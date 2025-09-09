NexLawn presenta cortacésped robóticos con brazo articulado y una línea de productos Smart Yard en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- NexLawn, una marca premium de MOVA que ofrece herramientas de jardinería avanzadas y soluciones robóticas, hizo su debut mundial en IFA 2025 con tres innovadores productos robóticos para el cuidado del jardín: la Serie VIDAR, la Serie VIDAR AWD y el futurista Master X Vison. Juntos, estos modelos establecen nuevos estándares de seguridad, inteligencia y versatilidad en el cuidado autónomo del césped.

"Nuestras Series VIDAR y VIDAR AWD demuestran el poder del LiDAR 3D y la visión estereoscópica con IA para ofrecer un cuidado del césped de última generación", afirmó Jian Li, Director de Producto de NexLawn. "De cara al futuro, NexLawn planea expandir su ecosistema más allá de los cortacéspedes robóticos, con innovaciones en herramientas de jardinería inteligentes, limpiafondos robóticos y otras tecnologías de jardinería de última generación que se encuentran actualmente en desarrollo".

Las series VIDAR y VIDAR AWD se lanzarán en Europa y América del Norte en la primavera de 2026. En la exposición, NexLawn se asoció con MOVA para mostrar innovaciones en jardines inteligentes. MOVA presentó sus herramientas de jardinería y NexLawn destacó sus planes futuros.

NexLawn Master X: Redefiniendo la robótica para exteriores

El Master X Vison reinventa las posibilidades del cuidado autónomo de jardines, combinando movilidad avanzada con un brazo robótico totalmente integrado. Montado sobre un chasis con tracción en las cuatro ruedas de 25 cm de altura, el brazo se pliega a tan solo 44,5 cm y se extiende hasta 77 cm, alcanzando hasta 1 metro para realizar tareas complejas en exteriores con precisión.

Con múltiples herramientas intercambiables, incluyendo una pinza múltiple, un cabezal de corte y un cabezal de disco de bordeado, el Master X va mucho más allá de cortar el césped. Puede desherbar, recortar, recoger ramas y juguetes, cosechar frutas e incluso jugar a buscar con las mascotas.

NexLawn VIDAR AWD: Potencia y precisión para jardines desafiantes

Diseñada para áreas de hasta 3.000 m, la serie VIDAR AWD combina un robusto rendimiento todoterreno con la tecnología NexDetect™, que integra LiDAR 3D y visión estereoscópica para un mapeo inalámbrico de alta precisión y detección de obstáculos. Supera pendientes de hasta el 80 %, recorta bordes con menos de 1,5 cm de césped sin cortar y detecta más de 300 tipos de obstáculos en tiempo real. Los usuarios controlan la altura de corte, los patrones y los ajustes de seguridad directamente a través de la aplicación NexLawn.

Serie VIDAR de NexLawn: Compacta, inteligente y eficiente

Para céspedes medianos y grandes de hasta 2.000 m, la serie VIDAR ofrece mapeo y navegación avanzados en un formato más compacto. Gracias a LiDAR 3D y visión estereoscópica, gestiona mapas duales para diseños complejos, gestiona pendientes del 50 % y navega por caminos estrechos de 60 cm. Con la tecnología NexTrim™, los bordes sin cortar se reducen a menos de 1 cm, minimizando así los retoques posteriores al corte.

Serie de herramientas de jardinería de 60 V de MOVA: Donde la potencia se une a la inteligencia

La serie MOVA 60V está diseñada para combinar inteligencia y potencia en una plataforma premium. Equipada con motores sin escobillas de alto par, una robusta construcción con clasificación IPX4 y un avanzado sistema de batería, esta gama ofrece un rendimiento similar al de un motor de gasolina, a la vez que se mantiene silenciosa, limpia y fácil de usar.

Desde el control adaptativo de la velocidad de las cuchillas hasta mejoras ergonómicas e interacciones digitales intuitivas, cada función hace que el cuidado del césped sea más inteligente, seguro y sencillo. La conectividad con la aplicación y las actualizaciones OTA garantizan la fiabilidad y la preparación para el futuro de las herramientas.

Los modelos insignia hacen realidad esta visión: la cortadora de césped autopropulsada GL620 con tecnología PaceMate™ se ajusta naturalmente al ritmo de marcha del usuario para un corte suave y eficiente, mientras que la recortadora de césped GT616 integra un motor de accionamiento central EquiDrive™ para una potencia de corte equilibrada y precisa.

Diseñada para el rendimiento y optimizada para la inteligencia, la serie MOVA 60V redefine el cuidado del césped premium, ofreciendo resultados de calidad profesional mediante un diseño avanzado e innovación.

