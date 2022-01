MolecuLight i:X® ayuda a detectar la carga bacteriana en las heridas del sitio quirúrgico

-Un nuevo estudio clínico muestra que las imágenes en el punto de atención de MolecuLight i:X® mejoraron la sensibilidad para detectar la carga bacteriana en las heridas del sitio quirúrgico en 11 veces

Los autores sugieren que las imágenes de fluorescencia de la carga bacteriana están posicionadas para cambiar paradigmas contemporáneos de la cura de heridas posquirúrgicas

TORONTO, 18 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc ., el líder en imágenes de fluorescencia en el punto de atención para la detección en tiempo real de heridas que contienen cargas bacterianas elevadas, anunció la publicación de " Descubriendo la alta prevalencia de la carga bacteriana en las heridas del sitio quirúrgico con imágenes de fluorescencia en el punto de atención"1 en Revista Internacional de Heridas. La publicación informa sobre los resultados de un análisis de 58 heridas del sitio quirúrgico con imágenes y biopsias del ensayo clínico multicéntrico FLAAG (evaluación y guía de imágenes de fluorescencia) de 350 pacientes2.

Los principales hallazgos del estudio son:

El 76% de los sitios quirúrgicos que llegan a la etapa de derivación a un especialista en heridas tenían cargas bacterianas clínicamente significativas (10 4 a 10 9 UFC/g); sin embargo, solo el 6,8% presentaba síntomas de infección, lo que retrasó la cura la infección.

a 10 UFC/g); sin embargo, Las imágenes de fluorescencia en el punto de atención (usando el dispositivo MolecuLight i : X ) para detectar altas cargas bacterianas mejoraron la sensibilidad en 5,7 veces en comparación con los signos y síntomas clínicos solos.

: ) para detectar altas cargas bacterianas en comparación con los signos y síntomas clínicos solos. La experiencia del médico con imágenes e interpretación de fluorescencia (>200 sesiones de imágenes) aumentó la sensibilidad de las imágenes de fluorescencia hasta 11,3 veces más que los signos y síntomas clínicos solos, y la precisión hasta 2,6 veces más.

La incidencia de complicaciones de la herida quirúrgica, incluidas las infecciones del sitio quirúrgico ("SSI"), continúa aumentando y el desarrollo de una SSI se asocia con un marcado aumento en la morbilidad, un aumento de 2 a 11 veces en la tasa de mortalidad y hospitalizaciones prolongadas3. Aproximadamente del 2 al 5% de las heridas quirúrgicas en Estados Unidos desarrollan una SSI7-10 a un coste anual de hasta 10 mil millones de dólares4-7. Esto incluye estadías prolongadas en el hospital, readmisiones y más recursos necesarios para manejar las complicaciones.

"Si bien la identificación temprana y la cura de la carga bacteriana alta son fundamentales para la prevención de infecciones en el sitio quirúrgico, este estudio muestra que la carga bacteriana patógena está presente en la mayoría (>75%) de las heridas quirúrgicas que se derivan a un especialista en heridas, pero en su mayoría son asintomáticas y, por lo tanto, pasa desapercibida, lo que retrasa las estrategias de gestión bacteriana", explicó el autor principal, el profesor asociado Sandy-Hodgetts, Centro de Medicina Molecular y Terapéutica Innovadora, Universidad de Murdoch e investigador principal, Facultad de Ciencias Biomédicas, Universidad de Australia Occidental y fundador y presidente inaugural del Panel Asesor Internacional de Complicaciones de Heridas Quirúrgicas (ISWCAP). "Debido a su capacidad para detectar de manera rápida y confiable la carga bacteriana en el punto de atención, las imágenes de fluorescencia que utilizan el dispositivo MolecuLight están posicionadas para cambiar los paradigmas contemporáneos de la cura de heridas posquirúrgicas".

Estos hallazgos son parte de una importante iniciativa del Panel Asesor Internacional sobre Complicaciones de Heridas Quirúrgicas (ISWCAP, por sus siglas en inglés) para estudiar las infecciones del sitio quirúrgico a escala global y resaltar la necesidad de técnicas de diagnóstico más objetivas para respaldar la detección temprana y precisa de la carga bacteriana clínicamente preocupante en heridas quirúrgicas. Los autores señalan que este es el primer estudio que informa sobre el uso de un dispositivo de diagnóstico avanzado para la visualización y el diagnóstico de la carga bacteriana en heridas quirúrgicas.

"La tecnología de imágenes por fluorescencia de MolecuLight permite a los médicos ver el interior de la herida. El dispositivo de imágenes en el punto de atención les permite a los médicos detectar y manejar niveles elevados de bacterias para informar nuestra toma de decisiones", destacó el doctor Thomas Serena, autor colaborador de la publicación, fundador y director médico de The SerenaGroup®, y vicepresidente de ISWCAP. "La cura de la carga bacteriana siempre debe comenzar con estrategias de higiene de la herida (por ejemplo, limpieza, desbridamiento) y solo escalar a antibióticos cuando sea esencial".

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. es una empresa de imágenes médicas de propiedad privada que ha desarrollado y comercializa su tecnología patentada de plataforma de imágenes fluorescentes en múltiples mercados clínicos. El conjunto de dispositivos de MolecuLight lanzados comercialmente, incluidos los sistemas de imágenes por fluorescencia MolecuLight i:X® y DX™ y sus accesorios, proporciona dispositivos portátiles de imágenes en el punto de atención para el mercado mundial del cuidado de heridas para la detección en tiempo real de heridas que contienen niveles elevados de carga bacteriana (cuando se usa con signos y síntomas clínicos) y para la medición digital de heridas. La compañía también está comercializando su exclusiva tecnología de plataforma de imágenes de fluorescencia para otros mercados con necesidades insatisfechas relevantes a nivel mundial, como la seguridad alimentaria, los cosméticos de consumo y otros mercados industriales clave.

Imagen (Descarga):

Chart showing Sensitivity of MolecuLight Fluorescence Imaging for Detecting Elevated Bacterial Burden in Surgical Site Infections Compared to Clinical Signs & Symptoms (from Sandy Hodgetts, K. et al., Int Wound J. 2021;1–11. )

