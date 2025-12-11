Nordic Semiconductor lanza el software y kit de desarrollo nRF9151 que combina conectividad IoT satelital y celular

Nordic Semiconductor launches nRF9151 software and development kit combining satellite and cellular IoT connectivity - NORDIC SEMICONDUCTOR/PR NEWSWIRE
nRF9151 SMA DK – La plataforma ideal para crear soluciones IoT celular, DECT NR+ y NTN con un rendimiento de RF robusto
OSLO, Noruega, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, líder mundial en soluciones de conectividad inalámbrica de bajo consumo, anuncia hoy el lanzamiento del Kit de Desarrollo SMA (DK) nRF9151, un DK especializado para ingenieros de RF que desarrollan aplicaciones de IoT celular, DECT NR+ y Redes No Terrestres (NTN). Junto con el lanzamiento del hardware, Nordic ha lanzado un nuevo firmware de módem que añade compatibilidad con NTN (satélite) al módulo nRF9151, lo que marca el primer paso de Nordic hacia la habilitación de la comunicación directa a satélite.
Optimizado para entornos desafiantes
El nRF9151 SMA DK está diseñado para evaluaciones de RF exigentes. Reemplaza las antenas internas por conectores SMA, lo que permite a los ingenieros conectar directamente antenas externas de alto rendimiento o equipos de laboratorio para una caracterización precisa. Esto lo convierte en la plataforma recomendada para desarrollar y evaluar diseños de vanguardia de IoT celular, DECT NR+ y NTN, donde la optimización del rendimiento de RF es crucial. Los casos de uso típicos son aplicaciones en ubicaciones remotas con señales celulares débiles, edificios inteligentes con una gran cantidad de nodos o entornos industriales con sombreado de RF.
El nuevo firmware agrega compatibilidad con NTN para IoT directo a satélite
El nuevo firmware del módem permite la comunicación IoT directa al satélite al añadir compatibilidad con NB-IoT NTN (3GPP versión 17). El firmware también es compatible con redes terrestres LTE-M y NB-IoT, así como con GNSS, lo que lo convierte en una solución integral para el desarrollo y la evaluación de soluciones de conectividad híbrida.
"A medida que los ingenieros amplían los límites de la conectividad inalámbrica con IoT satelital y DECT NR+, necesitan herramientas de desarrollo que ofrezcan un rendimiento de RF flexible y preciso", afirmó Kristian Sæther, director sénior de Producto de Largo Alcance en Nordic Semiconductor. "El nRF9151 SMA DK ofrece precisamente eso, brindando a los expertos en RF el control granular necesario para validar sus diseños más ambiciosos, especialmente para el exigente entorno de RF de la comunicación directa a satélite".
Diseñado para precisión y flexibilidad de RF
El nRF9151 SMA DK ofrece máxima flexibilidad de RF con conectores SMA para antenas externas y conexión directa a equipos de laboratorio, lo que permite una validación precisa del rendimiento y mediciones de potencia precisas. Además, está optimizado para los estándares más recientes, ofreciendo una plataforma ideal para el desarrollo DECT NR+ y NTN, garantizando así el mejor rendimiento de enlace posible para proyectos avanzados.
Kit de herramientas completo para creación rápida de prototipos
El DK incluye todo lo necesario para crear prototipos de inmediato, incluidas antenas Taoglas (LTE/NTN/NR+) y Kyocera (GNSS) de alto rendimiento, junto con tarjetas SIM de IoT y datos de prueba para conectividad terrestre y satelital instantánea de Deutsche Telekom, Onomondo y Monogoto.
El nRF9151 SMA DK es totalmente compatible con el SDK nRF Connect unificado y escalable de Nordic, que ofrece un entorno de desarrollo completo para cualquier aplicación.
Ya disponible
El nRF9151 SMA DK ya está disponible a través de los distribuidores de Nordic. El firmware del módem Alpha se puede descargar gratuitamente aquí.
