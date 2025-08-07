(Información remitida por la empresa firmante)

NewMed Energy y sus socios firman el mayor acuerdo de exportación en la historia de Israel con 35.000 millones de dólares en exportaciones de gas natural desde el yacimiento de Leviatán a Egipto

Cantidad total agregada de 130 BCM (4,59 TCF) - Primera etapa: venta inicial de 20 BCM (0,7 TCF) a partir de 2026 - Segunda etapa: una vez finalizado el proyecto de expansión Leviatán, se exportarán 110 BCM (3,88 TCF) adicionales de gas natural

Valoración estimada de 35.000 millones de dólares para 2040

Se basa en el acuerdo de exportación existente de 60 BCM con Egipto

Recursos prospectivos actuales de 600 BCM (21,2 TCF) de gas natural en el yacimiento Leviatán

El acuerdo debería allanar el camino para la expansión de Leviatán y garantizar el suministro de gas natural al mercado israelí hasta 2064

TEL AVIV, Israel, 7 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- NewMed Energy y los socios del proyecto Leviatán anunciaron hoy la firma de un acuerdo histórico para la venta de gas natural del yacimiento Leviatán al mercado egipcio. El acuerdo se firmó con Blue Ocean Energy (BOE), un comprador de gas natural de Leviatán para Egipto.

El acuerdo incluye una cantidad total agregada de aproximadamente 130 BCM (4,59 TCF) de gas natural, con un valor financiero estimado en unos 35.000 millones de dólares. Este acuerdo representa el mayor acuerdo de exportación firmado en la historia de Israel y el mayor desde el descubrimiento de los yacimientos de gas natural en Israel. Según los términos del acuerdo, se espera que la venta de gas a Egipto continúe hasta 2040 o hasta que se alcancen todas las cantidades del contrato.

El yacimiento Leviatán comenzó a exportar gas natural a Egipto poco después del inicio de la producción en enero de 2020. Actualmente, el yacimiento suministra una cantidad total de gas contractual de 60 BCM, con un volumen anual de 4,5 BCM (0,16 TCF), a Egipto a través de Blue Ocean Energy, más cantidades SPOT (ventas diarias interrumpibles), que se compensan con la cantidad total del contrato.

El acuerdo de exportación original con Egipto, firmado en 2019, finalizará una vez que se haya vendido la cantidad total contratada de aproximadamente 60 BCM, prevista para principios de la década de 2030. Desde el inicio de la producción de gas natural del yacimiento, se han vendido aproximadamente 23,5 BCM de gas natural de Leviatán al mercado egipcio.

El acuerdo de hoy reemplazará finalmente el acuerdo existente y se divide en dos etapas:

La primera etapa consiste en la venta de 20 BCM (0,7 TCF).

La segunda etapa consiste en la venta de unos 110 BCM adicionales (3,88 TCF). Esta etapa comenzará solo tras la finalización del proyecto de expansión Leviatán y la construcción del nuevo gasoducto de transmisión de Israel a Egipto a través de Nitzana.

Se espera que la primera etapa entre en vigor en el primer semestre de 2026. Esta etapa comenzará inmediatamente después de la finalización de dos proyectos avanzados que permitirán la expansión de la producción y el volumen de transporte:

Se espera que ambos proyectos concluyan a principios de 2026, e inmediatamente después entrará en vigor la primera fase del acuerdo. Como resultado, se venderán a Egipto 2 BCM (0,07 TCF) adicionales al año, de un volumen total de 20 BCM (0,7 TCF).

Se espera que la segunda fase del nuevo acuerdo entre en vigor tras la finalización del proyecto de expansión Leviatán (Fase 1B del plan de desarrollo). Este proyecto incrementará drásticamente la cantidad de gas natural que se produce actualmente en Israel en aproximadamente un 30% y elevará la capacidad de producción anual del yacimiento a aproximadamente 21 BCM (0,74 TCF).

En esta fase también se construirá un nuevo gasoducto a Nitzana para aumentar la capacidad de transporte de las exportaciones de Israel a Egipto. Las exportaciones totales de gas para la segunda etapa del nuevo acuerdo son de 110 BCM (3,88 TCF), en cantidades anuales variables, lo que llevará las ventas totales de Leviatán a Egipto a una cantidad anual total de 12 BCM (0,42 TCF).

Por lo tanto, la venta total de 130 BCM (4,59 TCF) de gas natural, según una fórmula de precios basada principalmente en el precio del barril de petróleo Brent, generará ingresos de aproximadamente 35.000 millones de dólares para todos los socios del yacimiento. El nuevo acuerdo se perfila así como el mayor acuerdo de exportación en la historia de Israel, así como el más grande y significativo desde el descubrimiento de los yacimientos de gas natural en Israel.

La finalización del acuerdo allanará el camino para la decisión final de inversión (DFI) para el proyecto de expansión Leviatán (Fase 1B). Como parte de los preparativos, en febrero pasado, los socios de Leviatán presentaron una actualización del plan de desarrollo del yacimiento para aumentar la capacidad de producción anual a 21 BCM, con la posibilidad de una mayor expansión a 23 BCM de gas natural al año. La solicitud de permiso de exportación también se presentó recientemente en relación con el nuevo acuerdo. El plan de ampliación del yacimiento incluye la perforación de pozos adicionales, la adición de sistemas submarinos relacionados y la expansión de las instalaciones de procesamiento en la plataforma, así como la posibilidad de tender una cuarta línea entre el yacimiento y la plataforma de producción.

Leviatán es el mayor yacimiento de gas natural del Mediterráneo y uno de los más grandes del mundo. Según el último informe prospectivo de recursos del yacimiento Leviatán, este contiene aproximadamente 600 BCM (21,2 TCF) y, según el informe de flujo de caja descontado, se espera que la producción continúe al menos hasta 2064.

Yossi Abu, consejero delegado de NewMed Energy: "Este es el acuerdo de exportación de mayor importancia estratégica jamás firmado en el Mediterráneo oriental y consolida la posición de Egipto como el centro más importante de la región.

"Desde su inicio en producción, Leviatán ha aportado numerosos beneficios tanto a nivel nacional como internacional, y la expansión del yacimiento ha sido la principal prioridad de NewMed durante años. Este acuerdo, posible gracias a nuestras sólidas alianzas regionales, generará nuevas oportunidades de exportación regional, demostrando una vez más que el gas natural y la industria energética en general pueden ser un pilar para la colaboración.

"Quiero agradecer a nuestros socios en el activo, a nuestros homólogos egipcios y al personal de NewMed que participó en la operación, ya que alcanzamos un hito para nuestra empresa y para el futuro."

Para obtener más información, lea el Informe inmediato de NewMed: https://newmedenergy.com/wp-content/uploads/2025/08/NewMed-IR-Amendment-to-Agreement-for-Export-to-Egypt-6.8.2025_.pdf

