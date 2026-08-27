El NICE del Reino Unido recomienda la financiación por parte del NHS de VitaSmart™ de Bridge to Life

(Información remitida por la empresa firmante)

- El NICE del Reino Unido publica una guía que recomienda la financiación rutinaria por parte del NHS del sistema de perfusión oxigenada hipotérmica VitaSmart™ de Bridge to Life

DULUTH, Ga, y LONDRES, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Bridge to Life™ Ltd., líder mundial en soluciones de preservación de órganos y tecnologías de perfusión, destacó hoy la reciente publicación de una nueva guía de tecnología sanitaria por parte del Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención (NICE) del Reino Unido, que recomienda la financiación rutinaria por parte del Servicio Nacional de Salud (NHS) para dispositivos de perfusión mecánica ex situ, incluido el sistema de perfusión oxigenada hipotérmica VitaSmart™ (HOPE) de Bridge to Life, para preservar hígados de donantes fallecidos para trasplante.

Tras una rigurosa evaluación, el NICE determinó que los sistemas avanzados de perfusión ofrecen claros beneficios clínicos, tanto a nivel clínico como económico, en comparación con el almacenamiento estático tradicional en frío. Además, señaló que la perfusión hipotérmica oxigenada se asoció con una mayor supervivencia del injerto y menos complicaciones biliares. Para obtener más información, consulte la guía completa del NICE: Dispositivos de perfusión mecánica ex situ para la preservación de hígados de donantes fallecidos para trasplante (Número de referencia: HTG780. Publicado: 20 de agosto de 2026).

"La recomendación del NICE marca un hito en el establecimiento de la perfusión hipotérmica oxigenada como el tratamiento estándar en el trasplante hepático", declaró Don Webber, consejero delegado y presidente de Bridge to Life™ Ltd. "Europa ha adoptado HOPE durante más de una década, demostrando su valor para la terapia de perfusión en toda la región. La validación por parte de un organismo tan prestigioso como el NICE aporta mayor confianza en las ventajas clínicas y económicas de HOPE, justo cuando los médicos estadounidenses están conociendo esta tecnología tras nuestra autorización De Novo de la FDA. VitaSmart™ se diseñó específicamente para ofrecer estos resultados clínicamente probados en un formato sencillo, escalable y rentable".

El sistema VitaSmart™ utiliza HOPE para suministrar una solución oxigenada a los hígados de donantes antes del trasplante. Diseñado para ofrecer simplicidad operativa, facilidad de adopción y eficiencia de capital, VitaSmart™ se integra a la perfección en los flujos de trabajo clínicos sin la complejidad operativa ni la elevada estructura de costes asociadas a los sistemas normotérmicos. Además de en Estados Unidos y el Reino Unido, VitaSmart™ está disponible en Europa, Arabia Saudita, India y en todos los países que aceptan la marca CE.

"La financiación rutinaria del NHS para sistemas como VitaSmart marca el comienzo de una nueva era para los programas de trasplante de hígado en el Reino Unido", explicó Rebecca Sanabria Mateos, cirujana consultora de trasplante de hígado en el University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust. "Tener acceso equitativo a una tecnología de perfusión eficiente y fácil de usar permite a nuestros equipos quirúrgicos utilizar de forma segura y con confianza órganos de donantes con criterios extendidos, optimizar la logística del quirófano y, en definitiva, ofrecer mejores resultados a nuestros pacientes".

Gracias a su amplia adopción internacional en toda Europa y a su rápido crecimiento comercial en Estados Unidos tras su autorización De Novo por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Bridge to Life mantiene su compromiso de promover la ciencia de la preservación basada en la evidencia, que amplía el número de donantes y mejora la atención al paciente en todo el mundo.

Acerca de Bridge to Life ™ Ltd.Bridge to Life™ Ltd. es líder mundial en tecnología de preservación y perfusión de órganos. Impulsada por un firme compromiso con la innovación científica, la compañía proporciona a los equipos de trasplante herramientas avanzadas que amplían el número de donantes, optimizan los flujos de trabajo clínicos y mejoran los resultados de los pacientes en todo el mundo. VitaSmart™ se suma a una línea de productos de preservación liderada por Belzer UW, ampliamente reconocida como el estándar de oro mundial en preservación estática en frío y la solución de lavado en frío más utilizada en trasplantes de órganos abdominales. En conjunto, esta cartera de productos otorga a Bridge to Life una posición diferenciada que abarca tanto la preservación tradicional como la perfusión con máquinas de última generación.

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