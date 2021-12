Nanoracks, Voyager Space y Lockheed Martin reciben un contrato de la NASA (2)

- Nanoracks, Voyager Space y Lockheed Martin reciben un contrato de la NASA para construir la primera estación espacial comercial de su clase

Starlab anclará el proyecto de destinos comerciales de órbita terrestre baja de la NASA a medida que la economía espacial sigue creciendo

DENVER, 3 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Nanoracks, en colaboración con Voyager Space y Lockheed Martin [NYSE: LMT], recibió un contrato de 160 millones de dólares de la NASA para diseñar su estación espacial comercial Starlab como parte del programa de desarrollo de órbita terrestre baja comercial (LEO) de la agencia. Starlab permitirá que la iniciativa de la NASA estimule la economía espacial comercial y proporcione capacidades científicas y de tripulación antes del retiro de la Estación Espacial Internacional (ISS).

"A pesar de que hoy supone un hito importante para Nanoracks y nuestro equipo Starlab, el impacto va mucho más allá de este premio", indicó la doctora Amela Wilson, consejera delegada de Nanoracks. "Recibir este apoyo de la NASA valida más de una década del arduo trabajo de Nanoracks para forjar el acceso comercial al espacio, trayendo más de 1.300 cargas útiles comerciales de 30 países a la ISS. Esta oportunidad abre posibilidades de gran alcance para la investigación crítica y la actividad industrial comercial en LEO. Es un honor el hecho de ser seleccionados como uno de los tres galardonados para trabajar con la NASA, y estamos ansiosos por traer nuestra base de clientes comerciales globales existentes a Starlab".

La adjudicación inicial de 160 millones de dólares destinados a Nanoracks se realiza a través de un Acuerdo de la Ley Espacial financiado hasta 2025. Esta financiación inicial proporcionada por la NASA se complementará con oportunidades de compra anticipada para los clientes y asociaciones público-privadas. Starlab, propiedad de Nanoracks en su totalidad, está planificado para alcanzar la capacidad operativa inicial en 2027, lo que garantiza la presencia humana continua en LEO por parte de entidades estadounidenses. La NASA tendrá la oportunidad de comprar servicios de tripulación y carga útil en Starlab a través de contratos de servicios separados con Nanoracks.

Nanoracks tiene una experiencia comercial incomparable en la ISS. Junto con la sofisticada estrategia de inversión de Voyager Space y la experiencia en integración operativa y el conocimiento de ingeniería y la visión estratégica de Lockheed Martin, el equipo de Starlab presentó un programa formidable para el futuro de la comercialización de LEO.

Los elementos básicos de la estación espacial Starlab incluyen un gran hábitat inflable, diseñado y construido por Lockheed Martin, un nodo de acoplamiento metálico, un elemento de potencia y propulsión, un gran brazo robótico para el servicio de carga y cargas útiles, y el Parque Científico George Washington Carver (GWC). El Parque Científico GWC es un sistema de laboratorio de última generación que albergará una capacidad integral de investigación, ciencia y fabricación. Starlab tendrá la capacidad de albergar continuamente hasta cuatro astronautas para realizar ciencia e investigación críticas.

"Starlab es la confluencia de la rica experiencia e historia espacial de Lockheed Martin, la innovación de Nanoracks y la capacidad del sector de las finanzas de Voyager. Este equipo está equipado para ayudar a la NASA en su misión de expandir el acceso a LEO y permitir una economía espacial comercial transformadora", indicó Lisa Callahan, vicepresidenta y directora general de espacio comercial civil en Lockheed Martin.

Nanoracks va a liderar el desarrollo de Starlab aprovechando más de una década de experiencia como pionero y líder mundial en la utilización comercial de ISS. Voyager Space, el accionista mayoritario de Nanoracks, liderará la estrategia y la inversión de capital, y Lockheed Martin, líder en el desarrollo y operación de tecnología espacial compleja, actuará como integrador técnico de la nueva estación espacial avanzada.

"El impacto de Starlab en la comercialización del espacio no puede subestimarse", destacó Dylan Taylor, presidente y consejero delegado de Voyager Space. "Hoy asistimos a un cambio económico importante, en el que las empresas espaciales son tangibles, están bien capitalizadas y son comercialmente sostenibles. Se necesita un planeta para explorar el universo e invitamos a la comunidad global a formar parte de este éxito creado por Starlab".

Acerca de Nanoracks

Nanoracks, una empresa espacial Voyager, es el principal proveedor de servicios espaciales comerciales del mundo. Nanoracks posee y opera hardware privado en la Estación Espacial Internacional y ha lanzado más de 1.300 experimentos de investigación, desplegado más de 300 satélites pequeños e instalado Bishop Airlock. En la actualidad, Nanoracks aprovecha más de una década de experiencia para desarrollar nuevos sistemas espaciales comerciales en respuesta directa a las necesidades de los clientes. Estos sistemas espaciales incluyen convertir las etapas superiores de los vehículos comerciales de lanzamiento en plataformas secundarias funcionales, construir nuevas estaciones espaciales habitables, suministrar carga útil y sistemas de esclusas de aire para la tripulación e infraestructura de servicios, y más. Siga a @Nanoracks en Twitter si desea más información.

Acerca de Voyager Space

Voyager Space es un líder mundial en exploración espacial. La misión a largo plazo de la Voyager es crear una empresa NewSpace integrada verticalmente y que cotice en bolsa capaz de llevar a cabo cualquier misión espacial que los humanos puedan concebir. El primer modelo de la empresa en la industria está diseñado de manera única para respaldar las necesidades de crecimiento de las empresas espaciales comerciales al reemplazar los modelos tradicionales de capital privado con un enfoque a más largo plazo que proporciona capital permanente. Para obtener más información sobre Voyager Space, visite: https://voyagerspace.com/ y siga a @VoyagerSH en Twitter.

Acerca de Lockheed Martin

Lockheed Martin (NYSE: LMT ), con sede en Bethesda, Maryland, es una empresa aeroespacial y de seguridad global que emplea aproximadamente a 114.000 personas en todo el mundo y se dedica principalmente a la investigación, diseño, desarrollo, fabricación, integración y mantenimiento de sistemas, productos y tecnologías de avanzada y servicios. Siga a @LMNews en Twitter para conocer los últimos anuncios y noticias de la corporación.

Nota cautelar sobre las declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro". Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas aquellas con respecto a la declaración de misión y estrategia de crecimiento de Voyager Space Inc. (la "compañía"), son "declaraciones a futuro". Aunque la gerencia de la compañía cree que tales declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que tales expectativas sean, o serán, correctas. Estas declaraciones prospectivas implican muchos riesgos e incertidumbres, que podrían hacer que los resultados futuros de la compañía difieran materialmente de los anticipados. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, entre otros, las condiciones económicas generales y las condiciones que afectan a las industrias en las que opera la compañía; la incertidumbre de los requisitos y aprobaciones regulatorias; y la capacidad de obtener la financiación necesaria en términos aceptables o en absoluto. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, ya que involucran estas incertidumbres conocidas y desconocidas y otros factores que, en algunos casos, están más allá del control de la compañía y que podrían, y probablemente afectarán, los resultados reales y los niveles de actividad, rendimiento o logros. Cualquier declaración prospectiva refleja las opiniones actuales de la compañía con respecto a eventos futuros y está sujeta a estos y otros riesgos, incertidumbres y suposiciones relacionados con las operaciones, los resultados de las operaciones, la estrategia de crecimiento y la liquidez. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente estas declaraciones prospectivas por ningún motivo, o de actualizar las razones por las que los resultados reales podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas, incluso si hay nueva información disponible en el futuro.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1585430/Voyager_Logo.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1701496/Enter_a_title.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1701495/LM_logo.jpg