La misión espacial saudí será en beneficio de la ciencia

RIYADH, Arabia Saudita, 20 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- La Saudi Space Commission (SSC) ha revelado las tareas e investigaciones científicas que se llevarán a cabo durante el viaje de los astronautas saudíes Rayyanah Barnawi y Ali Alqarni en el marco de la misión a la Estación Espacial Internacional (ISS), durante el segundo trimestre del año en curso.

La SSC anunció que los dos astronautas llevarán a cabo 11 experimentos pioneros de investigación científica en microgravedad durante el vuelo. Sus resultados reforzarán la posición mundial del Reino en el campo de la exploración espacial y el servicio a la humanidad. También confirmará el papel de los centros de investigación saudíes en la consecución de un impacto científico en este campo.

La SSC indicó que los experimentos saudíes en el espacio abarcan desde la investigación humana y la ciencia celular hasta la lluvia artificial en microgravedad. La SSC también indicó que en el experimento de lluvia artificial, en el que se condensará vapor de agua en plancton y átomos de sal en microgravedad que simulan el proceso de siembra de nubes que se utiliza en el Reino de Arabia Saudí y en muchos otros países para aumentar las tasas de precipitaciones. Dirigido por el Dr. Ashraf Farahat, este experimento es para la Universidad Rey Fahd de Petróleo y Minerales y ayudará a científicos e investigadores a idear nuevas formas de proporcionar condiciones adecuadas para que los seres humanos -incluida la labor de lluvia artificial- vivan en colonias espaciales en la superficie de la Luna y Marte. El experimento también contribuirá a mejorar los conocimientos de los investigadores sobre la tecnología de siembra de lluvia, lo que contribuirá a aumentar las precipitaciones en muchos países, si Dios quiere.

Para comprender mejor el impacto de la estancia en el espacio sobre la salud humana, la empresa saudí Nebula Research and Development, dirigida por el Dr. Bader Shirah, está realizando seis experimentos a bordo de la ISS, que llevarán a cabo los astronautas. Estos experimentos utilizarán novedosas herramientas neurocientíficas, como la medición del flujo sanguíneo al cerebro y de la actividad eléctrica cerebral, la evaluación de la presión intracraneal mediante la evaluación no invasiva de la pupila del ojo y el seguimiento de los cambios en el nervio óptico a lo largo del tiempo. La mejora de la vigilancia de la salud neurológica puede contribuir a que los vuelos espaciales sean más seguros en el futuro y permitir el desarrollo de una vigilancia rápida y no invasiva, así como intervenciones tempranas y el desarrollo de contramedidas. También se tomarán muestras sanguíneas y biológicas para examinar biomarcadores multiómicos relacionados con los vuelos espaciales y cartografiar los cambios en la longitud, estructura y epigenética de los cromosomas y telómeros.

Los experimentos de ciencia celular dirigidos por el mundialmente conocido Hospital Especializado y Centro de Investigación Rey Faisal (KFSHRC) y su equipo de científicos, los doctores Khalid Abu Khabar, Wijdan Alahmadi y Edward Hitti, investigarán la respuesta inflamatoria de las células inmunitarias humanas en microgravedad. Más concretamente, su investigación se centrará en los cambios en la descomposición del ARNm, un proceso que puede desactivar la inflamación. Además, se imitará la respuesta a la terapia utilizando el mismo modelo celular. La tripulación tomará muestras de ARN para analizarlas en tierra, donde los investigadores controlarán los patrones de expresión del ARN y, con gran emoción, se medirán miles de vidas medias de ARNm. Se espera que los resultados contribuyan a una mejor comprensión de la salud espacial y descubran biomarcadores o terapias potenciales para enfermedades inflamatorias tanto en el espacio como en la Tierra.

Además de estos experimentos, se llevarán a cabo tres experimentos educativos de concienciación a bordo de la ISS en tiempo real con estudiantes de toda Arabia Saudí, en colaboración con el Ministerio de Educación, las escuelas Mawhiba, Riad y Misk. El objetivo de estos experimentos es ampliar los conocimientos de los estudiantes sobre la ciencia espacial y su contribución a la mejora de la calidad de vida en la Tierra, yuxtaponiendo sus experimentos terrestres a los que realiza en tiempo real la tripulación saudí a bordo de la ISS. Los estudiantes pueden ver de primera mano cómo el entorno del experimento puede tener un efecto real en los resultados. Esta interacción en tiempo real garantiza que los estudiantes tendrán acceso a la tripulación saudí en directo mientras realizan sus experimentos juntos, uno en la Tierra y otro en el espacio simultáneamente.

Los esfuerzos de la SSC están destinados a preparar a los futuros astronautas e ingenieros, mediante programas educativos y de formación de calidad, la participación en experimentos científicos, la investigación internacional y futuras misiones relacionadas con el espacio, todo lo cual contribuirá a elevar el estatus del Reino y a alcanzar los objetivos de la Visión 2030 del Reino.

