(Información remitida por la empresa firmante)

-Milesight publica un informe técnico sobre la transición de los edificios inteligentes en Europa, destacando un cambio de mercado de 32.800 millones de euros impulsado por las políticas y la tecnología

XIAMEN, China, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Milesight, un proveedor líder de productos innovadores de IoT, publicó recientemente su informe técnico, "Desarrollo impulsado por políticas de edificios inteligentes en Europa".

El informe técnico ofrece un análisis oportuno de las fuerzas que están transformando el entorno construido en Europa, a medida que las estrictas políticas de la UE, como la Directiva sobre el Rendimiento Energético de los Edificios (EPBD), se combinan con una infraestructura de edificios obsoleta. Con el 85% de las estructuras construidas antes del año 2000 y una tasa de renovación de tan solo el 1%, el parque inmobiliario europeo se enfrenta a urgentes necesidades de modernización, lo que genera una oportunidad de renovación estimada en 32 800 millones de euros.

En respuesta a esta oportunidad, Milesight presenta su marco FES Plus, que integra la Gestión de Instalaciones (F), Energía (E) y Espacio (S) con la inteligencia de Detección de Personas (Plus). Impulsado por las características de LoRaWAN para la modernización (fácil implementación, amplia cobertura y consumo de energía ultrabajo), el marco convierte el cumplimiento normativo en valor estratégico. Sus componentes principales ofrecen resultados concretos: la Gestión de Instalaciones permite la monitorización conforme a BACS, la Gestión de la Energía impulsa los objetivos de descarbonización para 2030 y la Gestión del Espacio garantiza niveles saludables de calidad del aire interior. Con la detección de personas en el centro, el sistema convierte edificios estáticos en entornos adaptables que equilibran los requisitos regulatorios con una experiencia centrada en las personas.

"Las personas son el 'plus' que eleva nuestra visión de edificios inteligentes más allá de la mera eficiencia", afirmó Andy Lee, director de ventas de Milesight. "La ocupación, la actividad y la comodidad son los factores que determinan el rendimiento del edificio. Al detectar la ocupación y el comportamiento, creamos espacios eficientes y conformes a la normativa, centrados en las personas".

El informe técnico subraya que la transición a edificios inteligentes ya no es opcional, sino un imperativo estratégico determinado por las políticas, la demanda del mercado y los avances tecnológicos. El marco FES Plus de Milesight ofrece una vía escalable e interoperable no solo para cumplir con estos estándares en constante evolución, sino para superarlos, convirtiendo el cumplimiento en una ventaja competitiva duradera.

Acceda al documento completo

Explore el marco FES Plus

Acerca de Milesight

Milesight ofrece sensores multipropósito para capturar los datos más significativos y hacerlos accesibles en diversas aplicaciones. Aplica de forma innovadora tecnologías emergentes como IA, 5G e IoT a distintos escenarios de uso. Comprometida con que la detección aporte valor, Milesight responde con agilidad a los desafíos específicos de cada cliente y colabora con una red de socios en expansión para ofrecer datos de valor único. Está decidida a generar un impacto positivo real en edificios inteligentes, tráfico inteligente, seguridad inteligente, ciudades inteligentes y más.

Contacto para medios:

iot.marketing@milesight.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2441385...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/milesight-publica-un-informe-tecnico-sobre-la-transicion-de-los-edificios-inteligentes-en-europa-302635206.html