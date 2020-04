Moonbug se asocia con Showmax para ampliar todavía más su presencia internacional

Cinco títulos de Moonbug llegan al servicio líder panafricano de reproducción en directo

LONDRES, 15 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Moonbug [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2777155-1&h=3342379851&u...], una empresa internacional de entretenimiento que desarrolla y distribuye contenido divertido y con valores para niños, ha anunciado hoy una asociación con Showmax, el servicio de vídeo a la carta por suscripción panafricano líder con sede en Sudáfrica. Cinco títulos de Moonbug estarán disponibles en 56 mercados desde hoy.

https://mma.prnewswire.com/media/1155399/Moonbug_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1155399/Moonbug_Logo.jpg]

Los programas de Moonbug que llegan a Showmax incluyen: Little Baby Bum, Morphle, Gecko's Garage, The Sharksons y Supa Strikas (temporadas 1-5, 65 episodios).

"Como parte de nuestro crecimiento, nos hemos centrado en dos áreas clave: seguir forjando asociaciones con servicios prémium de reproducción en directo de todo el mundo y seleccionar estratégicamente contenidos que tengan una buena acogida entre estas nuevas audiencias locales", dijo Nicolas Eglau, director de Moonbug para la región EMEA. "Como el servicio de vídeo a la carta por suscripción líder en África, Showmax es el socio perfecto para albergar este diverso conjunto de programas para toda la familia que ya hacen las delicias de niños y mayores en todo el mundo".

Los contenidos basados en valores de Moonbug fomentan el desarrollo de las habilidades vitales cognitivas, emocionales y físicas de los niños, independientemente de la geografía, la cultura o el origen. Además de en Showmax, es posible disfrutar de los programas de Moonbug en una variedad de plataformas internacionales, como: Amazon Prime Video, Cartoon Network, DisneyXD, Hulu, Netflix y YouTube, entre otras, y están disponibles en hasta 15 idiomas, incluida la lengua de signos americana.

Acerca de Moonbug Moonbug es una premiada empresa internacional de entretenimiento que proporciona contenidos divertidos y con valores positivos para niños. Moonbug adquiere, crea y distribuye contenido para niños en edad preescolar. La empresa, que se encuentra entre los mayores propietarios de propiedad intelectual digital para niños de todo el mundo, fue fundada conjuntamente por los veteranos de los medios René Rechtman, consejero delegado, y John Robson, director de Operaciones, y tiene sus oficinas principales en Londres y Los Ángeles.

La propiedad intelectual de Moonbug incluye éxitos internacionales como Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage y muchos más. Los programas de Moonbug están disponibles en plataformas mundiales como YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky y Amazon Prime Video, entre otras.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1155399/Moonbug_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2777155-1&h=4293253741&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Briana Trulear, briana@clarity.pr