"Un mundo, una lucha" -- La PHBS dona suministros médicos a los hospitales de la Universidad de Cambridge

SHENZHEN, China, 13 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A medida que el coronavirus (COVID-19) se propaga por el mundo, muchos países están experimentando una grave escasez de suministros médicos, incluidos kits de prueba, mascarillas protectoras y batas quirúrgicas. Para contribuir a la lucha contra el virus, la Escuela de Negocios HSBC de la Universidad de Pekín (PHBS) ha donado 1000 piezas de equipos de protección personal (EPP), 300 gafas médicas protectoras y un lote de kits de prueba a los hospitales de la Universidad de Cambridge.

Parte del actual lote de suministros, etiquetado como "Un mundo, una lucha" (One World, One Fight) llegó a la Universidad de Cambridge el 9 de abril, con el resto del envío programado para la próxima semana. Las contribuciones más recientes para la adquisición de los suministros fueron realizadas por 180 miembros de la facultad y el personal, así como 11 miembros del Consejo del campus en el Reino Unido de la PHBS. El mes pasado, miembros del Consejo del campus en el Reino Unido de la PHBS también enviaron 10.000 kits de prueba desde China al Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust en Londres, que llegaron a Reino Unido el 30 de marzo. Las etiquetas de envío incluían el mismo mensaje: "Un mundo, una lucha".

La PHBS, situada en Shenzhen y una de las universidades más internacionalizadas de China, inauguró su campus de Reino Unido en Boars Hill (Inglaterra) en 2018, fortaleciendo al mismo tiempo su relación con la Universidad de Cambridge. La PHBS firmó recientemente un memorando de intención con la Escuela de Negocios Cambridge Judge (CJBS) para poner en marcha una iniciativa conjunta en los negocios y la administración en Shenzhen.

La Universidad de Pekín (PKU) mantiene una estrecha relación con la Universidad de Cambridge. Durante la visita del vicerrector de Cambridge, Stephen Toope, a la PKU en marzo de 2019, las dos universidades firmaron un memorando de entendimiento para ampliar de forma conjunta la colaboración en ámbitos tales como la arqueología, la educación empresarial, el emprendimiento, la lingüística, la filosofía y la inteligencia artificial. Frente al brote del COVID-19, el Sr. Toope escribió para expresar su apoyo y enviarles un saludo a sus homólogos en la PKU.

Señalando que China ha recibido apoyo por parte de todo el mundo en su batalla contra el COVID-19, el decano de la PHBS, Hai Wen, dijo: "Nuestros amigos y socios en Cambridge se enfrentan a unos retos importantes y realmente necesitan ayuda. Los verdaderos amigos se conocen en la adversidad".

La donación de la PHBS recibió apoyo por parte de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Pekín en el Reino Unido y de ZhongShang International Consulting Services Co., Ltd; además, forma parte de los esfuerzos realizados por Shenzhen, el principal centro de innovación en China, en la lucha internacional contra el COVID-19. La ciudad ha donado más de 300.000 mascarillas médicas, así como miles de kits de prueba y trajes de protección, desde el mes pasado.

