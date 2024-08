NEOM McLaren Extreme E Joins Vantage Markets to Ignite "Reborn" Phase of the "Reborn a Trader" Campaign

- NEOM McLaren Extreme E se une a Vantage Markets para iniciar la fase "Renacer" de la campaña "Renace un comerciante"

LONDRES, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ("Vantage") se enorgullece de anunciar la fase "Renacer" de su campaña " Renace un comerciante" en colaboración con el equipo NEOM McLaren Extreme E. Esta última colaboración presenta dos entrevistas exclusivas con los pilotos de NEOM McLaren Extreme E, Mattias Ekström y Cristina Gutiérrez, que comparten sus historias personales de cómo renacieron en sus actuales trayectorias profesionales, al tiempo que hablan de sus retos y de la transformación que experimentaron.

En su entrevista, Mattias Ekström habla de su transición de las carreras de carretera a las de rallies. "Mi sueño era ser piloto del DTM. La tierra y la grava llegaron más tarde en mi vida", explicó. Ekström habla de sus años de agotador entrenamiento en lagos helados, antes incluso de intentar conducir en carreteras de grava. "Tardé entre 5 y 6 años en cogerle el truco. ¿Convertir a un piloto de carreras en un piloto de rallies? Algunos lo intentaron y descubrieron que no es fácil".

Cristina Gutiérrez pasó de la odontología a la conducción profesional y nos cuenta cómo persiguió sus sueños contra viento y marea. "Cuando era muy pequeña, nunca esperé ser piloto profesional. A veces no sabes si tus sueños se harán realidad, pero tienes que luchar por ellos. La vida te puede sorprender", comentó. Gutiérrez tuvo consideraciones prácticas cuando empezó su carrera en el automovilismo mientras trabajaba a tiempo parcial, pero sabía dónde quería estar con el tiempo. "Cuando terminé mis estudios de odontología, decidí dejarlo porque quería dedicarme al 100% a las carreras".

La campaña "Renace un comerciante" está diseñada para conectar con los operadores a un nivel emocional, centrándose en el viaje de aprendizaje, crecimiento y capacitación financiera. Al proporcionar recursos educativos, herramientas avanzadas y perspectivas estratégicas, la campaña pretende dotar a los operadores de los conocimientos y habilidades necesarios para tomar decisiones financieras con conocimiento de causa. La campaña se divide en tres segmentos: Reaccionar, Repensar y Renacer, cada uno de los cuales representa un principio esencial para que los operadores prosperen. A través de esta campaña, Vantage pretende inspirar a los operadores para que acepten el cambio, reconsideren sus estrategias y evolucionen continuamente en el dinámico mundo del trading.

David Shayer, consejero delegado de Vantage UK, indicó: "La fase "Renacer" resume la esencia de lo que significa ser comerciante. Se trata de aceptar el cambio, superar los retos y evolucionar continuamente. Estamos orgullosos de asociarnos con NEOM McLaren Extreme E para inspirar a nuestros comerciantes con estas poderosas historias de transformación".

Si desea más información acerca de la campaña de marca "Renace un comerciante" visite https://www.reborn-a-trader.com/en-uk/.

Acerca de Vantage UK

Vantage UK (o Vantage Markets) es un bróker multiactivos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para negociar Contratos por Diferencia (CFD) sobre Divisas, Materias Primas, Índices, Acciones, ETFs y Bonos.

Con más de 14 años de experiencia en el mercado, Vantage UK trasciende el papel de bróker, proporcionando un ecosistema de negociación de confianza y una plataforma de negociación fácil de usar que permite a los clientes aprovechar las oportunidades de negociación.

Advertencia de riesgo: Los CFDs y Spreadbets son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72,5% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs y Spread Bets con este proveedor. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFDs y las Spreadbets y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

La información se ha elaborado a 15 de agosto de 2024 y está sujeta a cambios posteriores. La información se facilita únicamente con fines educativos y no tiene en cuenta sus objetivos personales, circunstancias financieras o necesidades. No constituye asesoramiento en materia de inversión. Le animamos a buscar asesoramiento independiente en caso necesario. La información no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los estudios de inversión. No se ofrece ninguna declaración ni garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. Este material puede contener cifras históricas o de resultados pasados y no debe confiarse en ellas. Además, las estimaciones, declaraciones prospectivas y previsiones no pueden garantizarse. La información contenida en este sitio y los productos y servicios ofrecidos no están destinados a ser distribuidos a ninguna persona en ningún país o jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a la legislación o normativa local.

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundada por el piloto neozelandés Bruce McLaren en 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966, y desde entonces, McLaren ha ganado 20 campeonatos del mundo de Fórmula 1, más de 180 grandes premios de Fórmula 1, las 24 Horas de Le Mans en su primer intento y las 500 Millas de Indianápolis en tres ocasiones.

El equipo disputa actualmente el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA con Lando Norris y Daniel Ricciardo, la INDYCAR Series con los pilotos de Arrow McLaren SP Pato O'Ward y Felix Rosenqvist, y el Campeonato Extreme E con Tanner Foust y Emma Gilmour.

McLaren fue el primer equipo de F1 en obtener la certificación de neutralidad de carbono hace diez años y ha mantenido con éxito el Carbon Trust Standard Award, la última vez en febrero de 2021. También fue el primer equipo en recibir el Premio Medioambiental del Instituto de la FIA en 2013, que ha mantenido sistemáticamente en el nivel de tres estrellas.

En 2021, McLaren se convirtió en signatario del Compromiso de la ONU de Acción por el Clima en el Deporte y del compromiso de la ONU de Carrera a Cero, lo que significa el compromiso del equipo de ser un ciudadano global responsable en la lucha contra el cambio climático.

