COMUNICADO: Nitto Avecia Inc. ha designado a un nuevo presidente

Publicado 03/08/2018 20:55:57 CET

MILFORD, Massachussets, 3 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Nitto Denko Avecia Inc., el líder global de desarrollo de contratos y fabricación de oligonucleótidos para el mercado terapéutico anunció hoy que Detlef Rethage se retirará de su puesto como presidente de Nitto Denko Avecia Inc., con efecto el 16 de julio 2018. El Sr. Rethage seguirá ayudando a la empresa Nitto Avecia como asesor corporativo durante el periodo de transición.

https://mma.prnewswire.com/media/438178/Nitto_Avecia_Inc_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/438178/Nitto_Avecia_Inc_Logo.jpg]

Seiji Fujioka, vicepresidente corporativo y director de la división médica de Nitto Denko Corporation ("Nitto") ha sido designado presidente de Nitto Denko Avecia Inc. El Sr. Fujioka ha trabajado para Nitto durante 33 años y ha dedicado 15 años en EE.UU. con las filiales de Nitto. El Sr. Fujioka tendrá toda la responsabilidad de Nitto Denko Avecia Inc. y Nitto Avecia Pharma Services Inc. y estará ubicado en la sede central de Nitto Denko Avecia Inc. en Milford, Massachussets.

Seiji Fujioka comentó, "Nitto celebrará su centenario este año y se ha comprometido a invertir en el negocio de ciencias biológicas mediante el nuevo plan a medio plazo. Milford, Massachussets, será el centro del Departamento médico, además de ser el centro de excelencia en oligonucleótidos. Niko Denko Avecia ha experimentado un crecimiento y un éxito sin igual en el negocio de terapias de oligonucleótidos al fomentar el éxito de nuestros clientes desde el desarrollo clínico hasta el lanzamiento comercial. Avecia ha crecido en los últimos 12 años y se ha convertido en el líder del mercado con cuatro emplazamientos y más de 500 empleados bajo el liderazgo del Sr. Rethage. Tenemos ganas de seguir creciendo junto a nuestros clientes, socios y miembros de equipos siguiendo con el desarrollo y la comercialización de fármacos innovadores, que salvan vidas, basados en oligonucleótidos".

ACERCA DE NITTO DENKO AVECIA INC.Nitto Denko Avecia Inc., es un líder reconocido en fabricación y desarrollo de servicios para las terapias de oligonucleótidos con instalaciones en Milford, Massachussets, Malboro, Massachussets y Cincinnati, Ohio. Ofrece servicios para terapias de ADN, ARN y otros oligonucleótidos desde una escala de miligramos en la fase preclínica hasta más de 1000 Kg después del lanzamiento comercial. Más información: www.Avecia.com [http://www.avecia.com/].

ACERCA DE NITTO DENKO CORPORATION

Nitto, fundada en 1918, es el fabricante líder de materiales de Japón. Ofrece más de 13 500 productos industriales diversificados a más de 70 sectores industriales tales como electrónica, automóviles, ecología y ciencias biológicas. Nitto Group celebrará el 100 aniversario de su fundación el 25 de octubre de 2018. En los próximos 100 años, Nitto aspira a hacer que la vida de la gente sea más saludable y cómoda en todo el mundo. Para que esto ocurra, crearemos nuevos valores en los departamentos empresariales incluyendo ciencias biológicas y aspiraremos a lograr nuestro objetivo, "Nitto en todo el mundo - Allá donde haya sonrisas, allí está Nitto". Más información: www.Nitto.com [http://www.nitto.com/]

Para más información, ponte en contacto con:

Tammy Cooper, vicepresidente de Desarrollo comercial, Nitto Denko Avecia Inc. Tammy.Cooper@avecia.com[mailto:Tammy.Cooper@avecia.com]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/438178/Nitto_Avecia_Inc_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/438178/Nitto_Avecia_Inc_Logo.jpg]