El Ministro de Comercio e Industria de Singapur, Chan Chun abrirá oficialmente Gastech Virtual Summit

LONDRES, 25 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- El Ministro de Comercio e Industria de Singapur, Chan Chun Sing, abrirá la Gastech Virtual Summit 2020. El evento de convocatoria mundial para la industria del gas, el LNG y la energía tendrá lugar digitalmente del 7 al 11 de septiembre.

Asia sigue firmemente en el centro del crecimiento de la demanda energética mundial, y el gas y el LNG siguen apoyando las necesidades de millones de personas de energía asequible sostenible y baja en carbono. Singapur, sede de Gastech 2021, conserva su posición global como un centro estratégico para el creciente mercado asiático. La mayor influencia de Singapur como centro de gas y LNG refleja la emoción y la positividad que impulsa el crecimiento en la región.

Maarten Wetselaar, director de gas integrado y nuevas energías y miembro del Comité Ejecutivo de Shell será entrevistado por Steve Sedgwick, presentador de CNBC Squawkbox en una entrevista exclusiva que tendrá lugar el lunes 7 de septiembre. Shell se ha fijado la ambición de ser un negocio de energía de cero emisiones neta para 2050. La conversación sobre la importancia de la transición energética y la colaboración necesaria entre los gobiernos y la industria será el escenario de la Cumbre.

Lorenzo Simonelli, presidente, director general y consejero delegado, Baker Hughes, ha confirmado el discurso de apertura. Baker Hughes, una empresa de tecnología energética, han logrado una reducción de emisiones del 34% desde 2012.

La Gastech Virtual Summit Strategic Conference [https://protect-eu.mimecast.com/s/_ZBECr8jwU83GXh425Bj?domai...] comprende sesiones ministeriales y globales de líderes empresariales, C-Suite Dialogues y Gastech Tech Talks que ofrecerán información avanzada sobre las últimas estrategias comerciales y tendencias que dominan la industria del gas, el LNG y la energía, proporcionando a los delegados información rápida sobre la mejor manera de alinear los modelos de negocio para el panorama post-pandemia.

Nick Ornstien, vicepresidente de energía para dmg events dijo: "Gastech tiene el poder de convocar a los líderes de pensamiento de la industria para abordar las estrategias de transición energética a medida que avanzamos hacia objetivos netos cero. Gastech Virtual Summit abordará los desafíos y oportunidades colectivos a los que se enfrenta la industria en una plataforma digital."

Entre otros líderes de la industria confirmados para hablar en la conferencia virtual están el Honorable Seamus O'Regan, Honorable Ministro de Recursos Naturales, Canadá; Pratima Rangarajan, consejero delegado, OGCI Climate Investments; Peter Clarke, vicepresidente, ExxonMobil Upstream Oil & Gas Company; Laurent Vivier, vicepresidente Gas, Total; secretario asistente Francis Fannon, secretario asistente del Bureau of Energy Resources, United States Department of State; Shawn Tupper, viceministro asociado de Recursos Naturales, Canadá; Eugene Kaspersky, consejero delegado, Kaspersky Lab; Prabhat Singh, presidente y director administrativo, Petronet LNG; Thomas Siebel, autor y presidente y consejero delegado, C3.ai [http://c3.ai/]; Keisuke Sadamori, director, Energy Markets and Security, International Energy Agency; Sanjiv Lamba, vicepresidente ejecutivo, APAC, Linde; Thorbjoern Fors, vicepresidente ejecutivo, Industrial Applications, Siemens Energy; Hiroki Sato, director ejecutivo y responsable global, JERA Inc.; Jun Nishizawa, vicepresidente ejecutivo, consejero delegado del grupo, Natural Gas Group, Mitsubishi Corporation y Jane Liao, consejero delegado, Natural Gas Business, CPC Corporation, Taiwán.

La Cumbre contará con más de 200 líderes de la industria que describirán y compartirán estrategias y visiones para hacer frente a los nuevos y cambiados mercados energéticos. Los asistentes tendrán acceso a información crítica exclusiva de ministros, responsables políticos, líderes empresariales, disruptores e innovadores. Cuestiones que afectan al futuro de la industria; seguridad energética del suministro; asequibilidad y sostenibilidad; las perspectivas de recuperación de la demanda y de la inversión; y cambios en la oferta en un mundo post COVID-19, serán los temas clave de la agenda. Los patrocinadores incluyen ExxonMobil, Sempra LNG, Lloyd's Register y Shearman & Stirling.

Los temas que abarcará la Gastech Virtual Summit incluyen el papel del gas natural en la transición energética; la criticidad de la IoT y la seguridad de los datos en el futuro de la industria energética; el impacto de la desregulación en los mercados y la inversión; oportunidades y desafíos para el sector energético planteados por la Industria 4.0; capacidad del hidrógeno para cumplir con los compromisos de descarbonización y el impacto que el activismo ambiental tendrá en las oportunidades de crecimiento emergentes para la industria.

Junto con la conferencia estratégica, la Cumbre también mostrará la investigación más reciente y revisada por homólogos sobre nuevas tecnologías y estrategias de negocio para ayudar a las empresas a prosperar en tiempos difíciles y discursos exclusivos de líderes de renombre mundial en el espacio tecnológico. Las sesiones de conferencias técnicas contarán con contenido certificado entregado por los líderes de la industria sobre la recuperación, el nuevo panorama de la energía post-pandemia y cómo la industria puede capitalizar y aprovechar las emisiones reducidas para un futuro energético sostenible y seguro a largo plazo.

La Gastech Virtual Summit 2020 se celebrará en lugar de la exposición y conferencia Gastech, que se celebrará en Singapur, en septiembre. dmg events y el Consejo de Administración de Gastech, en consulta con Enterprise Singapore y el Consejo de Turismo de Singapur, tomaron colectivamente la decisión de posponer ese evento, al 13 - 16 de septiembre de 2021, debido a las preocupaciones en torno a la pandemia mundial, la accesibilidad y el bienestar de ponentes, delegados, expositores y visitantes.

Acerca de Gastech

Durante casi 50 años, Gastech ha estado en el corazón de la conversación de gas, LNG y energía. A medida que el mundo comienza a emerger de la sombra de COVID-19, la Gastech Virtual Summit se involucrará y abordará los temas clave y las oportunidades más prometedoras para las industrias de gas, LNG y energía en la cuarta era industrial.

Del 7 al 11 de septiembre de 2020, la Gastech Virtual Summit proporcionará liderazgo y dirección a medida que las industrias de gas, LNG y energía tratan de lograr un equilibrio entre las prioridades comerciales y su licencia para operar, en un mundo posterior a COVID-19. Con énfasis en la innovación tecnológica; dinámica de la oferta y la demanda; la evolución de las asociaciones; personas y talento y gobernanza e influencia, la Cumbre establecerá la agenda para las industrias mundiales de gas, LNG y energía para las próximas décadas.

Para más información visite www.gastechevent.com [http://www.gastechevent.com/].

