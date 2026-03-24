(Información remitida por la empresa firmante)

- Move & Connect se asocia con KORE para ofrecer conectividad IoT paneuropea sin interrupciones para industrias críticas

ATLANTA, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KORE Group Holdings, Inc. (NYSE: KORE), el proveedor global de soluciones de Internet de las Cosas (IoT) a gran escala y líder en conectividad IoT, anunció hoy una alianza estratégica con Move & Connect, proveedor francés de soluciones de conectividad IoT con amplia experiencia en conectividad gestionada e implementación en mercados regionales. Esta colaboración combina la sólida red global de KORE con la experiencia práctica y especializada de Move & Connect para simplificar y fortalecer las implementaciones de IoT para empresas europeas en sectores clave como la carga de vehículos eléctricos, el comercio minorista y la agricultura inteligente.

"Nuestra alianza con Move & Connect es una muestra de nuestro compromiso con el mercado europeo y nuestra estrategia de combinar nuestra fortaleza global con la experiencia local. El profundo conocimiento que Move & Connect tiene del panorama regional y su enfoque práctico complementan a la perfección la sólida red global de KORE", explicó Niklas Ekarv, director general de EAP en KORE. "Juntos, no solo ofrecemos una solución de conectividad, sino que impulsamos la innovación y capacitamos a las empresas de toda Europa para que escalen sus ambiciones de IoT con confianza y facilidad. Estamos muy entusiasmados con las oportunidades que esta colaboración proporcionará a los clientes de sectores clave".

Los operadores de IoT que implementan dispositivos en varios países llevan tiempo lidiando con un ecosistema de operadores fragmentado, lo que genera conectividad poco fiable y falta de visibilidad unificada. Para la infraestructura crítica, cualquier interrupción, como la desconexión de un cargador de vehículos eléctricos o la pérdida de conexión de un robot agrícola inteligente, se traduce en pérdidas de ingresos y costes operativos significativos. Esta alianza aborda directamente este desafío al proporcionar una solución de conectividad única y resiliente.

Esta alianza ofrece a los clientes europeos de Move & Connect acceso a la conectividad global sin interrupciones de KORE en más de 190 países, todo ello gestionado mediante un único contrato y una API. La plataforma de gestión de conectividad de KORE, que incluye amplias funcionalidades eSIM, proporciona a Move & Connect la capacidad y el control operativo necesarios para satisfacer las exigentes necesidades de sus clientes.

Move & Connect cierra la brecha entre esta potente infraestructura global y la realidad operativa de las implementaciones avanzadas de IoT. Al combinar su profundo conocimiento de los dispositivos y la geografía de los clientes con el alcance global de KORE, Move & Connect ofrece conectividad de nivel empresarial con la capacidad de respuesta y la experiencia de un socio local especializado.

"La infraestructura de KORE nos brinda el alcance global y la fiabilidad que nuestros clientes exigen, mientras que su plataforma nos permite desarrollar servicios diferenciados", afirmó Jérôme Chachuat, consejero delegado y fundador de Move & Connect. "KORE no es solo un proveedor de conectividad; es un socio con el que podemos innovar".

De cara al futuro, Move & Connect está desarrollando una capa de análisis propia basada en inteligencia artificial sobre los datos de la red de KORE. Esta plataforma proporcionará información sin precedentes a los clientes, consolidando aún más el papel de Move & Connect como socio estratégico que va más allá de la simple conectividad.

Acerca de KORE KORE es pionera, líder y asesora de confianza en soluciones y servicios de IoT de misión crítica. Capacitamos a organizaciones de todos los tamaños para mejorar sus resultados operativos y comerciales simplificando la complejidad del IoT. Nuestro profundo conocimiento y experiencia en IoT, alcance global, soluciones diseñadas a medida y agilidad en la implementación aceleran y generan un impacto significativo en los resultados comerciales de nuestros clientes. Para obtener más información, visite korewireless.com.

Acerca de Move & Connect Move & Connect es una empresa francesa de conectividad IoT con sede en Sophia Antipolis. La compañía ofrece soluciones globales de conectividad IoT para infraestructuras críticas en diversos sectores, gestionando el ciclo de vida completo de las tarjetas SIM para que sus clientes puedan implementar y escalar dispositivos conectados a nivel global sin necesidad de gestionar múltiples relaciones con operadores. Para más información, visite https://www.move-connect.com/

Contacto de KORE para los medios Kayleigh ThomasDirector de Marketing E-mail: kthomas@korewireless.com

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