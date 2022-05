-#ThinkBeforeYouClick: Nate, el héroe informático de Wasabi, regresa para advertir sobre los peligros del ransomware

El nuevo PSA de Wasabi Technologies pretende ayudar a que la formación en ciberseguridad resuene con un enfoque lúdico y solidario de las trampas del ransomware

BOSTON, 10 de mayo de 2022/PRNewswire/ -- Wasabi Technologies, la compañía de almacenamiento en la nube, ha lanzado hoy una nueva campaña digital sobre seguridad, #ThinkBeforeYouClick, con el héroe informático "Nate" para advertir sobre los peligros del ransomware. #ThinkBeforeYouClick es la tercera entrega de la serie "Nate" de Wasabi, que una vez más se ha asociado con el creador de contenidos virales Penn Holderness de The Holderness Family, junto con Holderness Family Productions y la empresa de marketing digital Walk West, para instar a la gente a permanecer alerta ante las trampas del ransomware, utilizando un concepto lúdico y solidario.

La piedra angular de la campaña es el último vídeo musical de Nate, la " Ballad of Ransomware," en el que educa al público sobre las trampas comunes del ransomware, como "hacer clic en algo estúpido", no actualizar las contraseñas, caer en las estafas de correos electrónicos de príncipes africanos o cualquier cosa en línea que "parezca demasiado buena para ser verdad". El estilo característico de Nate sirve para romper la monotonía de la típica formación en ciberseguridad, que todavía no ha servido para frenar el número de ataques de ransomware a los que nos enfrentamos hoy en día. Según The Long Road Ahead to Ransomware Preparedness, una nueva encuesta de Enterprise Strategy Group (ESG) a profesionales de TI y ciberseguridad, el 79% de las organizaciones encuestadas informaron haber sufrido un ataque de ransomware en el último año.

"Los ciberdelincuentes extorsionan millones de dólares cada año a través del ransomware y no hay signos de desaceleración. Cualquier persona con un ordenador está en riesgo de sufrir un ataque, y eso deja a las empresas vulnerables cada día. Tenemos que encontrar una forma más relevante de comunicar el peligro de los ciberdelincuentes a los empleados de todo tipo de organizaciones", dijo Julie Barry, Vicepresidenta de Marca y Comunicaciones Globales de Wasabi Technologies. "A través de la voz de Nate y su enfoque fresco, queremos que los equipos de TI sepan que Wasabi les cubre las espaldas. No sólo ofrecemos almacenamiento inmutable en la nube, sino también recursos educativos que apoyan a sus equipos en la misión de combatir el ransomware en sus organizaciones."

"Los datos son, sin duda, el activo más valioso de una empresa, y proteger esos datos del ransomware es una prioridad absoluta para mí y mi equipo", dijo Kyle Burnette, Director de Infraestructura y Seguridad de TI de BrightStar Care. "Lo que me gusta tanto de la campaña #ThinkBeforeYouClick de Wasabi es que llama la atención sobre los trucos cibernéticos cotidianos de una manera divertida y relatable que mantiene la atención de la gente y les recuerda que deben pensar dos veces sobre sus interacciones en línea."

Está claro que el ransomware no es una cuestión de si, sino de cuándo. Protéjase con las mejores prácticas de seguridad probadas, incluyendo la formación periódica de concienciación sobre el ransomware y una sólida estrategia de copia de seguridad y recuperación con almacenamiento in mutable en la nube. Para más recursos, visite wasabi.com/thinkbeforeyouclick y wasabi.com/ransomware.

Acerca de Wasabi Technologies

Wasabi proporciona almacenamiento en la nube caliente simple, predecible y asequible para empresas de todo el mundo. Permite a las organizaciones almacenar y acceder instantáneamente a una cantidad ilimitada de datos a 1/5 del precio de la competencia sin niveles complejos ni tarifas de salida impredecibles. Con la confianza de decenas de miles de clientes en todo el mundo, Wasabi ha sido reconocida como una de las empresas tecnológicas más visionarias y de más rápido crecimiento. Creada por los cofundadores de Carbonite y pioneros del almacenamiento en la nube, David Friend y Jeff Flowers, Wasabi ha obtenido casi 275 millones de dólares en financiación hasta la fecha y es una empresa privada con sede en Boston. Wasabi es un orgulloso socio de los Boston Red Sox, y el socio oficial de almacenamiento en la nube del Liverpool Football Club y los Boston Bruins.

Siga a Wasabi en Twitter, Facebook, Instagram, y nuestro blog.

Contacto de RRPP de Wasabi Technologies:

Kaley Carpenter Inkhouse para Wasabi wasabi@inkhouse.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/525079/Wasabi_Logo.jpg