figuró entre los Mejores Lugares para Trabajar en Hotel Tech (2021, 2022, 2024, 2025) por Hotel Tech Report. Mews ha recaudado 410 millones de dólares de inversores como Goldman Sachs Alternatives, Kinnevik y Tiger Global Management para transformar la hostelería.

Para más información, póngase en contacto con press@mews.com

Acerca de IDC MarketScape

El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la competitividad de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La investigación utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios cualitativos y cuantitativos, lo que resulta en una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor en un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro que permite comparar de forma significativa la oferta de productos y servicios, las capacidades y estrategias, así como los factores de éxito actuales y futuros de los proveedores de tecnología. El marco también proporciona a los compradores de tecnología una evaluación integral de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.

