(Información remitida por la empresa firmante)

-Midea lanza V9 VRF: redefiniendo la eficiencia, la fiabilidad y la facilidad de instalación en sistemas HVAC comerciales

MILÁN, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Midea ha lanzado oficialmente el nuevo sistema V9 VRF. Para responder a la urgente necesidad de los propietarios de ahorrar energía, a los exigentes requisitos de estabilidad de las aplicaciones críticas y a las constantes expectativas de eficiencia en la instalación, el V9 ofrece una solución técnica completa.

Eficiencia superior que ofrece resultados tangibles

La eficiencia del intercambio de calor ha sido durante mucho tiempo un obstáculo en el diseño de sistemas VRF. El V9 supera esta limitación con su intercambiador de calor tipo G de 310°, que maximiza la eficiencia del intercambio de calor en el mismo espacio, aumentando la eficiencia energética de la unidad exterior en un 15%. Para garantizar que esta eficiencia se mantenga constante en todos los climas, el sistema de gestión térmica del refrigerante de cambio de fase mantiene una temperatura constante del refrigerante de 30°C, proporcionando un rendimiento estable tanto en calor como en frío extremos, lo que garantiza la continuidad del negocio sin interrupciones.

Fiabilidad sin concesiones para entornos críticos

Para centros comerciales, hospitales y otras instalaciones donde el tiempo de inactividad no es una opción, la fiabilidad del sistema no es solo una característica, sino un requisito indispensable. El V9 satisface esta necesidad con múltiples capas de protección. Su caja de control eléctrico ShieldBox II con clasificación IP68 ofrece protección total contra el polvo, el agua y la corrosión, garantizando un funcionamiento ininterrumpido incluso en condiciones de calor extremo, niebla salina costera o entornos industriales con mucho polvo. Además, para garantizar la estabilidad a largo plazo, su diseño de tres zonas aísla la alimentación del cableado de control, evitando interferencias por contacto accidental y errores de secuencia de fases.

Refrigerante R32: Diseño sostenible, ingeniería segura

El refrigerante R32 ofrece un rendimiento ambiental superior con un menor potencial de calentamiento global (PCG), lo que reduce los costes a largo plazo. Cuando la industria adoptó los refrigerantes A2L, la seguridad se convirtió en una prioridad. El V9 aborda este problema con sensores de fugas integrados y dispositivos de apagado de respuesta rápida que eliminan el riesgo de fallos en el hardware. Para simplificar su adopción, el software de selección HVACSSP viene preconfigurado con los protocolos de seguridad de la UE, guiando a los usuarios en la creación de diseños que cumplen con la normativa en cuestión de minutos. Desde la responsabilidad ambiental hasta la seguridad del hardware, el V9 convierte al R32 en una opción práctica para los edificios modernos.

El V9 ha superado la primera evaluación de seguridad de tres niveles de TÜV para sistemas VRF con refrigerantes inflamables, obteniendo una certificación que confirma sus estándares de seguridad líderes a nivel internacional. Esto sienta una base sólida para una mayor adopción de refrigerantes ecológicos en la industria de la climatización.

El sistema Midea V9 VRF ofrece una eficiencia medible, una fiabilidad inquebrantable para aplicaciones críticas y una tranquilidad duradera durante todo su ciclo de vida. Con esta última innovación, Midea continúa liderando el futuro de la climatización comercial, ofreciendo soluciones más inteligentes y centradas en el usuario para un mundo sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945365...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/midea-lanza-v9-vrf-302728681.html