Encontrar el dispositivo que se lleva puesto adecuado para cada estilo de vida

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 19 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- A medida que se acercan el Black Friday y la temporada navideña de fin de año, cada vez más consumidores buscan regalos que combinen practicidad y utilidad para el día a día. Los dispositivos para llevar puestos inteligentes han evolucionado más allá de ser simples accesorios, convirtiéndose en compañeros para la actividad física, las aventuras al aire libre y la vida cotidiana. Para ayudar a los compradores a encontrar la opción ideal, el fabricante de dispositivos inteligentes Mibro ofrece una gama de productos diseñados para distintos intereses y estilos de vida durante su campaña de Black Friday, que tendrá lugar del 16 de noviembre al 6 de diciembre.

Para quienes desean apoyar los objetivos de un corredor, el Mibro AeroPacedestaca como una excelente elección. Diseñado para corredores de todos los niveles, su estructura ligera y la función Mibro Coach impulsada por inteligencia artificial ofrecen planes de entrenamiento personalizados, orientación diaria, análisis tras cada sesión y un asesoramiento adaptativo que ayuda a los usuarios a avanzar hacia sus metas. Durante la campaña, AeroPace estará disponible por 129,99 dólares, frente a su precio original de 199,99 dólares.

Para los entusiastas de las actividades al aire libre, el Mibro GS Explorer S está diseñado para soportar entornos más exigentes. Gracias a su resistencia al agua de 10 ATM y a su diseño robusto, es ideal para practicar senderismo, acampar, realizar actividades acuáticas en superficie y explorar la naturaleza. Este reloj está disponible durante el Black Friday por 139,99 dólares, frente a su precio original de 199,99 dólares.

Por su parte, el Mibro GS Pro2está pensado para usuarios que disfrutan de una gran variedad de deportes y actividades físicas. Incluye soporte específico para pádel, además de múltiples modos deportivos y funciones de seguimiento de la salud diaria, lo que lo hace perfecto para deportes de pista, entrenamientos en el gimnasio y un estilo de vida activo. Durante la promoción, el GS Pro2 se puede adquirir por 89,99 dólares, rebajado desde los 139,99 dólares.

Más allá de los relojes inteligentes, la promoción de Black Friday de Mibro también incluye auriculares y relojes inteligentes para niños, ofreciendo opciones adicionales para regalar a personas de distintas edades e intereses, ya sea para uso personal o para hacer un regalo a un familiar.

Para que las compras navideñas sean aún más gratificantes, Mibro ofrece un 10 % de descuento al adquirir dos relojes, incluidos los relojes inteligentes para niños. Además, los clientes pueden comprar un reloj junto con accesorios seleccionados y ahorrar entre un 40 % y un 60 % en dichos accesorios.

Fiel a su filosofía "vive de forma inteligente, mantente active", Mibro sigue convirtiendo la tecnología inteligente en un compañero práctico tanto para la práctica deportiva como para la vida cotidiana. Este Black Friday, los consumidores pueden descubrir las últimas ofertas de la marca y encontrar el dispositivo portátil ideal para regalarse a sí mismos o a sus seres queridos.

Para obtener más información, visite https://www.mibrofit.com/ o siga a Mibro en Facebooke Instagram.

Consultas: business@mibrofit.com

Contacto para medios: pr@mibrofit.com

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