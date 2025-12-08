Monks, de S4 Capital, impulsa la innovación en IA en medios (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-: Monks, de S4 Capital, impulsa la innovación en IA en medios con el nombramiento de Thiago Correa como vicepresidente sénior de Medios para EMEA

El experto digital se incorpora a Monks para liderar su oferta de medios en la región, ayudando a las marcas a aprovechar al máximo los sistemas de marketing basados en IA que integran medios, datos, creatividad y medición.

LONDRES, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para acelerar su innovación en la industria de los medios, Monks, la marca global, digital y unitaria de S4 Capital, ha nombrado a Thiago Correa como su vicepresidente Sénior de Medios en EMEA, donde preparará las estrategias de medios de las marcas para la era del rendimiento algorítmico.

Muchas de las empresas a la vanguardia de la revolución de la IA, como Google, Meta y Amazon, son también los canales de medios más grandes del mundo en la actualidad. Monks colabora estrechamente con estos socios y aplica su experiencia en la compra de medios impulsada por IA, el camino definitivo para los canales programáticos. Aprovechando la estrecha colaboración de Monks con estos pioneros de la IA, Correa ayudará a las marcas a navegar por el complejo panorama mediático actual.

En su puesto en Monks, Thiago Correa reportará a Linda Cronin, vicepresidenta ejecutiva de Medios, y ayudará a los profesionales del marketing a construir organizaciones modernas definidas por la agilidad radical, la transparencia práctica y la excelencia en IA.

"La IA reescribe la economía de los medios, eliminando el proceso manual donde se encontraba la mayor parte del margen", afirmó Correa. "Los ganadores serán socios integrados que priorizan la automatización y que conectan la creatividad, los datos y la medición en un solo sistema. Esa es la apuesta que hago en Monks".

Operacionalizando el futuro de la IAEl nombramiento de Correa coincide con el creciente enfoque de Monks en la Ingeniería de Crecimiento, un enfoque diferenciado para los medios digitales que va más allá de los modelos tradicionales de último clic. Al optimizar los canales de datos e inyectar señales de alta fidelidad directamente en plataformas como Google y Meta, Monks busca mejorar la calidad de la señal para obtener mejoras inmediatas en el rendimiento. Esto permite a las marcas optimizar sus inversiones en medios existentes sin interrumpir las operaciones de compra actuales.

La estrategia también aplica una mentalidad de ingeniería a la integración de la creatividad y los medios, utilizando metodologías de "Fuel & Freedom". Reconociendo que las plataformas algorítmicas funcionan mejor cuando se basan en creatividad escalable, el marco garantiza que la oferta creativa se ajuste a la demanda algorítmica. Esto permite a las marcas maximizar el ROI en sistemas publicitarios basados en IA como Meta Advantage+ y Google PMax sin la fricción de los silos tradicionales de las agencias. Además, la oferta incluye ayudar a los clientes a evolucionar del SEO clásico a la Optimización para Motores de Respuesta (AEO), garantizando que aparezcan dondequiera que los asistentes de IA miren.

"Ofrecemos una hoja de ruta clara para la madurez que demuestra su valor desde el primer año, a la vez que identificamos el siguiente paso más adecuado", añadió Correa. "Nuestro objetivo es garantizar que los clientes no solo sobrevivan a la transición a la IA, sino que la utilicen para asegurar el futuro de todo su negocio de medios".

Un historial de transformaciónCorrea aporta a este puesto una amplia experiencia en liderazgo digital y de medios. En Publicis, trabajó con H&M como director Global de Clientes. Anteriormente, Correa fue director Digital, de Datos y Tecnología de Zenith, donde formó parte del equipo directivo nombrado Agencia de Medios del Año por Campaign en 2022. Durante este mismo periodo, ayudó a desarrollar la capacidad digital de Publicis en Reino Unido a través del equipo de Performics, que posteriormente ganó el premio a la Agencia de Performance del Año de PMW en 2024.

Juanita Draude, vicepresidenta ejecutiva para EMEA de Monks, añadió: "El marketing y los medios se están transformando, y me entusiasma que Thiago incorpore más expertos en el impacto de la IA en el panorama de medioso. Su experiencia contribuirá a la misión de Monks de dotar a nuestros clientes de estrategias claras que les ayuden a transitar este cambio en el sector, no solo con una visión, sino con pasos prácticos. Existe una increíble oportunidad en los medios para reinventar la práctica, los procesos y los modelos de negocio, y Thiago es la figura clave perfecta para ayudar a nuestros clientes en su transformación".

Acerca de Monks Monks es la marca global, digital, basada en datos y operativa unitaria de S4 Capital plc. Con un legado de innovación y experiencia especializada, Monks combina una extraordinaria gama de servicios globales de marketing y tecnología para redefinir la interacción de las marcas con el mundo. A través de Monks, Flow, su ecosistema insignia de IA para la orquestación de marketing, Monks transforma el marketing en un motor de crecimiento, acortando los plazos y conectando las marcas con la cultura en tiempo real. Mediante la implementación de agentes inteligentes a medida en diversas disciplinas y la entrega de soluciones creativas y digitales de alto impacto y culturalmente relevantes, Monks resuelve desafíos empresariales clave en toda la empresa para ayudar a las marcas a mantener un impacto a largo plazo.

Monks fue nombrada Contender en The Forrester Wave™: Servicios de Marketing Global, se encuentra entre las 10 Mejores Empresas Creativas de Cannes Lions (2022-24) y sigue siendo el único socio que aparece en la lista de Jugadores Potenciales Programáticos de AdExchanger todos los años (2020-24). Nombrada la primera Agencia de IA del Año por Adweek (2023) y la primera Organización Pionera en IA de The One Show, Monks también recibió el Premio a la Excelencia en Inteligencia Artificial 2025 de Business Intelligence Group, tanto en la categoría de Organización como en la de Producto de IA. Como socio de confianza de innovadores tecnológicos de vanguardia, Monks obtuvo reconocimientos como Socio de Experimentación del Año de Optimizely (2025), segundo puesto en el Premio a Socios de Adobe Firefly (2024) y el Premio al Impacto Visionario en el Cliente de IA de Workato (2024). Además, Monks alcanzó un número récord de acuerdos de acceso libre y efectivo (FWA) y sigue ostentando la mayor cantidad de socios.

Acerca de S4 CapitalS4Capital plc (SFOR.L) es una empresa tecnológica de servicios de publicidad, marketing y tecnología digital de vanguardia, fundada por Sir Martin Sorrell en mayo de 2018.

Nuestra estrategia consiste en desarrollar un negocio de servicios de publicidad y marketing exclusivamente digital para clientes globales, multinacionales, regionales y locales, así como para marcas influyentes impulsadas por la generación millennial. Esto se logrará mediante la integración de negocios líderes en dos prácticas sincronizadas: Servicios de Marketing y Servicios de Tecnología, con énfasis en una ejecución más rápida, mejor, más económica y más eficiente en un entorno siempre activo y orientado al consumidor, con una estructura unitaria.

La empresa cuenta actualmente con aproximadamente 6.500 empleados en 33 países, con aproximadamente el 80 % de los ingresos netos en América, el 15 % en Europa, Oriente Medio y África, y el 5 % en Asia-Pacífico. El objetivo a largo plazo es una distribución geográfica del 60 %:20 %:20 %. Los Servicios de Marketing representaron aproximadamente el 90 % de los ingresos netos y los Servicios de Tecnología el 10 %. El objetivo a largo plazo es una división de la práctica del 75%:25%.

Sir Martin fue consejero delegado de WPP durante 33 años, convirtiéndola en una empresa fantasma de 1 millón de libras en 1985 en la mayor empresa de servicios de publicidad y marketing del mundo, con una capitalización bursátil de más de 16.000 millones de libras el día de su salida. Anteriormente, Sir Martin fue director financiero del grupo Saatchi & Saatchi Company Plc durante nueve años.

