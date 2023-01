La Network of Giving se dará a conocer durante la reunión anual del Foro Económico Mundial 2023 en Davos

(Información remitida por la empresa firmante)

PHOENIX, 3 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- La Network of Giving se presentará a los invitados del Foro Económico Mundial 2023 durante la celebración de la Network of Giving House en Davos, Suiza. El Foro Económico Mundial es una plataforma fiable para que todas las partes interesadas de la sociedad global integren y agreguen esfuerzos para mejorar el estado del mundo. Más sobre el Foro Económico Mundial: weforum.org

Network of Giving es una plataforma digital hiperlocal patentada y poderosa habilitada por servicios financieros. La plataforma fomenta un movimiento de mentalidad comunitaria a través de la conexión de consumidores y comerciantes locales con organizaciones comunitarias mientras crea eficiencias en la recaudación de fondos digital. A través del comercio digital y las microdonaciones definidas por los comerciantes, Network of Giving democratiza las herramientas digitales que los comerciantes locales necesitan para hacer crecer su negocio. Sin coste alguno para los clientes, Network of Giving proporciona el medio que los clientes necesitan para apoyar a las empresas y organizaciones locales para beneficiar la economía y las comunidades donde viven.

Special Olympics y United Way, en asociación con Network of Giving, adoptan esta solución digital innovadora y completamente automatizada que los une en sus misiones. La plataforma Network of Giving brinda a las instituciones financieras, los comerciantes y las comunidades oportunidades de colaboración para llegar a los consumidores locales solidarios.

"Estamos emocionados de traer Network of Giving al escenario mundial en Davos. La plataforma se compromete a impulsar el empoderamiento financiero y social mientras crea un cambio positivo en las comunidades", declaró Rob Bennett, consejero delegado de SMB4.0, la organización que impulsa la Network of Giving.

"La Network of Giving proporciona otra base para mejorar y fortalecer nuestras comunidades y se alinea con nuestro impacto y misión", afirmó Gordon McHenry, Jr., consejero delegado de United Way of King County. Más sobre United Way: unitedway.org .

"Como organización, siempre nos esforzamos por tres objetivos principales: mejorar las experiencias de los atletas, llegar a más atletas y recaudar más recursos. Este programa se alinea con esos objetivos y esperamos lo que depara el futuro", destacó Dave Breen, director general y consejero delegado de Olimpiadas Especiales Illinois. Más sobre Olimpiadas Especiales: specialolympics.org

"En Davos perfilaremos el impacto colectivo de nuestra plataforma en colaboración con nuestros socios estratégicos en Special Olympics y United Way. Esto es parte del espíritu de Network of Giving como lo demuestran los principios básicos que aseguran que las donaciones sean gratuitas. a los consumidores, 100% transferible, 100% responsable, 100% definida por el comerciante y 100% dirigida por el consumidor, al mismo tiempo que respeta la Network of Giving Heart", añadió Bennett.

Acerca de la Network of Giving

La plataforma Network of Giving Software-as-a-Service está impulsada por SMB4.0 y permite oportunidades de marketing digital para empresas locales que utilizan datos tokenizados enriquecidos para impulsar decisiones comerciales con un resultado medido en el gasto de marketing. Esto permite y empodera a los propietarios de negocios para obtener análisis clave e información procesable en tiempo real a partir de los datos. Si quiere más información sobre Network of Giving visite: networkofgiving.com

