Microsoft y NVIDIA anuncian un nuevo y amplio acuerdo para juegos

La colaboración llevará una gran variedad de juegos Xbox, incluidos Minecraft y títulos de Activision como Call of Duty, al servicio de juego en la nube NVIDIA GeForce NOW

REDMOND, Wash. y SANTA CLARA, Calif., 22 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- El martes, Microsoft y NVIDIA anunciaron un acuerdo de colaboración de 10 años para introducir los juegos de PC de Xbox en el servicio de juegos en la nube NVIDIA® GeForce NOW™, que cuenta con más de 25 millones de miembros en más de 100 países.

El acuerdo permitirá a los jugadores transmitir títulos de Xbox para PC desde GeForce NOW a PC, macOS, Chromebooks, smartphones y otros dispositivos. También permitirá la transmisión de títulos de Activision Blizzard para PC, como Call of Duty, a través de GeForce NOW tras el cierre de la adquisición de Activision por parte de Microsoft.

Según explicó Phil Spencer, consejero delegado de Microsoft Gaming, "Xbox mantiene su compromiso de ofrecer a la gente más opciones y encontrar formas de ampliar la forma de jugar. Esta asociación ayudará a aumentar el catálogo de títulos de NVIDIA para incluir juegos como Call of Duty, al tiempo que dará a los desarrolladores más formas de ofrecer juegos en streaming. Estamos encantados de ofrecer a los jugadores más formas de jugar a los juegos que les gustan".

Según afirmó Jeff Fisher, vicepresidente senior de GeForce en NVIDIA: "La combinación del riquísimo catálogo de juegos Xbox con la capacidad de streaming de alto rendimiento de GeForce NOW convertirá el juego en la nube en una oferta de uso generalizado que atraerá a jugadores de todos los niveles de interés y experiencia. Gracias a esta colaboración, millones de jugadores podrán disfrutar de los títulos más populares del mundo en la nube con un solo clic".

La alianza ofrece más opciones a los jugadores y resuelve las dudas de NVIDIA sobre la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Por ello, NVIDIA ofrece todo su apoyo a la aprobación reglamentaria de la adquisición.

Microsoft y NVIDIA comenzarán a trabajar de inmediato para integrar los juegos de PC Xbox en GeForce NOW, de forma que los miembros de GeForce NOW puedan transmitir los juegos de PC que compren en la Windows Store, incluidos los títulos de terceros asociados en los que el editor haya cedido los derechos de transmisión a NVIDIA. Los juegos Xbox para PC disponibles actualmente en tiendas de terceros como Steam o Epic Games Store también podrán transmitirse a través de GeForce NOW.

Visite el sitio web de GeForce NOW para obtener más información sobre el servicio y síganos todos los jueves de GFN para conocer las últimas noticias, incluidas las fechas de lanzamiento de los próximos títulos de Microsoft que llegarán al servicio GeForce NOW.

El acuerdo se ha anunciado hoy en una conferencia de prensa de Microsoft en Bruselas (Bélgica). Microsoft también ha compartido hoy que ha cerrado un acuerdo de 10 años para llevar la última versión de Call of Duty a la plataforma de Nintendo tras la fusión con Activision.

Acerca de NVIDIADesde su fundación en 1993, NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ha sido pionera en el campo de la aceleración computacional. La invención de la GPU por parte de la compañía en 1999 desencadenó el crecimiento del mercado de juegos para PC, redefinió los gráficos por ordenador, encendió la era de la IA moderna y está impulsando la creación del metaverso. En la actualidad, NVIDIA es una empresa de computación completa con ofertas a escala de centro de datos que están transformando la industria. Más información en https://nvidianews.nvidia.com/.

Acerca de MicrosoftMicrosoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite la transformación digital para la era de una nube inteligente y un borde inteligente. Su misión es capacitar a cada persona y a cada organización del planeta para lograr más.

Algunas afirmaciones hechas en esta nota de prensa, incluidas (aunque no de forma exclusiva) las que se refieren a: las ventajas, el impacto y el rendimiento de los productos y las tecnologías de NVIDIA, incluida GeForce NOW, y la colaboración de NVIDIA con Microsoft y sus ventajas e impacto, son expectativas de futuro sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían materializarse de forma distinta a lo esperado. Entre los factores que podrían provocar unos resultados distintos a los esperados se incluyen: la situación económica mundial, la dependencia de NVIDIA de otras empresas para fabricar, ensamblar, empaquetar y probar sus productos, el impacto del desarrollo tecnológico y la competencia, el desarrollo de nuevos productos y tecnologías o la mejora de los productos y tecnologías actuales de NVIDIA, la aceptación de los productos de NVIDIA o sus socios por parte del mercado, los posibles defectos de diseño, fabricación o software; los cambios en la demanda y las preferencias del mercado, los cambios de las interfaces y los estándares del sector, la pérdida inesperada de rendimiento de los productos o tecnologías de NVIDIA cuando se integren en los sistemas, así como otros factores publicados de forma regular por NVIDIA en informes que se hallan en poder de la comisión del mercado de valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission), lo que incluye, entre otros, su informe anual (Form 10-K) y sus informes trimestrales (Form 10-Q). Las copias de los informes presentados ante la SEC se publican en la página web de NVIDIA y pueden solicitarse a NVIDIA sin coste alguno. Estas afirmaciones no son garantía de resultados futuros y tienen vigencia a fecha de hoy. Salvo que la ley disponga lo contrario, NVIDIA no tiene obligación alguna de actualizarlas para reflejar acontecimientos o circunstancias que puedan producirse en el futuro.

© 2023 NVIDIA Corporation. Todos los derechos reservados. NVIDIA, el logotipo de NVIDIA, GeForce y GeForce NOW son marcas comerciales o registradas de NVIDIA Corporation en los Estados Unidos y otros países. Otros nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de las respectivas compañías con las que están asociados. Las características, los precios, la disponibilidad y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

