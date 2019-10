MICROBITCOIN, lanzamiento de la nueva red con actualización masiva en octubre de 2019

Publicado 08/10/2019 18:10:02 CET

SEÚL, Corea del Sur, 8 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- MicroBitCoin (MBC) actualiza su red en octubre de 2019. Esta actualización clave pretende quemar los volúmenes que no se han movido desde la bifucarción dura del Bitcoin. Este hecho elimina las incertidumbres de la activación y consigue que la comunidad conozca la cantidad exacta de suministro y circulación máxima.

https://mma.prnewswire.com/media/1006620/MicroBitcoin.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1006620/MicroBitcoin.jpg]

MBC, con bifurcación dura satisfactoria al nivel de bloque 525.000 de Bitcoin desde mayo de 2018, es un protocolo de pagos de punto a punto con una comisión por transacción muy baja (0,0001%) en comparación con Bitcoin y un aumento significativo de la tasa de transacciones por segundo. Después de dicha bifurcación dura, MBC ha recibido valoraciones positivas por su minería estable y su alta velocidad de red. Los principales equipos de desarrollo de MBC han anunciado que esta actualización incrementaría más la confianza de los participantes y contribuyentes.

Esta nueva red se lanzará al nivel de bloque 1.137.200 de la red de MBC, lo cual, según se estima, tendrá lugar el 9 de octubre de 2019 a las 11:00 UTC. Los equipos de desarrollo recomendaron a todos los miembros de la comunidad de MBC que es mejor no generar transacciones antes o después de 100 bloques del bloque antes mencionado.

A continuación, se mencionan los principales aspectos de la actualización masiva de MBC

[Especificaciones técnicas de MicroBitcoin]

* Quema de aproximadamente un 80% de los 170 mil millones de MBC que podrían activarse durante la bifurcación dura de Bitcoin pero en realidad no se activaron

Durante la bifurcación dura de Bitcoin con instantánea al nivel de bloque 525.000 de Bitcoin, el titular de Bitcoin podría activar Microbitcoins (MBC) a una proporción de 1:10.000. Los MBC que todavía no han sido activados del bloque 525.001 hasta el lanzamiento de la red no se pueden activar y se quemarán. Hasta la fecha se sabe que se han activado unos 27 mil millones de MBC de 2700 millones de Bitcoins, lo que significa que más de 140 mil millones de MBC que todavía no se han activado se quemarán y se perderán unos dos tercios del suministro total de 210 mil millones de MBC.

* Reducción de la recompensa y emisión de minería de conformidad con la fórmula de recompensa de minería

Aunque actualmente se otorgan 12.500 MBC al minero como recompensa de minería para un bloque por minuto, en la nueva red se otorgarán 5500 MBC por bloque, lo que significa que el volumen de minería se reducirá al 44%. En lugar de una recompensa fija por bloque, como Bitcoin, la emisión de minería de la nueva red se reducirá lentamente de conformidad con la fórmula de recompensa de minería, como Monero (XMR)

* Alteración del algoritmo de consenso para la prueba de trabajo (PoW, por sus siglas en inglés) YesPower y reducción del límite de tamaño de bloque

Mientras rainforest v2 (Rfv2) causa una validación lenta e ineficiente de los bloques, YesPower está particularmente diseñada para ser compatible con CPU, incompatible con GPU y neutra con FPGA/ASIC. En otras palabras, está prevista para ser relativamente eficiente para el cómputo en las CPU actuales y relativamente ineficiente en las GPU actuales. Para que la red sea más fiable, evitar el spam de bloques y crear un mejor mercado libre, el tamaño de bloque se reducirá a 300 kb.

* Bloqueo del 50% de los MBC preminados técnicamente y del 50% restante declarativamente

5 mil millones de MBC, que representan el 50% de los 10.500 millones de MBC preminados en poder de la fundación, los equipos de desarrollo y los contribuyentes al nivel de bloque 535.000 se bloquearán técnicamente antes de 2021 y el 50% restante no se venderá, sino que se retendrá para intervenir cuando ocurra un sobrecalentamiento o distorsión del mercado.

* Suministro de 46 mil millones de MBC en el lanzamiento de la nueva red, una drástica reducción del suministro total de 210 mil millones a unos 61 mil millones de MBC

Actualmente se sabe que 27 mil millones de MBC se han activado durante la bifurcación dura, unos 8800 millones de MBC se han minado hasta ahora y 10.500 millones de MBC están preminados. Estos suman en total unos 46 mil millones de MBC. En caso de que se bloqueen 10.500 millones de MBC aproximadamente de la suma total, el suministro circulante será de unos 36 mil millones de MBC. Esto quiere decir que de los 210 mil millones de MBC, se perderán 150 mil millones en la nueva red de MBC. Lo que significa que se perderá un 70% del suministro total.

Este próximo lanzamiento de red con actualización masiva aportará una plataforma distribuida más rápida y estable para el caso de uso real de la criptomoneda y los MBC serán la piedra angular para que las empresas y los clientes realicen transacciones P2P.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1006620/MicroBitcoin.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1006620/MicroBitcoin.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Vincent Jung, 82 2 796 1839,vincent@commons.foundation